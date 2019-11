Jeux du Commonwealth : Huitième journée

De l'athlétisme, du cyclisme sur route, du plongeon, de la gymnastique artistique, du lawn bowls, de la lutte et de l'haltérophilie étaient au programme de la huitième journée des Jeux du Commonwealth à Glasgow. L'Angleterre accroît son avance au tableau des médailles sur l'Australie alors que le Canada, troisième, revient quelque peu sur les Aussies et que l'Inde repasse 5ème.

Cyclisme sur route

Jour de contre-la-montre au Cycling Time Trial Course de Glasgow. En fin de matinée, les femmes ouvraient le bal sur un chrono de 30 kilomètres. Pour la dernière compétition avant de se retirer, l'Anglaise Emma Pooley n'a pas réussi à prendre l'or, la Néo-Zélandaise Villumsen étant 6"003 devant elle. L'Australienne Garfoot monte sur la troisième et dernière marche du podium. Chez les hommes c'est l'Anglais Alex Dowsett qui a été sacré après les 38.4km proposés. L'Australien Rohan Dennis prend l'argent à 10" alors que le Gallois Geraint Thomas est bronzé (+14").

étant 6"003 devant elle. L'Australienne Garfoot monte sur la troisième et dernière marche du podium. Chez les hommes c'est l'Anglais Alex qui a été sacré après les 38.4km proposés. L'Australien Rohan Dennis prend l'argent à 10" alors que le Gallois Geraint Thomas est bronzé (+14").

Alex Dowsett en pleine effort :

Athlétisme

Le lancer du disque revient à l'Indien Vikas Shive Gowda, argenté il y a 4 ans chez lui à New Dehli. Avec un jet à 63.64m il devance Parellis (CYP/63.32m) et le Jamaïcain Morgan (62.34m). Grosse surprise sur le 800m masculin, David Rudisha (KEN/1'45"48), champion olympique et premier homme sous les 1'41", a été battu par le Botswanien Nijel Amos (1'45"18) dans une finale très lente. Le Sud-Africain Olivier prend le bronze. Les 400m haies ont livré leur verdict : Cornel Fredericks l'emporte chez les hommes en 48"50 devant Gordon (TRI/48"75) et Gibson (BAH) qui signe un record national en 48"78, et la Jamaïcaine Spencer chez les dames, elle devance Child (ECO) et sa compatriote Russell. Et puis les finales du 200m plat ont également eu lieu. Chez les dames, la Nigériane Blessing Okagabare signe un doublé 100/200 en remportant la finale en 22"25. Elle devance trois Anglaises : Jodie Williams (+0"25), Bianca Williams (+0"33), toutes deux sur le podium, et Onuora (+0"39), quatrième. Les Jamaïcains signent un attendu triplé chez les hommes : Dwyer (20"14) devant Weir (+0"12) et Livermore (+0"18).

Okagbare, reine du sprint féminin :

Plongeon

Second jour de compétition au bain royal de Glasgow. Le Malaisien Tze Liang enlève le 3m avec 457.60 points. Les Anglais Laugher (449.70 pts) et Dingley (425.20 pts) complètent le podium. Au 10m haut-vol féminin, la Canadienne Benefito s'offre une seconde médaille d'or après celle du synchronisé, elle devance Pamg (MAS) et sa coéquipière de synchronisé, Filion.

Meaghan Benefito, double championne du Commonwealth :

Lawn Bowls

Les Anglaises enlèvent la triplette après un beau et énorme succès 22-4 sur l'Australie en finale. L'Afrique du Sud décroche le bronze après une victoire 23-14 sur les Galloises.

Gymnastique artistique

Les Anglais ont dominé la journée au SSE Hydro avec 4 titres sur 5 possibles. Tout d'abord, Max Withlock et Claudia Fragapane, déjà titrés lors des concours généraux par équipes et individuels, ont continué leur moisson en remportant, pour l'Anglais le sol et pour l'Anglaise le saut de cheval. Derrière Withlock il y a Morgan (CAN) et Bishop (NZL). Et puis, derrière Fragapane il y a Black (CAN) et Karmakar (IND). Withlock prend, en plus, l'argent au cheval d'arçon derrière le local Keatings (16.058 pts), Smith (ANG) complète le podium. Quand ce n'est pas Fragapane qui l'emporte c'est une autre Anglaise qui prend l'or. En barres asymétriques, Downie (14.666 pts) l'emporte devant Miller (AUS/14.566 pts) et sa compatriote Harrold (14.366 pts). Aux anneaux, les Canadiens signent un doublé : Morgan (15.100 pts) l'emporte devant Lytwyn (14.800 pts). L'Ecossais Purvis prend le bronze avec 14.766 unités.

Lutte

Fin des compétitions de lutte libre dans le hall 3 du SECC. L'Inde prend enfin une médaille d'or après les 4 échecs en finale hier avec la lutteuse Kumari titrée en 55kg devant la Canadienne Laverdure. Porogovska (ANG) et Nwoye (NIG) bronzées. Deux titres pour l'Inde même avec Dutt en or sur en 65kg messieurs, Belfour (CAN) argenté, Gladkov (ECO) et Clarkson (NIG) complètent le podium. Pas de ''jamais deux sans trois'' pour les Indiens comme pour les Canadiens. Alors que l'Inde avait remporté les deux premières finales contre le Canada, la lutteuse américaine Lappage a battu Jakhar pour l'or en 63 kg, Metala Epanga (CAM) et Oborududu (NIG) bronzées. La dernière médaille d'or de la journée revient également au Canada avec Tagziev en 86kg masculins. Dick (NIG) en argent, Kumar (IND) et Hietbrink (AFS) montent sur la dernière marche du dernier podium de la lutte aux Jeux du Commonwealth 2014.

Haltérophilie

Toute dernière compétition d'haltérophilie en cette huitième journée à Glasgow. Le Nauruan Detenamo a longtemps cru prendre l'or en +105kg mais le Canadien George Kobaladze est venu le coiffer sur le poteau avec 400 kg, soit le record des Jeux du Commonwealth. L'haltérophile de Nauru n'a soulevé ''que'' 396 kg alors que c'est l'Australien Kelly (388 kg) qui prend le bronze.

Et même les handisports

En lawn bowls, l'Afrique du Sud devient championne du Commonwealth de la triplette open catégories B6/B7/B8 après un succès 13-11 sur la Nouvelle-Zélande en finale. L'Angleterre, tombeuse de l'Ecosse, 16-12 complète le podium. En athlétisme, le 1 500m T54 féminin revient à l'Australienne Ballard qui l'emporte en 3'59"20 devant Roy (CAN/+0"35) et Jones (ANG/+0"99). Chez les hommes, sur la même distance et dans la même catégorie, l'Anglais Weir gagne avec un chrono de 3 minutes 21 secondes et 67 centièmes. Fearnley (AUS) et Dupont (CAN) complètent la boite.

Tableau des médailles

Rang Nation Or Argent Bronze Total 1 Angleterre 44 40 39 123 2 Australie 36 36 41 113 3 Canada 27 13 25 65 4 Ecosse 14 13 16 43 5 Inde 13 20 14 47

Demain c'est la neuvième et antépénultième journée à Glasgow : de l'athlétisme, de la boxe, du plongeon, de la gymnastique artistique, du lawn bowls et du tennis de table seront au programme pour 23 médailles d'or décernées.

+ La première journée

+ La deuxième journée

+ La troisième journée

+ La quatrième journée

+ La cinquième journée

+ La sixième journée

+ La septième journée

+ La présentation des Jeux du Commonwealth 2014