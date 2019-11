Jeux du Commonwealth : Dixième journée

De l'athlétisme, de la boxe, du badminton, du plongeon, du hockey, du squash, du powerlifting, pour les handisports, et du tennis de table étaient au programme de la dixième journée des Jeux du Commonwealth à Glasgow. L'Angleterre conserve sa marge confortable sur l'Australie alors que le Canada et l'Ecosse vont rester 3èmes et 4èmes au final.

Athlétisme

Après le triple sacre du Kenya sur 5 000m dames avec Cherono devant sa compatriote Kisa et Pavey (ANG) , le lancer du javelot messieurs avec Yego devant le Trinidadien Walcott et Peacock (AUS) et le 1 500m hommes avec Magut devant un autre Kényan, Kwemoi et le Kiwi Willis, la victoire de Mokoena (AFS) dans le triple saut à 17m20 (le Nigerian Oke argenté et l'Indien Arpinder Singh en bronze) et l'or de Boyd (AUS) à la perche devant Peake (GAL) et la Newman, se déroulaient les finales, tant attendues, des relais, qui concluaient l'athlétisme dans ces XXè Jeux du Commonwealth. Et la Jamaïque a raflé 3 des 4 titres mis en jeu ! Sur le 4x400m féminin en 3'23"82 (record des Jeux) devant le Nigeria et l'Angleterre, en 4x100m dames dans une chrono de 41"23 (record des Jeux) avec les même médaillées derrière que sur le 4x400m et surtout sur le 4x100m masculin avec un certain Usain Bolt comme finisseur de luxe (37"58, record des Jeux). C'est le premier du Commonwealth pour le sextuple champion olympique. L'Angleterre prend l'argent, Trinité-et-Tobago le bronze. Le 4x400 masculin revient, lui, aux Anglais qui ont dominé, en 3'00"46 les Bahamas et les Trinidadiens.

Usain Bolt en superstar :

A noter que la Botswanienne Amantle Montsho, 4e du 400m, a été contrôlée positive à un stimulant pendant les épreuves. Elle a été suspendu et a demandé l'analyse de l'échantillon B.

Boxe

Nicola Adams (ANG), déjà première boxeuse championne olympique de l'histoire, est devenue la première boxeuse championne du Commonwealth de l'histoire grâce à un succès en finale face à la Nord-Irlandaise Walsh. Bujold (CAN) et Rani (IND), battues en demies, prennent le bronze dans cette catégorie mouche (48-51kg). On continue chez les femmes, en léger (57-60kg), l'Australienne Watts décroche l'or, Davi (IND) en argent, Audley-Murphy (NIR) et Machongua (MOZ) bronzées. Et puis, en 69-75kg, dernière catégorie présente à Glasgow, c'est l'Anglaise Marshall qui est titrée après avoir battu Fortin (CAN) en finale, Ogoke (NIG) et Price (GAL) complètent le podium.

On passe chez les hommes avec pas moins de 10 titres décernés. En mi-mouches (49kg), Barnes (NIR) prend l'or, comme à New Delhi il y a 4 ans, devant Laishram (IND), Kaggwa (UGA) et Williams (GAL) prennent les dernières médailles. En 52kg (mouche), l'Australien Moloney décroche le Graal, le Pakistanais Waseem étant sa dernière victime. McFadden (ECO) et Omar (GHA) prennent le moins précieux des métaux. Chez les coqs, le Nord-Irlandais Conlan se pare d'or, Ashfaq (ANG) en argent, McGoldrick (GAL), titré il y a 4 ans en Inde, et Mjangiru (KEN) bronzées. En légers (60kg) c'est encore les Britanniques qui brillent : Flynn (ECO) en or, Fitzpatrick (NIR) en argent, Cordina (GAL) et Alexander (TRI) en bronze. Un autre Ecossais prend l'or, c'est en super-légers avec Taylor qui a battu le Namibien Jonas en finale. Maxwell (ANG) et Duffy (NIR) montent sur la dernière marche du podium. En welters, l'Anglais Fitzegarld prend l'or, Jangra (IND) en argent, Mbenge (AFS) et Donnelly (NIR) complètent la boite. En moyens (75kg), on a encore assisté à un succès Anglais face à un Indien : Fowler bat Vijender. Muziyo (ZAM) et Coyle (NIR) prennent les dernières médailles. En mi-lourds, le Mauricien St Pierre n'a pas réussi l'exploit de décroché le titre, barré par Nyika (NZL) en finale. McGlinchy (NIR) et Thorley (GAL) en bronze. Et puis en 91kg, le Canadien El-Mais prend l'or, Light (NZL) en argent, Apochi et Lavelle, battus en demies, prennent le bronze. Pour finir, l'Anglais Joyce décroche le Graal en super-lourds en battant l'Australien Goodall en finale, Sekabembe (UGA) et Ajagba en bronze.

Une Nicola Adams historique :

Plongeon

L'Australienne Esther Qin décroche le titre en 3m individuel avec un total de 347.25 points. La Canadienne Abel prend l'argent (324.70 pts), l'Anglaise Starling le bronze (316.95 pts). Au 10m haut-vol masculin, le petit prodige anglais Tom Daley s'offre l'or avec 516.55 unités, il devance, largement, Tze Liang (MAS) et Riendeau (CAN).

Le prodige des plongeoirs :

Badminton

Pas de finales en badminton en cette dernière journée mais les matchs pour la médaille de bronze des simples et doubles hommes et femmes et du double mixte, on vous communiquera les médaillés après la onzième et dernière journée, jour des grandes finales.

Hockey sur gazon

Jour de finales dames, dans la grande finale l'Australie a pris le meilleur sur l'Angleterre après une rencontre épique remportée 1-1 (3 tab à 1). Les Néo-Zélandaises, vainqueures des Sud-Africaines, 5-2 prennent le bronze.

Squash

Les Indiennes Pallikal et Chinappa décrochent l'or en double féminin. C'est la toute première médaille du squash féminin aux Jeux du Commonwealth. Elles ont battu les Anglaises (Duncalf, Massaro) 11-6, 11-8 en finale. L'autre paire du pays où dort la Reine, composée de Waters et Beddoes prend le bronze.

Les Indiennes entrent dans l'histoire :

Tennis de table

Doublé de Singapour en simple messieurs : Zhan bat Gao 4-1 en finale. Pitchford (ANG) en bronze. En double dames c'est aussi Singapour qui prend l'or avec Feng et Yu, Lay/Miao (AUS) argentées, Luo/Zhang (CAN) en bronze. On finit avec le triplé des Anglais sur le double mixte : J. Drinkhall/P. Drinkhall en or, Ho/Pitchford en argent et Reed/Sibley complètent le podium.

Et même les handisports

Dernières compétitions handisports en cette avant-dernière journée à Glasgow avec du powerlifting, l'haltérophilie handisport. Journée Nigeriane avec 6 médailles décrochées sur 12 possibles avec 4 titres sur 4 possibles. En léger femmes, la Nigeriane Oyema est titrée avec 136kg devant Blake (ANG) et Khatun (IND). Dans la même catégorie mais chez les hommes, c'est un doublé du Nigeria : Kehinde en or devant Ezuruike. L'Anglais Jawad prend le bronze. Et puis dans la catégorie des lourds, chez les femmes, nouveau doublé du Nigeria : Obui l'emporte devant Omolayo. C'est même un podium 100% Africain avec le bronze de Njuguna (KEN). Pour finir en lours hommes, Ibrahim gagne avec 197.0kg devant Rahelu (IND), Yee Khie (MAS) complète le podium.

Tableau des médailles

Rang Nation Or Argent Bronze Total 1 Angleterre 56 55 54 163 2 Australie 45 42 45 132 3 Canada 31 16 34 81 4 Ecosse 19 14 19 52 5 Inde 14 28 19 61

Demain c'est la onzième et dernière journée à Glasgow : du badminton, du cyclisme sur route, du hockey, du squash et du netball seront au programme pour 11 médailles d'or décernées.

+ La première journée

+ La deuxième journée

+ La troisième journée

+ La quatrième journée

+ La cinquième journée

+ La sixième journée

+ La septième journée

+ La huitième journée

+ La neuvième journée

+ La présentation des Jeux du Commonwealth 2014