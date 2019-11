L'aviron Français U23 brille

Un Quatre de couple en or

Maxime Demontfaucon, Gaël Chocheyras, Thibault Lecomte et Quentin Varnier qui formaient le Quatre de couple poids léger sont devenus Champion du Monde. Les Français ont été en tête d'un bout à l'autre de la course et se sont imposés en 5'54''91, en devançant les Italiens favoris de la course. Ce Quatre de couple représente l'avenir du fait d'une équipe sénior en perte de vitesse.

Razia en deux de couple

Qu'il soit féminin ou masculin les différents Deux de couple ont totalement réussi leurs mondiaux et sont repartis avec 3 médailles de Varèse.

Chez les femmes tout d'abord, le duo Marie Jacquet et Daphné Socha a pris le bronze en deux de couple féminin. Vidéo de leur remise de médailles et de l'interview.

La magnifique performance est celle du deux de couple masculin composé de Albéric Cormerais et Mickaël Marteau. Ils ont, en effet, pris une superbe médaille d'or après une course maîtrisé de bout en bout. Le duo en poids léger masculin s'est également illustré avec une belle 3ème place, Pierre Houin et Eloi Debourdeau incarne également la nouvelle génération de l'aviron Français.

A noter aussi la belle médaille de bronze du Quatre barré masculin Damien Gallet, Paul Jaquot, Quentin Stender, Guillaume Ampe et leur barreur, Robin Le Barreau.

Petit mot du DTN Patrick Ranvier "Avec cinq médailles et deux titres, le bilan est positif, bien sûr. D’autant qu’il permet de récompenser des équipages dans les trois secteurs (Femmes - Toute Catégorie Hommes – Poids Légers Hommes). Je ne cherche pas à savoir si nous avons fait mieux qu’avant, je préfère me projeter vers l’avenir. Cela n’atténue en rien la performance réalisée par l’équipe cette semaine, mais nous pouvons encore progresser en améliorant notamment la composition des équipages. Car selon moi, et je me répète peut-être, on va à un championnat du monde pour chercher des médailles, ou tout du moins être en finale A. Et au-delà de ces résultats, je vois des perspectives d’amélioration : j’aimerais plus de densité, resserrer les rangs (...) Mais bon, je le répète, c’est un résultat positif et il faut savoir l’apprécier à sa juste valeur. Il y a de nombreux motifs de satisfaction, ne serait-ce que les médailles en toute catégorie ou encore chez les femmes qui manquaient depuis quelques années ; un secteur poids léger qui ramène continuellement des médailles. Nous sommes sur la bonne voie, mais il ne faut pas se reposer sur nos lauriers et à nous de savoir élever notre niveau d’exigence.