Jeux du Commonwealth : Neuvième journée

De l'athlétisme, de la boxe, du plongeon, de la gymnastique artistique, du lawn bowls et du tennis de table étaient au programme de la neuvième journée des Jeux du Commonwealth à Glasgow. L'Angleterre conserve sa marge confortable sur l'Australie alors que le Canada est 3ème, l'Ecosse 4ème et l'Inde 5ème.

Athlétisme

Les Australiennes ont dominé les concours du jour : Eleanor Patterson remporte le saut en hauteur à 1.94m (=SB) devant Pooley (ANG) et la Lucienne Levern Spencer alors que Samuels enlève le lancer du disque avec 64.88m, Punia (IND) en argent, Lally (ANG) bronzée. Comme attendu, les Kényans ont signé un triplé sur le 3000m steeple : Ndiku gagne en 8'10"44, nouveau record des Jeux du Commonwealth, devant Birech et Cheboi. Doublé des Anglais au saut à la perche mais ça ne vole pas bien haut : Lewis, doré au nombre d'essais, et Cutts, argenté, ont passé une barre à 5.55m, et c'est tout. Barber (CAN) en bronze avec 5.45m. En l'absence de Mo Farah, c'est l'Ougandais Kipsiro qui remporte le 10 000m (27'56"11). Bett (KEN) en argent, Levins (CAN) bronzée. Le 800m féminin revient, comme prévu, à Eunice Sum (KEN). Sharp (ECO) et Nanyondo (UGA) complètent le podium. La dernière finale du jour, disputée dans la pénombre glaswégienne, est le 100m haies féminin. L'Australienne Sally Pearson l'emporte logiquement en 12''67 devant Porter (ANG/+0"13) et Whyte (CAN/+0"35).

A noter que Usain Bolt et ses camarades du 4x100m jamaïcains ont remporté leur série en 38"99 et sont qualifiés pour la finale.

Plongeon

L'Angleterre s'offre deux médailles en 3m synchronisé messieurs : Laugher et Mears en or (431.94 pts), Robinson-Baker et Woodward bronzés avec 364.41 points. Le duo australien Mitcham/Nel se glisse entre les Anglais pour l'argent (403.14 pts). Après l'argent au 3m synchronisé, la Canadienne Jessica Abel s'offre l'or au 1m individuel avec 287.25 points. Les Australiennes Keeney et Qin complètent le podium. L'Australie brille en 10m plate-forme synchronisé hommes : Bedggood et Mitcham prennent l'or (399.54 pts). Les Anglais Daley/Denny échouent à 0.18 point des Aussies et décrochent l'argent, Tze Liang et Yiwei (MAS) bronzés.

Les plongeurs dorés :

Boxe

Pas de finales dans la salle surchauffée du SECC mais les demi-finales. En boxe, les perdznt des demi-finales sont automatiquement médaillés de bronze. Les finales se disputant lors de la 10ème journée, les médaillés vous serons communiqués à ce moment là. On vous dit, simplement, que l'Anglaise Nicola Adams, championne olympique en titre, est en finale des mouches.

Lawn Bowls

En doublette féminine, les Sud-Africaines remportent l'or après une victoire 20-17 sur l'Angleterre en finale. Jersey, qui pouvait décrocher sa première médaille, s'incline 15-14 en petite finale face à l'Irlande du Nord. Le Fours hommes revient à l'Ecosse tombeuse des Anglais 16-8 en finale, l'Australien prend le bronze après un succès 15-14 sur les Indiens. Dernière compétition des ces XXè Jeux du Commonwealth : l'individuel messieurs. L'Ecossais Burnett décroche l'ultime médaille d'or, Bester (CAN) en argent, Sherriff (AUS) bronzé.

L'Ecosse dorée :

Gymnastique artistique

Dernières compétitions de gymnastique artistique au SSE Hydro de la plus grande ville d'Ecosse. Au saut de cheval hommes, le Canadien Morgan l'emporte (14.733 pts) devant Thomas (ANG/14.499 pts) et le Singapourien Hoe (14.195 pts). Aux barres parallèles, le local Purvis a fait chavirer la salle en remportant l'or (15.533 pts). Les Anglais Wilson et Withlock, déjà titré à trois reprises et quatre fois médaillés, suivent sur le podium. Dans la dernière compétition de la journée, la barre fixe, les Anglais réalisent le doublée : Wilson devance, de près peu, Thomas alors que la Canadien Lytwyn prend le bronze à 0.100 points des Anglais. L'Anglaise Claudia Fragapane, vainqueur des concours généraux par équipes et individuel et d'un agré, domine le dernier agré des Jeux : le sol avec 14.541 points. Mitchell (AUS) argentée, Black (CAN) bronzée. Cette dernière avait auparavant remportée l'or en poutre devancant Monckton (AUS) et Hockenhull (GAL).

Claudia Fragapane, quatre fois titrées :

Tennis de table

Triplé des Singapourienne, titrées en par équipes, dans l'épreuve individuelle. Lin a battu l'Australienne Lay 11-5, 11-4, 11-7, 11-7 pour le bronze alors que ses compatriotes Feng et Yu s'affrontaient pour l'or. C'est la première qui l'a emporté 4 sets à 1 et qui décroche donc le titre. Le double masculin revient aux Singapouriens Gao et Li qui ont battu l'Inde (Achanta, Arputharaj) 3-1 en finale. La seconde paire de Singapour composée de Yang et Zhan a battu les Anglais Drinkhall et Pitchford 3-2 pour le bronze.

Pas de compétitions médaillées handisports en cette neuvième journée à Glasgow.

Tableau des médailles

Rang Nation Or Argent Bronze Total 1 Angleterre 48 48 43 139 2 Australie 39 40 44 123 3 Canada 30 14 30 74 4 Ecosse 17 14 17 48 5 Inde 13 23 15 51

Demain c'est la dixième et avant-dernière journée à Glasgow : de l'athlétisme, de la boxe, du badminton, du plongeon, du hockey, du squash, du powerlifting, pour les handisports, et du tennis de table seront au programme pour 33 médailles d'or décernées.

