Live Tour de France 2014 : La 11ème étape (Besançon-Oyonnax) en direct

Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live intégral de la 11ème étape du Tour de France 2014 sur VAVEL France. Retrouvez prochainement un compte-rendu de l'étape du jour, et Vavélo sur votre site.

Après course : Talansky est toujours sur la course et il va tout faire pour rentrer dans les délais. Dans le compte rendu du jour vous pourrez savoir s'il a réussi.

Après course : Classement général

Après course : La victoire de Tony Gallopin

Après course : Andrew Talansky est toujours en course avec près de 30 minutes de retard, il va tenter de rentrer dans les délais qui sont de 37 minutes. Il est à 17km de l'arrivée.

Classement de l'étape :

Après course : Le Français 5ème du général remporte sa première étape sur le Tour de France de fort belle manière et avec panache.

Après course : John Degenkolb a reglé le sprint du peloton devant Matteo Trentin.

Victoire de Tony Gallopin ! Après s'être extirpé du peloton et d'un petit groupe de tête, il a fait les deux derniers kilomètres à fond pour s'mposer à Oyonnax lors de cette 11ème étape du Tour de France.

2km : Gallopin est énorme il attaque une nouvelle fois, et prend quelques secondes d'avance. Il est parti dans un contre-la-montre individuel.

3km : Quatre hommes en tête : Gallopin, Rogers, Sagan et Kwiatkovski.

6km : Toujours cette toute petite avance pour le Français, mais des coureurs tels que Sagan sont à sa poursuite.

10km : Nous sommes dans les 10 derniers kilomètres de cette 11ème étape. Gallopin a réattaqué, il a 8" d'avance sur le peloton qui en chasse dans cette descente très technique.

12,5km : Tony Gallopin l'ancien maillot jaune avait attaqué mais c'est fait rattrapé par la tête du peloton.

14km : Le rythme est redescendu et tous les coureurs sont rentré.

14,5 : Tony Martin a accéléré en tête de course et a provoqué une cassure au sein du peloton.

16km : C'est fait le peloton est revenu, il n'y a donc plus de coureur en tête.

19km : Le coureur de la Saxo-Tinkoff n'a plus que 10" d'avance sur peloton, il va bientôt se faire rattraper. Il est passé en tête de la côte d'Echallon et a empoché deux points au meilleur grimpeur.

20km : Les autres échapés du jour sont rattrapés par le peloton, il reste donc plus qu'un homme en tête.

20km : Nicolas Roche est partis seul pour empocher les points au sommet de la côte d'Echallon.

21km : Andrew Talansky est maintenant à 20' du peloton. Mais au courage il continue et se bat pour rentrer dans les délais.

27km : Sous l'impulsion des Cannondale de Peter Sagan, le peloton a nettement accéléré et n'est plus qu'à 20" des 5 hommes de têtes.

31km : le peloton est décidé à ne plus laisser les échappés reprendre de temps. A 30km de l'arrivée ils n'ont plus que 26" secondes d'avance.

35km : C'est Elminger qui prend le point mis en jeu au sommet de la côte de Désertin.

36km : Il y a maintenant cinq coureurs en tête de la course, puisque Cyril Gaultier et Herrera Lopez sont partis en contre et ont rattrapé les trois de devant.

37km : 30" d'avance maintenant pour les trois hommes de tête. Ce trio est composé de Elminger, Roche et Bakelants.

39km : Le Suisse est passé en tête du Col de Choux et empoche deux nouveaux points, Nicola Roche a pris 1 points.

40km : Deux hommes sont partis en contre avec Nicolas Roche et Jan Bakelants qui vont revenir sur Martin qui a 53" sur le peloton. Les coureurs sont la Côte de Choux.

44km : Le Suisse est pasé en tête de la côte de Rogna. Il empoche deux points anecdotiques.

48km : Elminger a laché ses deux compatriotes d'échapée et il part seul dans une galère. Alors qu'il reste 46,7km et il a 1'08" d'avance su rle peloton.

49km : On croyait que Andrew Talansky allait abandonner ! Mais finalement il décide de repartir en pleure, sur son vélo et tenter de finir l'étape. Quel courage et bravo !

51km : Beaucoup de sprinteurs sont lachés par le peloton dans ce premier côl.

52km : Les échapées sont dans la première côte de cette 11ème étape.

56km : Les hommes de tête sont à 10km de la première côte du jour. La côte de Rogna en 3ème catégorie.

POINT SUR LA COURSE : 3 hommes en tête : Anthony Delaplace, Cyril Lemoine et Martin Elminger. Ils ont 2'54" d'avance sur le peloton qui est emmené par l'équipe Cannondale et Movistar. A 4'20" du peloton il y a un des outsider de ce Tour de france Andrew Talansky qui a été inexorablement laché par le peloton, à cause de sa crevaison.

67km : Les trois fuyards perdent encore du temps, ils n'ont plus que 2'58" d'avance sur un peloton partie à leur poursuite.

69km : Talansky continue de perdre du temps, il est à 3 minutes du peloton. Il est à bout, et si cela perdure il pourrait abandonner.

78,5km : L'écart continue de diminuer entre l'échapée et le peloton, il est maintenant de 3'40".

82km : Andrew Talansky (Garmin) fait le yoyo avec le peloton, il est en grande difficulté après sa crevaison de tout à l'heure et n'arrive pas à rentrer.

84km : Toujours trois hommes en tête avec deux Français : Delaplace et Lemoine et un Suisse Elmiger, qui ont 4'16" d'avançe sur un peloton emmené par les Cannonadale de Peter Sagan et les Astana de Vincenza Nibali.

88km : Les coureurs du peloton sont dans la zone de ravitaillement ce qui permet aux échapées de reprendre quelques secondes et de porter leur avance à 4'13".

Classement Sprint intermédiaire : 1er Cyril Lemoine, 20pts - 2ème Elmiger, 17pts - 3ème Anthony Delaplace, 15pts - 4ème André Greipel, 13pts - 5ème Marcel Kittel, 11pts - 6ème Alexander Kristoff, 10pts - 7ème Renshaw, 9 pts - 8ème Bryan Coquard, 8 pts - 9ème Curvers, 7 pts - 10ème Yohan Gêne, 6 pts - 11ème Peter Sagan, 5 pts - 12ème Meier, 4 pts - 13ème Marino, 3 pts - 14ème Viviani, 2 pts - 15ème Vanotti, 1 pt.

Classement Général : Les 5 premiers du classement général

1 Vincenzo Nibali 42h 33'38" 2 Richie Porte 02'23" 3 Alejandro Valverde 02'47" 4 Romain Bardet 03'01" 5 Tony Gallopin 03'12"

MAILLOTS : C'est Vincenzo Nibali (Astana) qui est toujours en tête du classement général. Le maillot vert est sur les épaules de Peter sagan (Cannondale) qui est largement en avance sur ses principaux concurents. Joaquim Rodriguez (Katusha) domine le classement de la montagne et enfin c'est la Français Romain bardet (AG2R La Mondiale) qui a le maillot blanc de meilleur jeune.

104,5km : Les équipes Giant-Shimano et Cannondale se relaient toujours en tête du peloton pour maintenir l'écart avec l'échapée autour de 4'30".

108,5km : Les hommes de tête sont à 10km du sprint intermédiaire.

111km : Quelques crevaisons ont eu lieu, notamment celle de Andrew Talansky le dernier vaiqueur du Critérium du Dauphiné et outsider pour ce Tour de France.

114km : L'écart entre le peloton et les échapées continue de diminuer, il est maintenant de 4'35".

120km : Ce sont les Cannondale de Peter Sagan qui ont pris les commandes du peloton. Ils veulent sans doute contrôler l'écart avec l'échapée en vue d'un sprint pour Sagan.

124km : Les trois coureurs échappées :

126km : Le mieux classé dans cette échapée est le champion d'Italie Martin Elmiger, il est 56ème à 50'33" autrement dit aucun danger pour le maillot jaune de Nibali.

128km : Le peloton a légérement accéléré, et l'écart est maintenant de 5'30" avec les trois hommes de tête.

134km : Le peloton est très étiré du fait d'un vent assez fort. Il laisse les échapées prendre de l'avançe puisqu'ils qui comptent maitenant 6'39" d'avance.

147km : L'échappée à trois continue d'accroître son avance qui est maintenant de 4'40" minutes.

151km : Trois coureurs ont réussi à s'extirper du peloton : Martin Elmiger (IAM), Cyril Lemoine (Cofidis) et Anthony Delaplace (Bretagne-Séché). ils ont 1'30" d'avance sur le peloton, c'est sans doute l'échapée du jour.

160km : Après de nombreuses attaques sans succès, le calme est revenu dans le peloton. Le vent souffle toujours dans le dos.

168km : A l'image de Peter Sagan personne n'arrive à sortir du peloton pour l'instant.

171km : Nous assistons à un début d'étape rapide du fait d'un vent fort dans le dos, la moyenne de course est de 51km/h

177km : Les quatre coureurs ont été repris. Plusieurs attaques se succédent depuis le début.

179km : Une échappée s'est constituée avec quatre coureurs : Jérémy Roy (FDJ.fr), Jérome Pineau (IAM), Grégory Rast ( Trek factory) et Dries Devenyns ( Giant-Shimano).

179 coureurs sont au départ après l'abandon de fabian Cancellara.

Le départ de 11ème étape du Tour de France 2014 vient d'être donné !

Avant course : "Purito" et son maillot de meilleur grimpeur est prêt !

Avant course : Du côté du maillot blanc de meilleur jeune c'est le Français Romain Bardet (AG2R La Mondiale) qui est en tête. C'est Tony martin qui portera le dossard rouge de combatif après sa nouvelle épopée de lundi. Enfin c'est l'équipe française AG2R La Mondiale qui endossera les dossards jaune de leader du classement par équipe.

Avant course : Une échapée devrait donc se dessiner dès les premiers km. Des Français pourraient en faire partie tel que Thomas Voeckler (Europcar) ou Blel Kadri (AG2R La Mondiale). Peter Sagan pourrait également être de la partie pour assurer les points du maillot vert maillot vert lors du sprint intermédiaire, tout comme Joaquim Rodriguez qui voudra conserver son maillot blanc à pois rouge de meilleur grimpeur.

Avant course : Pour tout savoir de l'étape du jour VAVEL France vous a dressé le profil et les infos clés.

Avant course : Vincenzo Nibali ne sera sans doute pas inquiété pour le maillot jaune, il pourrait même attaquer dans la descente finale vers Oyonnax pour mettre en difficulté ses adversaires sur un terrain qu'il affectionne particulièrement.

Avant course : Après 18 abandons c'est au tour de Fabian Cancellara de quitter la route du Tour. Le Suisse souhaite se reposer en vue de la Vuelta et surtout des Championnats du Monde de Ponferrada en septembre prochain.

Avant course : Cette étape pourrait convenir parfaitement à une échapée. Les baroudeurs auront clairement leur mot à dire dans une étape taillé pour eux. Après une première semaine des plus éprouvantes et malgré la journée de repos, le peloton voudra passer une journée calme avant les Pyrénées. Le placement des côtes en fin de parcours condamne un sprint massif. Les favoris pourraient même s'attaquer dans la côte d'Echallon avant la descente finale vers Oyonnax.

Avant course : Un sprint intermédiaire aura lieu au km 89

Avant course : Voici le détail des quatre difficultés du jour :

Km 141 - Côte de Rogna (766m) 7,6 km de montée à 4,9 % - catégorie 3

Km 148,5 - Côte de Choux (834m) 1,7 km à 6,5 % - catégorie 3

Km 152,5 - Côte de Désertin (998m) 3,1 Km à 5,2 % - catégorie 4

Km 168 - Côte d'Echallon ( 969m) 3 km à 6,6 % - catégorie 3

Avant course : Un total de quatre difficultés seront à affronter lors de cette étape. Trois cols de 3ème catégorie et un de 4ème catégorie seront au programme. Les côtes sont toutes placées dans les 26 derniers kilomètres.

Avant course : Voici le profil de l'étape du jour :

Avant course : Cette étape partira à 12h50 de Besançon pour se rendre à Oyonnax vers 17h20. Une échapée aura une carte à jouer.

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct et en intégralité cette onzième étape du Tour de France 2014 qui reliera Besançon à Oyonnax .

Source photographique : Montage Grégoire Quelin/VAVEL France