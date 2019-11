Jeux du Commonwealth : Septième journée

De l'athlétisme, du plongeon, de la gymnastique artistique, de la lutte et de l'haltérophilie étaient au programme de la septième journée des Jeux du Commonwealth à Glasgow. L'Angleterre est repassée devant l'Australie pour 3 médailles d'or alors que le Canada reste 3ème.

Athlétisme

La Néo-Zélandaise Valérie Adams continue sa série d'invincibilité au lancer du poids en remportant l'or avec un lancer à 19.88m, Borel (TRI/18.57m) prend l'argent, Labonte (CAN/17.58m) le bronze. Le lancer du javelot revient à l'Australienne Mickel avec un jet à 65.96m, record des Jeux du Commonwealth. La Sud-Africaine Viljoen en argent, sa compatriote Roberts bronzée. Pour continuer dans les concours on peut dire que le Canadien Dereck Drouin a remporté la hauteur masculine avec un ''petit'' 2.31m après les performances du moment dans cette spécialité. Iaonnou (CYP) et Mason (CAN) complètent le podium. Et puis l'Anglais Greg Rutherford, déjà champion olympique en 2012, remporte enfin la longueur après 3 tentatives lors des Jeux du Commonwealth. Avec 8.20m, il devance les Sud-Africains Visser (8.12m) et Samaai (8.08m). L'heptathlon revient, logiquement, à la Canadienne Theisen-Eaton, femme du dectathlète américain recordman du Monde, avec 6 597 points. Sa compatriote Zelinka et l'Anglaise Taylor complètent le podium en l'absence de Jessica Ennis, championne olympique. Le Grenadin Kirani James devient champion du Commonwealth du 400m en 44"24, record des Jeux du Commonwealth. van Niekerk (AFS) en argent, Gordon (TRI) bronzé. On fini par un triplé des Kényanes sur le 3 000m steeple : Kirui gagne en 9'30"96 devant Cheywa et Kipkemoi.

Gymnastique artistique

Podium britannique sur le concours général messieurs : l'Anglais Max Whitlock, avec 90.631 points, devance Keatings (ECO/88.298 pts) et son compatriote Wilson (87.965 pts). Chez les dames c'est un triplé des Anglaises sur le concours général individuel : Fragapane, avec 56.132 points, devance Harrold et Whelan sur le podium.

Haltérophilie

Dans le dernier concours féminin, la Nigeriane Usman remporte le concours des +75kg (280 kg) devant la Samoane Opeloge (271 kg) et Lambrechs (NZL/237 kg). Chez les hommes, en 105kg, David Katoatau, l'homme de Kiribati, l'emporte avec 348 kg de fonte soulevé au total, Chalaev (NZL/341 kg) en argent, l'Anglais Watson (ANG) bronzé avec 337 kg.

Plongeon

Début des finales du plongeon à la Royal Commonwealth Pool. En 10m synchronisée plate-forme dames, les favorites canadiennes Benefeito et Filion ont décrochéé le titre avec 310.65 points, les Anglaises Barrow/Couch prennent l'argent (307.92 pts), les Malaisiennes Pamg/Sabri bronzées (300.12 pts). Au 3m synchronisé, encore chez les dames, les Anglaises Blagg et Gallentree l'emportent avec 300.24 points devant le duo Canadaien Abel/Ware et les Australiennes Keeney et Smith. Dans la seule finale masculine du jour, celle du 1m individuel, Laugher l'emporte (449.80 pts), les Australiens Mitcham (404.85 pts) et Nel (403.40 pts) suivent sur le podium mais sont loins au tableau des scores.

Lutte

Cinq médailles d'or étaient décernés en lutte libre, le seule au programme des Jeux du Commonwealth. Chez les hommes, en 61kg, le titre revient au Canadien Trembley qui a battu Bajrang (IND) en finale. Daniel (NIG) et Etko (ECO) prennent le bronze. En 97kg, un autre caribou, Gill, prend la médaille d'or. L'argent pour Kadian (IND), Rattigan (ANG) et Belkin (NZL) complètent le podium. Chez les femmes, Odunayo Adekuoroye prend le titre en 53kg devant Lalita (IND), Madi (AFS) et Gallays (CAN) ont surmonté leur déception pour, tout de même, prendre une médaille de bronze. En 58kg c'est Adeniyi, une autre Nigerianne, qui l'emporte dans la finale face à Malik (IND), Ford (NZL) et Stone (CAN) bronzées. La catégorie 69kg revient à la Canadienne Yeats qui a battu le Camerounaise Tomo en finale, Rueben (NIG) et Navjot Kaur (IND) en bronze.

A noter que les lutteurs Indiens étaient engagés dans 4 finales sur 5, et qu'aucun des athlètes engagés ne l'a emporté. La peur de gagner, tout simplement.

Et même les handisports

Pas de compétitions hansdisports en cette septième journée de compétition mais une petite statistique : les 22 médailles d'or distribuées en handisport et le total le plus élevé depuis la création des Jeux du Commonwealth.

Le tableau des médailles

Rang Nation Or Argent Bronze Total 1 Angleterre 38 35 32 105 2 Australie 35 32 39 106 3 Canada 22 7 22 51 4 Ecosse 13 12 14 39 5 Nouvelle-Zélande 12 10 14 36

Demain c'est la huitième journée à Glasgow : de l'athlétisme, du cyclisme sur route, du plongeon, de la gymnastique artistique, du lawn bowls, de la lutte et de l'haltérophilie seront au programme pour 23 médailles d'or décernées.

+ La première journée

+ La deuxième journée

+ La troisième journée

+ La quatrième journée

+ La cinquième journée

+ La sixième journée

+ La présentation des Jeux du Commonwealth 2014