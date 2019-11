Jeux du Commonwealth : la première journée

Du cyclisme sur piste, de la gymnastique rythmique, du judo, de l'haltérophilie, de la natation ou du triathlon au programme en cette première journée de compétition du côté de Glasgow, la capitale écossaise. Et déjà les Anglais et les Australiens se livrent une belle et ont fait une moisson de médailles. Ca ne fait que débuter... Encore 10 jours de compétition.

Cyclisme sur piste

Début des épreuves au Sir Chris Hoy Velodrome de Glasgow. Le pistard écossais a laissé une empreinte indélébile au pays, au point d'avoir un vélodrome à son nom alors qu'il a pris sa retraite il y a à peine 2 années. L'Australienne Anna Meares décroche l'or sur 500m contre-la-montre (33"435/Record des Jeux du Commonwealth) devant sa compatriote Morton (34"079) et l'Anglaise Varnish (34"267). En poursuite par équipes masculine, l'Angleterre de Bradley Wiggins (et Burke, Clancy, Tennant) n'a pas réussi son pari de remporter le titre battue par l'Australie (J. Bobridge, Davison, Edmondson, O'Shea) en finale ; la Nouvelle-Zélande décroche le bronze. Et puis, le sprint par équipes hommes a donné son verdict et c'est encore un échec pour les Anglais (Emadi, Hindes, Kenny) battu par les Kiwis Dawkins, Mitchell et Webster (43"181 contre 43"706).

Triathlon

En triathlon les Anglais se sont vengés. Jodie Stimpson l'emporte en 1h58'56", 5 secondes devant la Canadienne Sweetland et 15 devant sa compatriote Holland pour s'offrir la première médaille d'or des XXe Jeux du Commonwealth de l'Histoire. Chez les hommes les frères Brownlee, qui avait faits le doublé aux derniers Jeux Olympiques, ont refaits le coup Strathclyde Country Park Alistair l'emporte 11" devant Jonathan. Murray (AFS) en bronze 1'31" derrière le vainqueur.

Gymnastique Rythmique

Les Canadiennes (Kovacs, Kitkarska, Bezzoubenko/141.450) remportent l'or en par équipes devant le Pays de Galles (Jones, Halford, Jenkins/136.625) qui décroche sa première médaille et la Malaisie (Kwan, Zain Jalany, Poh San/135.825).

Judo

Beaucoup de tournois de judo, qui n'est pas un sport dominé par les anglo-saxons au niveau mondial, sur les tatamis écossais. Commençons par les messieurs. En -60kg McKenzie (ANG) est titré alors que l'Indien Chana décroche l'argent et le duo Buchanan (ECO)/Abugiri (GHA) le bronze. En -66kg, c'est Oates (ANG) qui a battu Krassas (CYP) pour l'or ; Mabulu (AFS) et Millar (ECO) prennent la médaille de bronze. Et puis chez les dames, l'Ecossaise Renicks est championne du Commonwealth en -48kg alors que Meyer et Rayner, toutes deux Australiennes se parent de bronze. Dans la catégorie supérieur (-52kg), une autre ressortissante du pays organisateur décroche le titre : Renicks, Edwards (ANG) en argent, Thoudam (IND) et Kearney (NRI) bronzées. Pour terminer l'Anglaise Davis est titrée en -57kg ; l'argent revient à Inglis (ECO) et les deux médailles de bronze à Ramsay (ECO) et Manuel (NZL).

Haltérophilie

Doublé des Indiennes Khumukcham et Chanu Saikhom en 48kg. La première a soulevé un poids total de 173kg, la seconde de 170kg. La Nigériane Opara bronzée avec 162kg. En 56kg, dans le sexe opposé, le titre du Commonwealth revient à Sukhen Dey (IND/248kg), le Malaisien MD Pisol (245kg) est argenté et Mali (IND/244kg) prend le bronze.

Natation

Des records des Jeux du Commonwealth sont tombés au Tollcross Swimming Centre de Glasgow. L'écossaise Hannah Miley bat le record du 400m 4 nages en 4'31"76 devant Willmott (ANG) et McMaster (AUS) alors que l'Aussie McKeon bat sur du 200m nage libre dans un chrono de 1'55"57, O'Connor (ANG) en argent, Barratt (AUS) bronzée. Chez les hommes le Canadien Cochrane offre le premier titre de la quinzaine à son pays sur le 400m nage libre (3'43"46) mais sans record, McKeon (AUS) et Guy (ANG) suivent sur le podium. Doublé écossai sur le 200m brasse : Murdoch décroche l'or en 2'07"30 avec un record des Jeux du Commonwealth au bout devant Jamieson (2'08"40), l'Anglais Willis prend le bronze (2'09"87). Pour terminer l'Australie (B. Campbell, Schlanger, McKeon, C. Campbell) décroche le titre du Commonwealth sur le 4x100m nage libre féminin RECORD DU MONDE A LA CLE EN 3'30"98 ! L'Angleterre (+4"74/O'Connor, Halsall, Smith, Turner) et le Canada (+9"02/Poon, Mainville, Williams, Ackman) suivent sur la ''boite''.

Le record du monde du 4x100m nage libre féminin était jusque là détenu par les Pays-Bas en 3'31"75 (Rome 2009), quel exploit des Australiennes à Glasgow.

Et même les handisports

Les Jeux du Commonwealth possèdent la particularité de mêler les handisports et les valides. C'est pourquoi l'Anglaise Sophie Thornhill a décroché le titre en sprint catégorie B2 (cyclisme sur piste) devant McGlynn, 41 ans (!) (ECO) et O'Connor (AUS). En natation, triplé des Australiens sur le 100m catégorie S9 : Crothers qui s'offre un record du monde en 54"58 titré devant Cowdrey (56"33) et Hall (56"85).

Tableau des médailles

Rang Pays Or Argent Bronze Total 1 Angleterre 6 7 4 17 2 Australie 5 3 7 15 3 Ecosse 4 3 3 10 4 Inde 2 3 2 7 5 Canada 2 1 1 4

Demain c'est la deuxième journée à Glasgow : de la natation, du cylisme sur piste, du tir, du judo et la gymnastique rythmique seront au programme pour 21 titres décernés.

