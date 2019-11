Cuevas impérial face à Fognini puis Robredo

Après une journée de samedi gâchée par la pluie, les organisateurs du tournoi d'Umag ont été contraints de repousser les demi-finales au dimanche matin, horaire inhabituel d'autant que les matchs se déroulent en soirée sur les bords de la mer Adriatique. Ce matin les demi-finales opposaient donc Tommy Robredo tenant du titre au vainqueur de l'édition 2012, et chouchou du public, le Croate Marin Cilic. Un premier set accroché qui s'est joué au jeu décisif, remporté 12-10 par l'Espagnol malgré 9 occasions obtenues par le Croate. Visiblement atteint mentalement le poulain de Goran Ivanisevic va finalement céder le second set 6/3 après 1H44 de jeu. Dans l'autre demi-finale l'Uruguayen Pablo Cuevas issu des qualifications et vainqueur à Bastad de son premier titre sur le circuit au finaliste malheureux de l'an dernier l'Italien Fabio Fognini déchu sans gloire de ses titres à Stuttgart et Hambourg. Sur un nuage l'Uruguayen n'a pas laissé la moindre chance à son adversaire balayé en un peu plus d'une heure de jeu 6/3 6/4, c'était donc une affiche inédite qui allait être proposé au public aux alentours de 20h.

Rapidement Cuevas a pris l'ascendant sur son adversaire notamment dans la diagonale revers où son lift et ses zones ont rapidement déstabilisé l'ancien numéro 5 mondial qui cède son engagement dès le 3ème jeu. Un retard qu'il ne sera jamais en mesure de combler la faute à un adversaire beaucoup plus entreprenant et notamment au service où il parvient à trouver les zones extérieures préjudiciables face à un adversaire retranché loin derrière sa ligne. L'Uruguayen remporte la première manche 6/3 en ayant sauvé 2 balles de break. Le deuxième set débute sur les mêmes bases: Cuevas s'empare dès le premier jeu du service de son adversaire avant de se montrer menaçant sur l'ensemble des services adverses et notamment les secondes balles (3 points remportés sur 11 par Robredo soit 27% contre 40% à Cuevas). Tommy Robrdo va tout de même tenter le tout pour le tout en parvenant à recoller à 5/4 mais Pablo Cuevas ne tremble pas deux fois et conclut en 90 minutes 6/3 6/4. Un second titre consécutif qui permet à l'Uruguayen de 28 ans d'atteindre le meilleur classement de sa carrière puisqu'il sera 40ème cette semaine, un classement qui pourrait lui permettre de rêver à une place de tête de série au prochain US Open qui débute le 25 août.

Après Zverev voici Coric

Actuellement classé 230ème à l'ATP le jeune Croate Borna Coric fait partie de ces jeunes pousses en devenir. A l'instar de l'Allemand Alexander Zverev, demi-finaliste à Hambourg, ou de l'Australien Nick Kyrgios le jeune Homme a impressionné le public du Vegeta Open en surprenant tour à tour Edouard Roger-Vasselin et Horacio Zeballos avant de pousser Fabio Fognini à disputer un match en 3 manches et près de 3h (5/7 7/6(4) 6/3 en 2 heures et 42 minutes).

Benoit Paire n'y arrive plus

Redescendu au 96ème rang alors qu'il était pointé au 24ème rang il y a bientôt un an Benoit Paire n'arrive pas à enrayer la spirale négative dans laquelle il est plongé depuis la fin de la saison dernière et une tendinite récurrente au genou. Battu par Albert Ramos, le protégé de Lionnel Zimbler peut encore éviter l'épreuve des qualifications mais pour combien de temps encore? Engagé du côté de Washington, le fantasque tricolore tentera d'enchainer deux victoires consécutives, ce qu'il n'a plus réalisé depuis Melbourne, contre le Canadien Dancevic puis le Croate Ivo Karlovic.