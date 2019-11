Championnats de France : les principaux favoris s'imposent

Avant d'aller à Zurich du 12 au 17 août prochain pour disputer les Championnats d'Europe d'athlétisme, les Français se retrouvaient ces deux derniers jours à Reims pour tenter de décrocher le titre de Champion de France. Des résultats très encourageants avec pour la plupart des vainqueurs des records à la clé.

Christophe Lemaitre fait le doublé

Le sprinteur français a tout d'abord réalisé son record de la saison sur 100m en signant un temps de 10 secondes 14 avec un vent légèrement favorable lui permettant ainsi de s'imposer sur 100m, profitant de l'absence sur blessure de Jimmy Vicaut, tenant du titre.

Il réalise même le doublé en conservant son titre sur 200m. Il s'impose en 20 secondes 53 soit 20 secondes de plus que l'an passé, mais dans des conditions plus difficiles car la pluie a fait son apparition avant la finale.

Myriam Soumaré, reine du 100 m

La championne d'Europe 2010 du 200m a remporté le 100 m en 11 secondes 08, soit la deuxième performance mondiale de l'année avec un vent positif (+2.1 km/h). Une performance qui devrait mettre la Française en confiance pour les Championnats d'Europe.

Céline Distel-Bonnet domine le 200 m

Sur 100 m, Céline Distel-Bonnet s'était classée 3ème. Elle prend sa revanche sur 200m en remportant la course 24 secondes 09 (derrière l'ivoirienne Talou). La sprinteuse française confirme qu'elle sera à suivre tout au long de la saison.

Pierre-Ambroise Bosse s'offre le record des Championnats

Le Champion de France 2012 s'est une nouvelle fois imposé sur cette distance. Il signe une très bonne performance qui permet d'envisager de bonnes choses pour les Championnats d'Europe. Il s'impose en 1 minute 45 secondes 57 soit la meilleure performance réalisée sur 400m lors de Championnats de France.

Mekhissi et Tahri sont en forme

Mahiedine Melhissi-Benabbad, Champion de France 2012 et 2013 sur 3000m steeple s'est cette année imposé sur 1500m. Il devance, avec un temps de 3 minutes 46 secondes 75,, Florian Carvalho pour seulement 23 centièmes et Bouabdellah Tahri, qui comme l'an passé termine à la troisième place . Ce dernier s'est d'ailleurs imposé sur la distance supérieure, c'est-à-dire sur 5000M. Des coureurs que l'on a l'habitude de retrouver au plus haut niveau international et qui seront à suivre en août prochain.

Meilleure performance de l'année pour Diniz

En réalisant un chrono de 38 minutes 08 secondes 13, Yohann Diniz bat son record personnel et effectue la meilleure performance mondiale de l'année. Le double champion d'Europe tentera le mois prochain de décrocher sa troisième victoire en 4 Euros, il est en tout cas dans l'une des meilleurs formes de sa carrière.

Martinot-Lagarde patron sur le 110 m haies

Le champion de France en salle 2012, 2013 et 2014 s'est une nouvelle fois illustré en s'imposant avec plus de 30 secondes d'avance sur Dimitri Bascou en signant un chrono de 13 secondes 10. A seulement 5 secondes de son record personnel effectué le 5 juillet, il est de plus en plus fort tout en étant régulier.

Cindy Billaud est la meilleure sur 100 m haies

Cindy Billaud conserve son titre sur le 100 m haies en terminant une course en 12 secondes 58 soit une seconde de moins que lors de son dernier titre. Lors des séries de la compétition, elle avait égalé le record de France en signant un chrono de 12 secondes 56. A l'instar de Martinot-Lagarde, elle est en constante progression et très régulière dans ses performances.

Mickaël Hanany est toujours le plus haut

Une nouvelle fois, Mickaël Hanany a été le plus fort dans le concours du saut en hauteur. Avec un saut à 2 m 25, il signe là son 6ème titre de champion de France de suite, le 8ème de sa carrière.

Mélanie Melfort reste la meilleure Française du saut en hauteur

Mélanie Melfort domine elle aussi largement le saut en hauteur. Avec cette nouvelle victoire, elle remporte là le 11ème titre de championne de France de sa carrière. La détentrice du record de France en plein air (1 m 96) et en salle (1 m 97) signe sa meilleure performance de la saison avec un saut à 1m85

Lavillenie ajoute un titre à son palmarès

Renaud Lavillenie, recordman du saut à la perche avec un saut à 6m16, remporte là son 4ème titre de champion de France de saut à la perche en plein air. Champion d'Europe et champion olympique en titre, il tentera d'ajouter un nouveau titre à son palmarès en août prochain alors qu'il a déjà remporté la Ligue de Diamant de la saison.

Vanessa Boslak, patronne de la perche française

10ème des derniers Jeux et 6ème du dernier Championnat d'Europe, la perchiste française retrouve un très bon niveau en s'imposant dans ce championnat de France. Elle domine le concours avec un saut à 4m45 ce week-end à Reims.

Sdiri va encore le plus loin

Avec un saut à 7m96, Salim Sdiri s'est facilement imposé dans le concours de saut en longueur. Le recordman français (avec 8,42 m en plein air et 8,27 m en salle) conserve ainsi son titre. Kafétien Gomis finit deuxième français avec 7m75.

Record des Championnats pour Eloyse Lesueur

En retombant à 6m86, Eloyse Lesueur signe là la meilleure performance en Championnat de France. Elle gagne donc le concours avec à la clé un nouveau record des championnats. Il s'agit de son 5ème titre de Championne de France de suite. En août prochain, elle tentera de conserver son titre de championne d'Europe.

Nouveau titre pour Robert-Michon

La détentrice du record de France de lancer de disque et actuelle vice-championne du monde a une nouvelle fois remporté le concours de lancer de disque avec un jet à 61m42. Elle inscrit là le 13ème titre de championne de France de son palmarès.

En Bref

Chez les hommes

Mame-Ibra Anne confirme sur 400m

Après s'être imposé l'an passé sur cette distance, le Français de 24 ans conserve son titre en s'imposant en 45 secondes 80.

Clémenceau réitère en 400 m haies

Adrien Clémenceau signe sa meilleure performance (50 seconde 05) de la saison pour remporter son deuxième titre de champion de France après 2011.

Yoann Kowal domine le 3000 m steeple

Champion de France 2008 et 2010 de la discipline, Kowal remporte la course en 8 minutes 49 secondes 14 et décroche donc son troisième titre dans la compétition.

Yoann Rapinier devance Benjamin Compoaré au triple saut

Teddy Tamgho absent (suspendu 1 an), Yoann Rapinier en a profité pour remporter le concours du triple saut en signant un saut à 17m16, sa meilleure performance de la saison. Deuxième l'an passé, il devance Benjamin Compaoré (16m89).

Gaëtan Bucki remporte le concours du lancer du pois

Déjà vainqueur en 2006, Bucki s'impose une nouvelle fois dans ce Championnat de France grâce à un lancer à 20m01, meilleure performance de sa saison.

Lolasson Djouhan, champion de France de disque

Deuxième du concours derrière le belge Philip Milanov (61m52), Lolasson Djouhan devient le champion de France de disque 2014 avec un jet à 57m90.

Jérome Bortozzuli a lancé le marteau le plus loin

74m01. C'est la distance du lancer du marteau de Jérome Bortozzuli lui permet ainsi de remporter la compétition.

Record personnel et victoire pour Jérémy Niccolin en Javelot

Le lanceur Jérémy Nicollin remporte le concours du javelot avec un jet à 74m41, soit sa meilleure performance individuelle.

Florian Geffrouais remporte le décathlon

Florian Geffrouais a lui aussi battu son record personnel en réalisant 8164 points au terme des 10 épreuves composant le concours du décathlon.

Chez les femmes

Marie Gayot domine le 400 m

Vice-championne d'Europe en 2012, Marie Gayot remporte le 400m grâce à un bon chrono de 52 secondes 27.

Le 800 m pour Renelle Lamote

Renelle Lamote devient championne de France du 800m en 2 minutes 02 secondes 01. Une belle performance pour celle qui avait battu son record personnel fin mai 2014.

Clémence Calvin s'impose sur 1500 m

Après avoir remporté la Coupe d'Europe du 1500m, Clémence Calvin s'est imposée en 4 minutes 16 secondes 21, soit son record personnel dans ce championnat de France 2014.

Christine Bardelle bat Sophie Duarte sur 5000 m

Déjà championne de France du 5 000 mètres lors des championnats de France 2006, 2009 et 2012 (et du 10 000 mètres en 2010), Christine Bardelle s'offre un nouveau titre en dominant Sophie Duarte en 16 minutes 03 secondes 52.

Le 10 000 marche pour Emilie Tissot

En signant son record personnel sur la distance en 46 minutes 36 secondes 92, Emilie Tissot remporte le championnat de France 2014 du 10 000 marche.

Aurélie Chabouez est la plus rapide sur 400 m haies

3ème des Championnats de France en heptathlon 2011, elle remporte cette année le 400m haies en 57 secondes 36.

Le 3000 m steeple pour Claire Perraux

Déjà championne de France 2012 de 3000 m steeple, elle confirme sa présence au plus haut niveau national dans cette discipline avec une nouvelle victoire en 9 minutes 58 secondes 09.

Nathalie Marie-Nely, championne de France du triple saut

Avec le meilleur saut de sa saison (13m91) Nathalie Marie-Nely remporte le Championnat de France 2014.

Jessica Cérival remporte le concours du lancer du poids

Déjà deux fois championne de France du lancer du poids en plein air en 2009 et 2011, elle ajoute un nouveau titre à son palmarès avec un lancer à 17m02, soit presque un mètre d'avance sur la deuxième Fabienne Digard.

Alexandra Tavernier, championne de France du lancer du marteau

Championne du monde junior en 2012, elle remporte cette année le Championnat de France du lancer de marteau après un jet à 66m99. La deuxième française est plus d'un mètre derrière elle.

Mathilde Andraud a lancé son javelot le plus loin

Mathilde Andraud remporte le concours du javelot avec un jet à 58m25, constituant son nouveau record personnel.

Marisa De Aniceto remporte l'heptathlon

21ème des derniers Jeux Olympiques, Marisa De Aniceto rassemble 5556 points sur les 7 épreuves lui permettant de devenir la Championne de France 2014.