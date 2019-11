Live Tour de France 2014 : La 12ème étape (Bourg-en-Bresse - Saint-Étienne) en direct

Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live intégral de la 12ème étape du Tour de France 2014 sur VAVEL France. Retrouvez prochainement un compte-rendu de l'étape du jour, et Vavélo sur votre site.

Après course : Le classement général reste inchangé.

Après course : Le classement de l'étape.

Après course : Photo finish du sprint (crédit : letour.fr).

Après course : Belle performance du sprinteur de la FDJ.fr Arnaud Démare qui termine troisième de cette course.

Après course : Le Norvégien remporte sa première victoire sur le Tour de France et sur un grand Tour. Il a profité de l'absence de Kittel laché dans le dernier col et la chute de Greipel pour s'imposer à Saint-Etienne dans cette douzième étape.

Après course : Photo (crédit : twitter @letour)

Victoire de Alexander Kristoff ! Le sprinteur de la Katusha a magnifiquement géré sa fin de course pour devancer Peter Sagan et Arnaud Démare.

1km : Les coureurs passent sous la flamme rouge qui indique le dernier kilomètre.

2km : La Cannondale Sagan en tête avant le sprint final.

3,5km : Chute de André Greipel ! Le sprinteur allemand de la Lotto-Belissol ne pourra donc pas participer au sprint.

4km : Les équipes de sprinteurs se mettent en ordre de bataille.

5km : Plus personne à l'avant puisque Lemoine et Clarke se font avaler par le peloton.

7km : Les deux coureurs savent que le peloton va revenir ils lévent le pied.

Simon Clarke est désigné sans surprise Combatif du jour et portera demain le dossard rouge.

10km : Les coureurs entrent dans les dix derniers kilomètres de cette 12ème étape. Toujours 20" d'avance pour les deux Français et l'Australien.

14,5km : Les Giant accélére encore plus que 25".

16,5km : Il reste seulement 30" d'avance pour le trio de tête.

21,5km : L'Australien a pris un point au sommet de la Côte de Grammond. Après être passé en tête il s'est fait rattraper par les deux Français. Ils sont donc un trio à l'avant avec 57" d'avance.

22km : Langeveld a été rattrapé par le peloton et est maintenant laché.

24km : Les deux Français d'Europcar Perrig Quemeneur et Cyril Gaultier sont partis en contre, ils sont à 45" de la tête.

25,5km : Simon Clarke vient de lacher Langeveld dans la montée, il a senti que le coureur de la Garmin était moins bien. Il a 1'20" d'avance sur le peloton.

28km : Après l'accélération de ses équipiers Marcel Kittel s'est fait laché dans la dernière côte du jour. Le manageur d'équipe a signalé ce matin que les Giant allaient travailler pour John Degenkolb 2ème de l'étape d'hier.

29km : Plus que 1'35", l'écart continue à diminuer sous l'impulsion des Giant-Shimano.

32km : Les deux échappés sont la Côte de Grammond (catégorie 4) avec une longeur de 9,8 km à 2,9 % de moyenne.

34km : L'équipe Europcar continue son festival et permet au peloton de revenir à 1'57" de l'Hollandais et de l'Australien.

35km : Thibaut Pinot (FDJ.fr) qui a eu un problème mécanique a fait son retour dans le peloton à l'aide de ses coéquipiers.

36km : 2'05" d'avance maintenant pour les deux hommes de tête sur le peloton qui revient progressivement.

47,5km : Langeveld prend deux points et Clarke un point.

48km : Les deux résistants arrivent au sommet du col des Brosses après 15km d'ascension.

49km : Vachon est repris pas le peloton, tandis que Rast a 55" secondes de retard sur le duo de tête.

50km : Simon Clarke et Langeveld ont laché Florian Vachon et Grégory Rast et ont une avance de 2'15 sur le peloton.

53km : l'écar se stabilise désormais autour de 2'10.

58,5km : Les quatre coureurs de tête sont dans le col des Brosses (catégorie 3) long de 15km.

65km : Plus que 2'06 d'avance pour l'échappée.

70,5km : L'écart diminue encore pour se porter à 2'34".

74km : L'équipe Vendéenne a permis de diminuer l'écart entre les deux groupes, il est maintenant de 2'52".

76km : L'équipe Europcar a pris les commandes du peloton surement pour Bryan Coquard leur sprinteur.

78km : Le peloton a de nouveau accéléré et pointe désormais à 3'38" des quatre fuyards.

82km : Le peloton est dans la zone de ravitaillement, ce qui permet au quatuor de tête d'augmenter son avance en tête de course.

84km : David De la Cruz abandonne comme prévue. Il souffre d'une fracture de la clavicule et d'un tromatisme de l'omoplate droite après sa chute.

87km : Après la chute des deux coureurs, l'échapée a temporisé et a ainsi perdu un peu de temps. Ils n'ont plus que 3'45" d'avance sur le peloton.

93km : Chute assez impressionnate de De la Cruz. Il est touché à la clavicule, il risquerait d'abandonner. Dans sa chute il a entrainé Van Develd qui s'est relevé et a pû rentrer dans l'échapée.

102,5km : David De la Cruz empoche 2 nouveaux points en passant au sommet de la Côte, grégory Rast prend 1 point.

103,5km : Les cinq de tête sont dans la côte du Saul-d'Oingt (3ème cat.), deux points seront distribués au sommet.

105km : L'écart augmente légèrement entre les deux groupes, il est maintenant de 4'15".

Classement général : Voici le top 10 de ce Tour de France 2014

110km : Sous cette chaleur étouffante, tous les moyens sont bons pour se protéger et se rafraîchir. Les coureurs se mettent beaucoup de crème solaire, et l'eau coule à flot.

111km : La chaleur est très forte sur les routes du Tour. La température est de 33° et au sol on atteint même les 45°.

113km : Toujours 3'45" d'écart entre les deux groupes. Les échappés s'entendent bien et les relais sont bons.

122km : L'écart entre le groupe de tête et le peloton stagne autour de 3'45". Et c'est toujours les Giant-Shimano qui emmènent les 173 coureurs

127km : David De la Cruz empoche le seul point mis en jeu au sommet du col.

129km : Les cinq échappés sont au pied du premier col du jour, le col de Brouilly.

134km : 3'54" d'avance maintenant pour le quintet de tête, sur un peloton qui est emmené par les Giant-Shimano de Marcel Kittel et les Astana de Nibali.

135km : Les échappés ont parcouru la première heure de course à 46km/h.

Classement sprint intermédiaire : 1. Vachon, 20 pts - 2. Rast, 17 pts - 3. Clarke, 15 pts - 4. De la Cruz, 13 pts - 5. Langeveld, 11pts - 6. Kittel, 10 pts - 7. Coquard, 9 pts - 8. Renshaw, 8 pts - 9. R.Feillu, 7 pts - 10. Greipel, 6 pts - 11. Sagan, 5 pts - 12. Sabatini, 4 pts - 13. Viviani, 3 pts - 14. Veelers, 2 pts - 15. Gêne, 1 pt.

146km : Les hommes de tête viennent de passer sur la ligne du sprint intermédiaire. C'est Florian Vachon qui a ramassé les 20 points.

148km : Une échappée de cinq coureurs s'est formées avec : Florian Vachon (Bretagne-Séché Environnement), Grégory Rast (Trek Factory), Simon Clarke (Orica-GreenEdge) et David de la Cruz (NetApp-Endura). Ils ont réussi à créer une petit écart de 5'.

Le départ de cette 12ème étape vient d'être donné de Bourg-en-Bresse !

Avant course : On rappelle la belle victoire de Tony Gallopin hier à Oyonnax.

Avant course : Du côté du maillot blanc de meilleur jeune c'est le Français Romain Bardet (AG2R La Mondiale) qui est en tête. C'est Nicolas Roche qui portera le dossard rouge de combatif. Enfin c'est l'équipe française AG2R La Mondiale qui endossera les dossards jaune de leader du classement par équipe.

Avant course : Une échapée devrait donc pouvoir se dessiner dès les premiers km. Des Français pourraient en faire partie. Peter Sagan ou encore Joaquim Rodriguez pourraient également être de la partie pour assurer leur maillot respectivement vert et blanc à pois rouge.

Avant course : Pour tout savoir de l'étape du jour VAVEL France vous a dressé le profil et les infos clés.

Avant course : Vincenzo Nibali ne sera une nouvelle fois sans doute pas inquiété pour le maillot jaune. Avant demain et la terrible étape de haute montagne qui l'attend il devrait économiser ses forces comme tous ses adversaires.

Avant course : Andrew Talansky a décidé de ne pas reprendre la route du Tour. Après l'incroyable courage qu'il a montré hier pour finir l'étape dans les délais malgré une blessure, on croyait qu'il pourrait continuer, mais il rennonce finalement à poursuivre. Le Tour perd donc un des ses outsiders.

Avant course : Cette étape pourrait convenir parfaitement comme hier à une échapée. Les baroudeurs auront clairement leur mot à dire dans une étape une nouvelle fois taillée pour eux. Avant d'entamer les Alpes demain le peloton voudra passer une journée calme. Contrairement à hier le placement des côtes tout au long du parcours peut favoriser un sprint massif.

Avant course : Un sprint intermédiaire aura lieu au km 39,5

Avant course : Voici le détail des quatre difficultés du jour :

Km 58,5 - Côte de Brouilly (278m) 1,7km de montée à 5,1 % - catégorie 4

Km 83 - Côte du Saule d'Oingt (551m) 3,8 km à 4,5 % - catégorie 3

Km 138 - Col des Brosses (867m) 15,3 Km à 3,3 % - catégorie 3

Km 164 - Côte de Grammond ( 778m) 9,8 km à 2,9 % - catégorie 4

Avant course : Un total de quatre difficultés seront à affronter lors de cette étape. Deux cols de 3ème catégorie et deux de 4ème catégorie seront au programme. Les côtes sont disposées tout au long du parcours.

Avant course : Voici le profil de l'étape du jour

Avant course : Cette étape est partie à 13h05 de Bourg-en-Bresse pour se rendre à Saint-Etienne vers 17h20.

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct et en intégralité cette douzième étape du Tour de France 2014 reliant Bourg-en-Bresse à Saint-Etienne.

