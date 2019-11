Jeux du Commonwealth : Onzième journée

Du badminton, du cyclisme sur route, du hockey, du squash et du netball étaient au programme de la onzième et dernière journée de compétiton des Jeux du Commonwealth à Glasgow. L'Angleterre remporte ces Jeux pour la première fois depuis 1986 avec pas moins de 174 breloques récoltées dont 58 titres, l'Australie termine 2ème devant le Canada, l'Ecosse et l'Inde.

Cyclisme sur route

L'Anglaise Lizzie Armistead remporte la course en ligne féminine en solitaire. Elle devance de 25" sa compatriote Emma Pooley, furieuse après elle de conclure sa carrière sur une seconde médaille d'argent après celle du contre-la-montre. La Sud-Africaine Pasio prend le bronze en devancant Cromwell (AUS) en sprint. Villumsen, titrée sur le contre-la-montre, termine finalement 5ème. Chez les hommes c'est le Gallois Geraint Thomas, habituel lieutenant de Froome et Porte chez la Sky, qui a remporté l'or en solitaire. Malgré une crevaison dans le dernier tour et une envie d'abandonner en début de course, le Gallois l'a emporté devant le Néo-Zélandais Jack Bauer, malheureux sur la 15ème étape du dernier Tour de France, et l'Anglais Thwaites.

Impressionante image dans une bosse :

Badminton

La Canadienne Michelle Li remporte l'or en simple grâce à un succès 21-14, 21-7 sur l'Ecossaise Gilmour, argentée. L'Indienne Sindhu prend un bronze acquis la veille. Encore chez les dames mais en double, c'est la Malaisie (Hoo/Woon) qui l'emporte grâce à un succès 21-17, 23-21 sur les Indiennes Gutta et Ponnappa. Les Anglaises Adcock et Smith avaient pris le bronze la veille. Le titre du simple messieurs revient à l'Indien Parupalli victorieux de Wong (SIN) 21-14, 11-21, 21-19 lors de la finale, Gurusaidutt (IND) bronzé. La finale du double mixte, 100% anglaise, revient à la famille Adcock. En effet, Chris et Gabrielle ont battu Langridge et Olver 21-9, 21-12 lors de la finale. La paire écossaise Bankier/Blair complète le podium. Pour finir, dans la dernière finale de la journée c'est la paire malaisienne Tan/Goh qui prend l'or, Chrisnanta/Triyachart (SIN) en argent, Langridge et Mills (ANG) complètent le podium.

Michelle Li, titrée chez les femmes :

Netball

Les Australiennes remporte le titre du Commonwealth en netball, un sport qui ressemble à du basketball mais qui est reservé aux femmes. Elle ont battu les Néo-Zélandaises 58-40 lors de la finale disputée au SSE Hydro. Après un premier QT disputé (14-14), les Australiennes se sont détachées toute au long de la suite du match pour prendre l'or. La Jamaîque qui est venu à bout de l'Angleterre 52-48 est bronzée.

La joie des Australiennes :

Squash

Les Australiens Palmer et Pilley remportent le double mixte après une victoire, surprise, 10-11, 11-7, 11-9 en finale sur les Anglais Grant et Matthew. L'autre paire anglaise, Selby/Willstrop, en bronze. Et puis en double mixte c'est également des Australiens qui sont titrés : Grinham/Palmer a battu Barker/Waters (ANG) 11-8, 11-10, en finale. Brown/Pilley (AUS) bronzés.

Hockey-sur-gazon

Le titre masculin est Australien. Les Aussies ont battu l'Inde 4-0 lors de la finale au Glasgow National Hockey. Ciriello a marqué 3 buts, Ockenden 1. L'Angleterre qui a battu la Nouvelle-Zélande 3-3 (4 tab à 2) complète le podium.

Le podium :

Tableau des médailles

Bravo a tous les athlètes qui ont participé à cette belle fête du sport

