Jeux du Commonwealth : Cinquième journée

De l'athlétisme, du lawn bowls, du badminton, du tir, de la natation, du squash, du tennis de table et de l'haltérophilie étaient au programme de la cinquième journée des Jeux du Commonwealth à Glasgow. L'Australie reste devant l'Angleterre alors que l'Ecosse suit, encore et toujours, derrière.

Athlétisme

Le premier titre décerné de la soirée revient à la Canadienne Frizell qui a lancé l'engin à 71.97m (record des Jeux). Ratcliffe (NZL) prend l'argent, Hitchon (ANG) le bronze. Autre titré décerné en lancer, celui du poids masculin : le Jamaïcain Richards l'emporte avec 21.61m, nouveau record des Jeux. Le Néo-Zélandais Walsh (21.19m) et le Canadien Nedow (20.59m) complètent le podium final. Et puis ont eu lieu les deux grandes finales du 100m plat. On commence par la finale dames où Blessing Okagbare a logiquement dominé toutes ses adversaires avec un chrono de 10"85 (record des Jeux), Campbell-Brown (JAM/11"03) fini 2e, Stewart (JAM/11"07) 3e. On termine par la grande finale messieurs du 100m, en l'absence des Jamaïcains Blake, blessé, et Bolt, pas suffisamment remis d'une blessure, c'est un autre Jamaïcain, Kemar Bailey-Cole qui remporte le titre en 10"00 devant l'Anglais Gemili (10"10) et son compatriote Ashmeade (10"12).

Kemar Bailey-Cole, champion du Commonwealth du 100m :

Lawn Bowls

L'Afrique du Sud devient championne du Commonwealth en triplette masculine. Les Africains ont battu l'Irlande du Nord 19-10 en finale au Kelvingrove Lawn Bowls de Glasgow. Le Pays de Galles prend le bronze après un succès 16-13 sur l'Australie. En doublette masculine c'est l'Ecosse qui prend l'or. La Malaisie, largement battue en finale, remporte l'argent, l'Angleterre tombeuse de la Namibie 19-12 est bronzée.

Les Ecossais, titrés en doublette :

Tir

Les finales du 50m rifle fixe avaient lieux à Barry aujourd'hui. Chez les hommes, l'Australien Potent remporte l'or avec 204.3 points (record lors d'un finale des Jeux), l'Indien Narang prenant l'argent et l'Anglais Parr le bronze. Du côté de la compétition féminine c'est la Kiwi Johnston qui l'emporte devant avec 620.7 points, record des Jeux du Commonwealth. van Reenen (AFS) en argent, McIntosh (ECO) bronzée. Dans le 50m pistolet, doublé indien avec Rai qui prend l'or avec 194.1 points, record lors d'une finale des Jeux, devant Singh (187.2 pts), Repacholi (AUS/166.6 pts) bronzé. Pour finir, l'Australienne Scanlan décroche le titre e trap après une victoire 13-12 sur Kostandinidou (CYP). L'Anglais Povey prend la dernière médaille.

Natation

Au lendemain de la grande finale du 100m nage libre masculine c'était au tour des dames de s'y coller et c'est Cate Campbell qui a le mieux géré l'événement en l'emportant en un temps canon de 52"68, record des Jeux. Sa soeur Bronte (52"86) prend l'argent, sa compatriote McKeon, le bronze. Triplé des Australiens sur le 200m dos : Larkin (1'55"83) devant Beaver (+0"36) et Lawson (+0"80). Le 800m nage libre dames revient à la Galloise Carlin qui signe un nouveau record des Jeux du Commonwealth en 8'18"11. La Kiwi Boyle (+2"48) en argent, MacLean (CAN/2"80) bronzée. L'Anglaise Taylor gagne le 100m brasse en 1'06"35 devant Tonks (AUS) et Atkinson (JAM) qui prend sa seconde breloque des Jeux. Le 200m papillon féminin revient à Lacroix (CAN) qui a devancé l'Anglaise Willmott et l'Australienne Groves en finale. Le Sud-Africain Cameron van der Burgh remporte l'or sur 50m brasse avec un chrono de 26"76 (record des Jeux) devant Peaty (ANG) et Sprenger (AUS). Pour finir la journée et fermer la piscine de Glasgow, Chad le Clos (AFS) en 51"29 (record des Jeux) a remporté le 100m papillon devant Schooling (SIN) et Barrett (ANG).

Le triplé des Australiennes sur le 100m nage libre :

Squash

Jour de finales indivuduelles au complexe de squash, sport très anglo-saxons où les Français font très bonne figure sur la scène planétaire avec Lincou, dans les années 2000, et Gaultier actuellement. Chez les femmes, la Malaisienne Nicol David est logiquement titrée avec un succès, facile, 12-10 11-2 11-5 sur l'Anglaise Massaro en finale. King (NZL) prend le bronze. Chez les hommes, la finale 100% Anglaise entre James Willstrop et Nick Matthews, deux des meilleurs joueur Mondiaux, a tourné à l'avantage du second en cinq manches disputées : 11-9 8-11 11-5 6-11 11-5. Le troisième Anglais, Barker, complète la boite.

Le moment où Barker décroche le bronze :

Badminton

Les finales du mixte se sont déroulées à l'Emirates Arena avec le titre de la Malaisie (Chan, Pei Jing, Wei Feng, Goh, Tee, Tan) qui a battu l'Angleterre (C. Adcock, G. Adcock, Ouseph, Ellis, Walker) 3 matches à 1 en finale. Singapour (Sari, Yao, Liang, Chrisnanta, Triyachart, Huang, Neo) remporte le bronze après un succès 3-2 sur les Indiens.

Les Singapouriens en bronze :

Tennis de table

Après les femmes hier ce sont les hommes qui ont disputé les finales du par équipes. Singapour (Zhan, Gao, Li) remportent l'or grâce à un succès 3 rencontres à une sur les Anglais Baggaley, Drinkhall et Pitchford. Le Nigeria de Toriola, Aruna et Onaolapo décroche une inattendue médaille de bronze face à l'Inde.

Haltérophilie

En 69kg, la Camerounaise Fegue offre la première médaille d'or à son pays dans cette XXe édition des Jeux du Commonwealth. Avec 234 kg elle domine largement Ebireguesele (NIG/222 kg) et Ares-Pilon (CAN/214 kg). A noter les 95 kg de la ressortissante de Tuvalu, Luenita : l'important est de participer ! Chez les hommes, en 85kg, c'est Patterson (NZL) qui décroche le titre du Commonwealth devançant l'Indien Thakur et Plamondon (CAN) au Clyde Auditorium de Glasgow.

Et même les handisports

L'Anglais Dan Greaves remporte le titre du lancer du disque catégories F42/44 avec un lancer à 59.21m. Il devance largement le Gallois Davies (46.83m) et la Nigériane Okigbazi (39.38m/PB). L'Ecossaise Clegg gagne le 100m T12 à domicile en 12"20 (MPM), Muchavo (13"33), du Mozambique, et Ishitile (13"48), de la Namibie, suivent sur le podium. Le 100m T37 masculin a été remporté par le Sud-Africain Fanie van der Merwe en 11"65, il devance son compatriote du Toit (+0"24) et Jones (GAL/+0"39). En natation, Hynd remporte l'or sur le 200m 4 nages en 2'22"86, les Australiens Aungles et Cochrane prenant l'argent et le bronze.

Davies, argenté au disque :

Tableau des médailles

Rang Pays Or Argent Bronze Total 1 Australie 30 25 32 87 2 Angleterre 27 24 23 74 3 Ecosse 13 8 12 33 4 Afrique du Sud 9 7 8 24 5 Canada 9 3 12 24

Demain c'est la cinquième journée à Glasgow : de l'athlétisme, du VTT, de la gymnastique artistique, du tir, de la natation, de la lutte et de l'haltérophilie seront au programme pour 31 médailles d'or décernées.

