Meeting Herculis : Les stars seront à Monaco

Un 200m gratiné

Le 200m du meeting de Monaco c'est bien sûr l'épreuve phare, avec cette année un plateau magistral. Quatre têtes d'affiches sont attendues avec un Français : Christophe Lemaître, deux Jamaïcain : Rasheed Dwyer et Nickel Ashmeade et un Américain : Justin Gatlin. Le favori de cette course sera incontestablement Ashmeade avec un record cette saison de 19.95. Mais Dwyer et Lemaitre ne seront pas là en spectateur avec des records cette saison de 20.04 pour le Jamaïcain et 20.11 pour le Français ils peuvent nourrir de réelles ambitions. Quant à Justin Gatlin malgré un temps de 20.55, il est en très grande forme en cette saison 2014 avec la meilleure performance mondiale sur 100 avec 9.87 à Pékin il aura donc toutes ses chances. Mais ce n'est pas tout Tyson Gay, Ryan Bailey, Sean Mclean et Curtis Mitchell feront aussi partie de la fête, seul soucis les quatre coureurs n'ont aucune référence sur 200m cette saison, ils partiront donc sans pression.

Le demi-fond pas en reste

Il n'y a pas que du sprint à Monaco, il y a également le demi-fond avec tout d'abord le 800m homme avec notamment le recordman du monde David Rudisha qui a couru en 1:43.44 cette saison et qui tentera d'améliorer sa meilleure performance mondiale (MPM). À noter la présence du Français Pierre-Ambroise Bosse et de l'Américain Duane Solomon qui sera le principal adversaire de Rudisha. En demi-fond le grand rendez-vous de la soirée sera le 1500m avec en autre la présence des deux Kényans : Silas Kiplagat et Asbel Kiprop et du coureur de Djibouti : Ayanleh Souleiman. Rien qu'à l'écoute des noms on sait déjà que ce sera une course aux étoiles. Dernière course chez les hommes avec le 3000 steeple où tous les meilleurs de la discipline et du monde seront présents. Au programme donc les frères Kipruto : Conseslus et Brimin Kiprop, Jairus Kipchoge Birech (leader de la Ligue et MPM) et Paul Kipsiele Koech. Un programme qui pourrait faire des étincelles ce soir. Du côté des femmes maintenant le 5000m sera à l'honneur avec les deux premières de la Ligue de Diamant que sont Mercy Cherono et Genzebe Dibaba (MPM). Dernière course le 800m qui n'aura rien à envier aux autres courses avec la nouvelle prodige du demi-fond mondial, la Kényane Eunice Jepkoech Sum qui est largement en tête de la Ligue de Diamant. Ajee Wilson sa dauphine sera sa principale adversaire pour la victoire, une Française sera également présente avec Justine Fedronic.

Des concours à enjeux

En athlétisme il y a des courses, mais pas que... Puisque les concours sont également au programme. Chez les femmes, le poids avec en tête d'affiche Valérie Adams, le triple saut, la perche avec la Française Vanessa Boslak, récemment sacrée Championne de France

et le javelot ne manqueront pas d'animer le meeting et le public Monégasque. Le programme est aussi alléchant avec un concours de disque où le jeune Piotr Malachowski largement en tête de la Ligue et le MPM de la saison sera encore le grand favoris. En longueur un beau duel aura lieu entre le champion du monde Aleksandr Menkov et l'homme fort de la saison Chistian Taylor. Mais alors que dire du concours de saut en hauteur qui nous attend avec 6 hommes qui ont sauté à 2.40m ou plus cette année, ils seront tous là. Mutaz Barshim le champion du monde en Salle et détenteur du record d’Asie avec 2.42m, tout comme Bogdan Bondarenko, champion du monde à Moscou et détenteur du Record d’Europe avec 2.42m. Il partage ce record avec le champion Olympique Ivan Ukhov, qui est monté à 2.42m cet hiver et a réalisé 2.41m à Doha. Les 3 autres hommes à 2.40m cette année sont le canadien Derek Drouin, le russe Aleksey Dmitrik et l’ukrainien Andrey Protsenko. L’américain Eryk Kynard double médaillé Olympique et du Monde sera aussi présent. Alors, la question est de savoir si l'un d'entre eux réussira à se hisser au record du monde de Javier Sotomayor qui est de 2.45m.

Ce metting sera à suivre en direct sur VAVEL France.

En attendant ce LIVE, VAVEL France vous propose la bande annonce du meeting, elle va vous mettre l'eau à la bouche !