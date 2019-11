Jeux du Commonwealth : quatrième journée

De l'athlétisme, du cyclisme sur piste, du lawn bowls, du rugby à 7, du tir, de la natation, du tennis de table et de l'haltérophilie étaient au programme de la quatrième journée des Jeux du Commonwealth à Glasgow. L'Australie reste devant l'Angleterre alors que l'Ecosse suit, encore et toujours, derrière.

Athlétisme

Début des compétitions d'athlétisme aujourd'hui à Hampden Park et dans les rues de Glasgow pour les marathons. Chez les hommes l'Australien Shelley l'emporte en 2h11'15" ce qui constitue sa meilleur perf en carrière. Il devance les Ouest-Africains Chamlany (KEN) et Kiplimo (UGA). Le marathon féminin a été enlevé par la Kényane Daniel (2h26'45") alors que sa compatriote Kilel prend l'argent et l'Aussie Trengove le bronze. Dans la troisième compétition médaillée de la journée, le Kényan Ndiku, qui a remporté le titre mondial indoor du 3000m cet hiver à Sopot, est titré sur le 5000m devant Koech (KEN) et le Néo-Zélandais Robertson qui réalise son meilleur chrono de la saison en 13'16"52. A noter que Mo Farah, champion olympique de la spécialité, a dû déclarer forfait quelques jours avant l'ouverture des Jeux.

Les coureurs du 5000m :

Lawn Bowls

Jour de finale chez les dames dans ce sport So British. Tout d'abord en individuel Edwards (NZL) bat Melmore (ANG) 21-15 en finale alors que la Sud-Africaine Piketh prend le bronze après un succès 21-10 sur la Nord-Irlandaise McMillen. Et puis, en ''Four'', l'Afrique du Sud bat la Malaisie 14-9 lors de la finale pour s'offrir le titre. Le bronze revient à la Nouvelle-Zélande.

Natation

Quatre titres australiens sur six mis en jeu aujourd'hui au Tollcross Swimming Centre ! Pour commencer, Hocking remporte le 200m dos en 2'07"24 (record des Jeux) devant sa compatriote Seebohm et la Canadienne Caldwell alors que Treffers chipe l'or du 50m dos à un autre Australien, Larkin, pour 0"13, Liam Tancock (ANG) prenant le bronze en 24"98. Ensuite, le relais 4x200m nage libre masculin australien (McEvoy, McKeon, McKendry, Fraser-Holmes) est titré en 7'07"38, nouveau record des Jeux du Commonwealth ; l'Ecosse (Wallace, Milne, Scott, Renwick/+1"80) prend l'argent et l'Afrique du Sud (Brown, le Clos, Rousseau, Bosch/+2"98) le bronze. Pour finir, la course reine, le 100m nage libre masculin, a eu lieu. Là encore c'est un homme des Antipodes qui a décroché le titre, il s'agit de James Magnussen qui l'emporte en 48"11 devant ses compatriotes McEvoy (+0"23) et D'Orsogna (+0"93). Il faut ajouter que ces chronos sont assez décevants au vu de ceux réalisé avant la compétition. Les deux autres titres en jeu aujourd'hui reviennent à l'Angleterre : Halsall sur le 50m papillon dames en 25"20 (record des Jeux) devant Vanderpool Wallace (BAH) et Elmslie (AUS) et O'Connor en 200m 4 nages dames. Elle devance, en 2'08"21 (record des Jeux), Coutts (AUS) et Hannah Miley (ECO), titrée sur le 400m 4 nages.

Rugby à 7

C'était les phases finales masculines à l'Ibrox Stadium de Glasgow. Alors que se faisait sortir dès les quarts par les Samoa, les favoris de l'hémisphère sud, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et l'Australie se qualifiés pour les demies. Et puis les All Blacks sont sortis vainqueur de leur duel face aux Wallabies sur le score de 19-7. En finale, les hommes noirs se font dominer par l'Afrique du Sud 12-17 qui remporte donc l'or. L'Australie, elle, a battu les Samoa 24-0 pour décrocher la médaille de bronze. A noter que la Shield revient au Sri Lanka, la Bowl au Canada et la Plate à l'Angleterre.

L'antre qui accueille les rencontres :

Tir

Deux titres pour l'Angleterre à Barry ! En double trap Kerwood se pare d'or avec un score de 94 points devant l'Indienne Singh (92 pts) et sa compatriote Parish (91 pts). Et puis, en double trap masculin disputé sous une autre forme avec des matches pour l'or et le bronze, Scott bat un autre Anglais, French, 30-29 pour l'or. Mohd (IND) complète le podium.

Cyclisme sur piste

C'était la fin des épreuves au Vélodrome Chris Hoy de Glasgow. Les Australiennes ont triomphé en vitesse individuelle avec le sacre de Morton devant Anna Meares et l'Anglaise Varnish. Encore chez les dames, l'Anglais Laura Trott a remporté la course aux points avec 37 unités, comme la Galoise Barker, finalement argentée. Archibald (ECO) monte sur la dernière marche du podium. Chez les hommes le Kiwi Archbold remporte l'or sur le scratch devant O'Shea (AUS) et Pelletier (CAN). Pour finir, le keirin revient l'Australien Glaetzer qui a remporté la finale 100% océanienne devant Webster (NZL) et Awang (MAS).

Laura Trott, titrée sur la course aux points :

Tennis de table

Les finales dames par équipes ont eu lieu et c'est Singapour (Yu, Feng, Lin) qui remporte l'or après avoir triomphé des trois matches face à la Malaisie (Sock Khim, Lee Wei, Ying) et laissé échapper que 2 sets sur 11. Les Australiennes Lay, Miao et Zhang décrochent le bronze après un succès 3 matche à 1 sur l'Inde (Patkar, Kumaresan, Batra).

Haltérophilie

Doublé du Nigeria en 63kg dames ! Adesanmi l'emporte avec 207kg devant Okoli qui a soulevé au total... 207 kg ! L'Indienne Yadav prend le bronze (202 kg). Il faut noter que la délégation nigériane d'haltérophilie réalise de très bonnes performances à Glasgow. Chez les hommes, en 77kg, c'est l'Inde qui brille : Sivalingam en or (328 kg, record des Jeux) devant Katulu et ses 317 kg. L'Australien Etoundi termine 3e avec 314 kilogrammes soulevés.

Et même les handisports

En athlétisme, l'Australienne Elkington décroche l'or du saut en longueur catégories T37/38 avec un bond à 4.39m (MPM), Woodward (ANG/4.00m, PB) prend l'argent, Benson (NAM/3.82m, PB) le bronze. En cyclisme sur piste, l'Anglaise Sophie Thornhill, déjà titrée en vitesse individuelle le premier jour, refait le coup sur le 1000m en 1'08"187, record des Jeux. McGlynn (ECO/+1'09"771) décroche l'argent alors que O'Connor (AUS/1'10"543) monte sur la plus basse marche du podium. En natation la Néo-Zélandaise Pascoe décroche l'or du 100m brasse catégorie SB9 devant Scott (AUS) et Davies (ECO).

Le tableau des médailles

Rang Pays Or Argent Bronze Total 1 Australie 25 21 26 73 2 Angleterre 23 17 17 57 3 Ecosse 11 8 11 30 4 Canada 7 3 8 18 5 Inde 6 9 7 22

Demain c'est la cinquième journée à Glasgow : de l'athlétisme, du lawn bowls, du badminton, du tir, de la natation, du squash, du tennis de table et de l'haltérophilie seront au programme pour 27 médailles d'or décernées.

