Jeux du Commonwealth : troisième journée

Du cyclisme sur piste, de la gymnastique rythmique, du judo, du lawn bowls, du tir, de la natation, du triathlon et de l'haltérophilie étaient au programme de la troisième journée des Jeux du Commonwealth à Glasgow. L'Australie, qui est passée devant au nombre de médailles de bronze, et l'Angleterre poursuivent leur fratricide mano à mano alors que l'Ecosse suit, toujours, derrière.

Tir

L'Angleterre remporte le Queen's Prize avec Luckman et Patel (595-77v pts, record des Jeux du Commonwealth) alors que c'est le Canada (Paton, Vamplew) qui prend l'argent avec 592-54v points et l'Ecosse (McLeod, Shaw) le bronze. L'Australien Repacholi décroche le titre au 10m pistolet à air avec 199.5 pts, record lors d'une finale des Jeux du Commonwealth, devant Nanjappa (IND/198.2 pts) et Gault (ANG/176.5 pts). Dans la même distance mais avec un ai rifle, l'Indienne Chandela (206.7 pts, records d'une finale des Jeux) se pare d'or devant sa compatriote Paul (204.9 pts) et Mohamed Taibi (MAS/184.4 pts). Et puis, le Chypriote Achilleos prend l'or sur le skeet devant Christie (ECO) et Warlow (ANG). Pour terminer Sarnobat (IND) est titrée sur le 25m pistolet alors que l'argent revient à une autre Indienne, Sayyed, et le bronze à l'Australienne Yauhleuskaya.

Triathlon

L'Angleterre, avec les frères Bronwlee, Stimpson et Holland, remportent le premier titre du Commonwealth sur le relais mixte en triathlon. En un chrono de 1h23'24"00, les Anglais devancent l'Afrique du Sud (Roberts, Schoeman, Sanders, Murray/1h14'13"00), argentée, et l'Australie (Moffatt, Royle, Jackson, Bailie/1h14'14"00), bronzée.

Gymnastique rythmique

La Canadienne Bezzoubenko continue et termine sa moisson de titre avec le cerceau, la balle et les masses. En ruban, la Galoise Jones, argentée en cerceau, en balle et masses, l'emporte devant la Malaisienne Poh San, bronzée en cerceau et Bezzoubenko qui aura décroché une médaille dans chaque compétition de gymnastique rythmique, c'est l'athlète de ces Jeux du Commonwealth pour le moment. La Chypriote Christodoulidou prend le bronze en masses tout comme la Galoise Halford en balle.

Bezzoubenko, titrée cinq fois en trois jours :

Judo

Fin des compétitions de judo sur les tatamis glaswégiens. Chez les hommes, le Sud-Africains Piontek a battu Purssey (ECO) pour la médaille d'or, Hall (ANG) et Burns (ECO) prennent le bronze. En -100kg, le local Burton décroche le titre alors que Hussain Shah (PAK) s'empare de l'argent et le duo Néo-Zélandais Koster/Slyfield le bronze. Dans la catégorie des lourds, les +100kg, Sherrington, qui combat à domicile, se pare d'or, Snyman (AFS) prenant l'argent, Andrewartha (NZL) et Shaw (GAL) le bronze. Du côté des femmes, la Galoise Powell devient championne du Commonwealth en -78kg devant Gibbons (ANG), Portuondo (CAN) et Mballa Atangana (CAM). Pour en finir avec le judo de cette XXe édition des Jeux du Commonwealth, la ressortissante écossaise, Adlington, l'emporte en +78kg alors que Myers (ANG) prend l'argent et Kaur (IND) et la Maurienne Laprovidence le bronze.

Cyclisme sur piste

L'Océanie a triomphé sur le vélodrome Chris Hoy de Glasgow. L'Australienne Edmondson remporte le scratch devant sa compatriote Cure et Barker (GAL) alors que Sunderland (AUS) prend l'or sur le kilomètre en 1'00"675 (record des Jeux qui reste loin du record du Monde du Français Pervis), devant les Kiwis van Velthooven et Archibald. Pour finir, le Néo-Zélandais Scully remporte la course aux points (40km) avec 98 unités, Peter Kennaugh, de l'Île de Mans comme Mark Cavendish, prend l'argent, Gate (NZL) le bronze.

Natation

Encore une fois plusieurs records des Jeux du Commonwealth. Tout d'abord, le Sud-Africain Chad le Clos, champion olympique de la spécialité, remporte le 200m papillon en 1'55"07 devant Irvine (AUS) et Rousseau (AFS). Ensuite, l'Anglaise Halsall gagne le 50m nage libre dans un chrono canon de 23"96, les soeurs Campball, Cate puis Bronte, suivent sur le podium en 24"00 et 24"20 ; en 100m dos, l'Australienne Seebohm l'emporte en 59"37 devant Jones (GAL/59"58) et Hocking (AUS/59"93). Les derniers records des Jeux de la soirée viennent de l'Anglais Peaty sur le 100m brasse en 58"94, van der Burgh (AFS) argenté, Murdoch (ECO) bronzé et du relais 4x200m nage libre féminin australien (McKeon, Coutts, Elmslie, Barratt) en 7'49"90 devant le Canada (Cheverton, MacLean, Ackman, Overholt) et l'Angleterre (O'Connor, Maughan, Faulkner, Turner).

Haltérophilie

L'Anglaise Breeze remporte la catégorie 58kg avec 210 kg, ce qui représente un nouveau record des Jeux du Commonwealth. Elle devance la Nigerianne Winifred (206 kg) et la Galoise Breeze (202 kg). Chez les hommes, le titre des 69kg était décerné, et c'est le Malaisien Monsor qui décroche la timbale avec une charge totale soulevée de 305 kg, Ayenuwa (NGR/301 kg) prend l'argent, Otari (IND/296 kg) le bronze.

Et même les handisports

En cyclisme sur piste, catégorie B2, le local Fachie décroche le titre en vitesse individuelle battant Modra (AUS) en finale en trois manches. Un autre Aussie, Kennedy, complète la podium. En lawn bowls, sport, typiquement anglo-saxon, qui s'apparente, grossièrement, à de la pétanque sur herbe, l'Afrique du Sud a battu l'Ecosse 14-10 pour la médaille d'or en doublette mixte catégories B2 et B3. L'Australie, vainqueur de la Nouvelle-Zélande 14-11, décroche la dernière breloque, de bronze.

La grande star de ces Jeux du Commonwealth de Glasgow, le Jamaïcain Usain Bolt, sextuple champion olympique à Pékin et Londres, est arrivé dans la capitale écossaise. C'est la première fois de sa carrière qu'il va participer à ces Jeux, les seuls qui manquent à son palmarès. Il ne va disputer que le 4x100m vendredi prochain, affaiblit par une blessure. Il a déclaré qu'il ''a toujours voulu prendre part à cette compétition'' et que ''les Jeux du Commonwealth seront bons aussi longtemps qu'il y aura des athlètes et huit lignes, il y aura de la compétition'' en conférence de presse.

Tableau des médailles

Rang Pays Or Argent Bronze Total 1 Australie 17 14 19 50 2 Angleterre 17 14 14 45 3 Ecosse 11 6 8 25 4 Canada 7 3 6 16 5 Inde 5 7 5 17

Demain c'est la quatrième journée à Glasgow : de l'athlétisme, le tout début, du cyclisme sur piste, du lawn bowls, du rugby à 7, du tir, de la natation, du tennis de table et de l'haltérophilie seront au programme pour 24 médailles d'or décernées.

+ La première journée

+ La deuxième journée

+ La présentation des Jeux du Commonwealth 2014