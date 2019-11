La Course by le Tour de France : la première pour Vos

Excellente initiative que cette course féminine en levée de rideau de l'ultime étape du Tour de France qui va sacrer Nibali et placer deux Français sur le podium final. Sur le circuit de 7 kilomètres emprunté par les hommes autour et sur les Champs-Elysées, une course de mouvement a eu lieu. Et c'est l'immense favorite, Marianne Vos, qui a remporté la première édition de La Course by le Tour de France au sprint.

Le parcours (circuit emprunté 13 fois) :

Les grand noms étaient là

Mariane Vos (NED), coéquipière de la Française Pauline Ferrand-Prévot chez Rabo-Liv, était présente. La Néerlandaise est la star du cyclisme féminin, elle sait tout faire et vient de remporter le Giro Rosa (Tour d'Italie féminin). Pooley (Lotto-Belisol Ladies), Armistead (Boels Dolmans), Bronzini (Wiggle Honda) ou Mélodie Lesueur (Equipe de France) étaient également présentent.



Marianne Vos enlève le sprint

Le début de course est calme avec plusieurs attaques mais les coéquipières de Marianne Vos gèrent. A 5 kilomètres du but Pauline Ferrand-Prévot, championne de France au Futuroscope il y a quelques semaines, essaye de partir avec Pieters mais elles sont reprisent à 2 kilomètres de la ligne. Elle travaille alors pour sa leader, Marianne Vos. Sous la flamme rouge la Française chute malheuresement et emmène Elizabeth Armistead avec elle. Le spritn est alors inévitable est c'est la multiple championne du Monde de cyclisme sur route, sur piste et de cyclo-cross, Marianne Vos qui remporte La Course by le Tour de France. Wild est 2e, Krichmann 3e. Roxane Fournier termine 10e et première française.

La réaction de Marianne Vos : ''Le plus grande podium que vous pouvez penser. Une victoire avec un goût d'âge d'or. Je suis très heureuse aujourd'hui."

L'arrivée de la course avec Vos vainqueur :

Top 10 de La Course by le Tour de France 2014 Rang Coureuse Equipe Temps Différence 1 Marianne Vos (NED) Rabo-Liv Women 2h00'41" 2 Kirsten Wild (NED) Giant-Shimano +0" 3 Leah Krichmann (CAN) Optum P/B Kelly Benefit +0 4 Lisa Brennauer (ALL) Specialized-Lululemon +0" 5 Shelley Olds (USA) Ale Cipollini +0" 6 Coryn Rivera (USA) Unitedhealthcare +0" 7 Jolien D'Hoore (BEL) Lotto-Belisol Ladies +0" 8 Emma Johansson (SUE) Orica-AIS +0" 9 Simona Frapporti (ITA) Astana Bepink Ladies +0" 10 Roxane Fournier (FRA) Poitou-Charentes Futuroscope +0"

Pendant la course, à chaque passage sur la ligne, des points étaient distribués aux cinq premières et c'est l'Italienne Marta Tagliaferro (Ale Cipollini) qui remporte ce classement par points avec 32 unités. La Tricolore Audrey Cordon (Hitec Products) termine 3e avec 16 points.