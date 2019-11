Jeux du Commonwealth : Sixième journée

De l'athlétisme, du VTT, de la gymnastique artistique, du tir, de la natation, de la lutte et de l'haltérophilie étaient au programme de la sixième journée des Jeux du Commonwealth à Glasgow. L'Australie reste devant l'Angleterre qui revient quelque peu alors que le Canada est passé 3e devant l'Ecosse.

Athlétisme

La Jamaïcaine Williams remporte le triple saut avec un triple bond à 14m21, elle devance Samuel (ANG) et Alexander (TRI). Le lancer du marteau masculin revient à Steacy , le Canadien se pare d'or alors que Miller (ANG) prend l'argent et Dry (ECO) le bronze. Le Canadien Warner remporte le décathlon avec 8 282 unités, l'Anglais Bryant et le Grenadin Felix suivent sur le podium. Le 10 000m féminin a été dominé, sans surprises, par les filles du Kenya : Chepkirui en or (32'09"35, PB) devant Kiplagat (32'09"48) et Chebet (32'10"82, PB). Pour continuer dans les compétitions dames, le 400m a été remporté par la Jamaïque, c'est un triplé même : McPherson , d'abord, puis Williams-Mills et Day. Amantle Montsho (BOT) prend une mauvaise 4ème place. Et puis, encore chez les dames, la Kényanne Kibigeon enlève le 1 500m en 4'08"94. Weightman en argent, van Buskirk bronzée.

Kurt Felix, élu athlète de la 6ème journée :

Gymnastique artistique

Jour de finales au concours général par équipe à Glasgow. Chez les hommes ce sont les Anglais (Oldham, Smith, Thomas, Whitlock, Wilson) qui l'emportent avec un score de 266.804 points. L'Ecosse (Baines, Cox, Davie, Keatings, Purvis/257.603 pts) en argent, le Canada (Clay, Gafuik, Loran, Lytwyn, Morgan/252.078 pts) bronzée. Chez les dames, c'est aussi l'Angleterre qui l'emporte avec, dans ses rangs, Downie, Fragapane, Harrold, Simm et Whelan pour 167.555 unités. L'Australie (Brown, Miller, Mitchell, Monckton, Vivian) et le Pays de Galles (Beddoe, Hockenhull, Hogg, Romaeo, Theaker) suivent sur le podium final.

VTT

Les épreuves de VTT ont eu lieu au Cathkin Braes Mountain Bike et c'est la Canadienne Pendrel qui l'emporte chez les dames en 1h39'29". Elle devance sa compatriote Batty (+1'10") et l'Australienne Henderson (+1'22"). Chez les hommes, le Néo-Zélandais Cooper décroche l'or du Commonwealth après avoir boublé les différents tours du circuit proposé en 1h38'26". Là encore c'est un doublé avec Gaze qui termine 2" après, McConnell (AUS) prend le bronze (+0'10").

Tir

Dernières épreuves de tir à Barry. Le Queen's Prize individuel revient à l'Anglais Luckman qui le décroche avec 401-42v points, nouveau record des Jeux du Commonwealth. Paton (CAN) en argent, Patel, compatriote du titré, bronzé. Un Australien, Chapman, remporte le 25m pistolet à feux rapide avec 23 points (record lors d'une finale des Jeux) devant Singh (IND) et Callaghan (ANG). Le trap hommes a été remporté par Vella (NZL) qui a battu l'Anglais Heading 11-9 en finale. Le bronze revient à l'Indien Sandhu. Et puis, Rivers (ANG) gagne le 50m rifle 3 positions devant les Indiens Rajput et Narang. Dans la toute dernière compétition de tir de cette XXe édition des Jeux du Commonwealth 2014, la Singapourienne Jasmine Ser enlève le 50m rifle 3 positions avec 449.1 points, McIntosh prend l'argent, Gauswami (IND) le bronze.

Haltérophilie

La Canadienne Beauchemin-Nadeau surpasse toutes ses adversaires en 75kg avec une charge totale soulevée de 250 kg nouveau record des Jeux du Commonwealth. Deux Océaniennes, Opeloge (SAM/234 kg) et Vaivai (FIJ/209 kg) suivent sur le podium. Du côté des hommes, en 94kg, le Papous Kari enève le titre avec 349 kg de fonte soulevé, comme Ribouem (AUS), argenté. L'Indien Mali complète le podium avec 338 kg.

A noter que la Nigerianne Chika Amalaha, titrée en 53kg lors de la troisième journée vendredi dernier, a été contrôlée positive à seulement 16 ans.

Natation

Comme le tir, la natation tirait sa révérence à Glasgow. Comme un symbole, cinq records des Jeux du Commonwealth ont été battu dans cette dernière journée (sur 7 finales). On commence par les finales où le record n'a pas été battu : l'Anglais Proud gagne le 50m nage libre en 21"92 devant les Australiens McEvoy et Magnussen qui a déçu en 22"10 et le Canadien Cochrane a enlevé le 1 500m en 14'44"03, Horton (AUS) prenant l'argent et Jervis (GAL) le bronze. Passons aux compétitions où les records sont tombés. La Néo-Zélandaise Boyle domine le 400m en 4'04"87, Carlin (GAL/+0"69) en argent, Barratt (AUS/+1'55") prend le bronze. Le 50m dos féminin a été remporté par Davies (GAL/27"56) devant Quigley (ANG/+0"13) et Snodgrass (CAN/+0"41), Emily Seebohm échoue au pied du podium. L'Australien Tranter remporte le 200m 4 nages en 1'57"83, Wallace (ECO) et le Clos (AFS) complètent le podium. Pour finir toute compétition intetnational de natation, les relais 4x100m 4 nages ont lieu, cette année l'Angleterre (Walker-Hebborn, Peaty, Barrett, Brown) l'a emporté chez les hommes (3'31"51) devant l'Australie et l'Afrique du Sud. Le titre féminin revient à l'Australie (Seebohm, Tonks, McKeon, qui termine les Jeux du Commonwealth avec six médailles dont 4 titres, C. Campbell/3'56"23), l'Angleterre argentée, le Canada bronzé.

Lutte

Les finales de la lutte, libre, ont débuté en cette sixième journée à Glasgow, capitale écossaise. L'Indien Amit Kumar l'emporte en 57kg après avoir battu Welson (NIG) en finale, Hussain (PAK) et Pilling (ANG) bronzés. En 74kg, c'est le Nigerian Bibo qui l'emporte, Lawrence (AUS) argenté, Grundy (ANG) et Vinesh (IND) bronzés. Pour en finir avec les hommes, Jarvis (CAN) gagne en 125kg alors que Tomar (IND) prend l'argent et XXX (ANG) et Boltic (NIG) les deux médailles de bronze. Chez les femmes, l'Indienne Vinesh remporte la catégorie 48kg en battant l'Anglaise Rattigan pour l'or, Muambo (CAM) et Mian (CAN) en bronze. Pour terminer, la Canadienne Erica Wiebe l'emporte en 75kg devant la Camerounaise Ali et Onyebuchi (NIG).

Et même les handisports

Une seule compétition s'est disputée au cours de cette 6ème journée. En natation, la Néo-Zélandaise Pascoe remporte le 200m 4 nages catégorie SM10 en 2'27"74, nouveau record des Jeux du Commonwealth. C'est le second titre de la semaine pour la Kiwi qui devance Downie (AUS/+4"24) et Rivard (CAN/+4"35).

Le tableau des médailles

Rang Pays Or Argent Bronze Total 1 Australie 34 31 36 101 2 Angleterre 33 33 27 93 3 Canada 16 5 18 39 4 Ecosse 13 11 13 37 5 Nouvelle-Zélande 11 9 11 31

Demain c'est la septième journée à Glasgow : de l'athlétisme, du plongeon, de la gymnastique artistique, de la lutte et de l'haltérophilie seront au programme pour 19 médailles d'or décernées.

