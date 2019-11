Tour de France 2014 : Martin comme prévu, deux Français sur le podium

Ce matin la donne était toute simple : Pinot était deuxième avec 13" de marge sur Péraud et 15 sur Valverde, champion d'Espagne de la spécialité du jour. Les trois se tiennent dans un mouchoir de poche. Les deux meilleurs entre Bergerac et Périgueux s'offriront un podium parisien laissant le troisième sur la touche avec ses larmes. La bagarre attendue n'a pas tellement eu lieu, contrairement à la lutte pour la 5e place entre Bardet et Van Garderen, pour le bien du cyclisme français...

Tony Martin sur une autre planète

14h40, l'Allemand Tony Martin (OPQS) s'élance sur la route de Périgueux avec la pancarte de grand favori et le maillot de champion du Monde sur le dos. Il ne va pas décevoir. Il avale les 54 kilomètres proposés aujourd'hui en étant toujours en ligne et compacte sur sa machine. Il conclut son effort solitaire en 1h06'21" devançant Tom Dumoulin de 1'39" et Jan Barta de 1'47". Une balade pour l'Allemande. C'est le meilleur au Monde, tout simplement.

Deux Français sur le podium final !

A partir de 16h18, Valverde, Péraud et Pinot s'élançant à la suite, toutes les trois minutes. La bagarre peut commencer. Très vite Péraud revient sur Pinot au classement général virtuel, pour même passer devant son compatriote au bout de seulement 7 kilomètres après un départ tout simplement canon. A ce moment-là on ne sait rien de ce que fait l'Espagnol Valverde, 4e à 15" de Pinot avant cette avant dernière étape. Au premier pointage intermédiaire, à Beleymas, le coureur de la Movistar perd 1'08" sur Péraud, champion de France 2009 du contre-la-montre, et 43" sur Pinot. La donne est bonne pour les Français et se confirme sur la suite du parcours malgré une crevaison de Jean-Christophe Péraud à 6 kilomètres du deuxième pointage : Péraud 1'46" devant Valverde au deuxième pointage. Les deux français sont alors assurés du podium. Au final, Péraud termine 7e et premier bleus à 2'27" de Martin, Pinot est 12e (+3'12") alors que Valverde prend une anecdotique 28e place à presque 4'30" du vainqueur. Les positions des deux coureurs tricolores sont inversées à l'issue de cette 20e étape : Péraud est deuxième, 32" devant Thibaut Pinot, maillot blanc du Tour de France 2014.

Bardet manque le top 5 pour deux petites secondes

Romain Bardet, un temps sur le podium au général et porteur du maillot blanc, n'avait jamais roulé autant sur un contre-la-montre individuel. Il l'a dit, tout le monde le voyait à la dérive et pas en capacité de garder sa 5e place face à Van Garderen, pourtant 2 minutes derrière lui ce matin. Certes il va finir ce Tour de France 2014, son 2e seulement, à la 6e place mais il lâche le top 5 pour seulement 2 secondes perdue sur une (foutue) crevaison à 2 kilomètres de la ligne périgourdine. La poisse. ''Trois semaines de travail réduite à néant sur une crevaison à deux kilomètres de l'arrivée'' a-t-il déclaré, désabusé, après la course. A noter que Pierre Rolland n'a pu revenir sur Zubeldia pour décrocher un jolie top 10 après sa 4e place sur le dernier Giro d'Italia, le coureur Europcar termine 11e. Avec Brice Feillu, 16e, et John Gadret, 19e, il y a six Français dans le top 20. Enorme bilan. Le cyclisme français renaît.

Pour la première fois depuis 1984 et le succès de Bernard Hinaut devant Laurent Fignon, deux Français montent sur le podium final du Tour de France, c'est énorme.

Du changement dans le top 10

Leopold König et Haimar Zubeldia ayant réalisé de grands chronos et Bauke Mollema et Laurens Ten Dam ayant réalisés des chronos ''minables'', les deux premiers cités montent au classement général, respectivement 7 et 8es alors que les deux Néerlandais descendent 9 et 10es. La fatigue, l'état de fraîcheur ont faits la différence. Pour terminer, les maillots distinctifs restent tous les mêmes alors que c'est le Team NetApp-Endura, invité sur ce Tour de France 2014, qui remporte le classement par équipes du jour. AG2R reste la meilleure équipe au général.

Le chiffre du jour : 2

Comme la 2ème victoire de Tony Martin sur ce Tour de France. Comme 2 Français sur le podium. Comme Jean-Christophe Péraud 2ème du Tour de France. Comme Romain Bardet 2 secondes derrière Van Garderen pour son 2ème Tour de France.

Les classements

Top 10 de la 20e étape (Bergerac > Périgueux) Rang Coureur Equipe Temps Différence 1 Tony Martin (ALL) Omeaga Pharma-Quick Step 1h06'21" 2 Tom Dumoulin (NED) Giant-Shimano +1'39" 3 Jan Barta (RTC) NetApp-Endura +1'47" 4 Vincenzo Nibali (ITA) Astana +1'58" 5 Leopold König (RTC) NetApp-Endura +2'02" 6 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team +2'08" 7 Jean-Christophe Péraud (FRA) AG2R La Mondiale +2'27" 8 Sylvain Chavanel (FRA) IAM Cycling +2'36" 9 Markel Irizar (ESP) Trak Factory Racing +2'39" 10 Daniel Oss (ITA) BMC Racing Team +2'58"