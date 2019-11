Championnat d'Europe d'athlétisme 2014 : Présentation

Les Championnats d'Europe de Zurich commençent, histoire de dresser les informations importantes de ces cinq jours intenses d'athlétisme.

Epreuves

Il y aura au programme 47 épreuves : 24 chez les hommes et 23 chez les femmes.

Après une année combinée avec les Europes d'Helsinki et les J.O , le marathon et la marche sont de retour au programme.

Hommes / Femmes 100m 200m 400m 800m 1500m 3000m steeple 5000m 10000m Marathon 110m Haies H / 100m Haies F 400m Haies 4 x 100m 4 x 400m 20km Marche 50km Marche Saut en hauteur Saut à la perche Saut en longueur Triple saut - Lancer du poids Lancer du disque Lancer du javelot Lancer du marteau Décathlon (H) / Decathlon (F)

Calendrier

Voici le calendrier des cinq jours de compétition :

Mardi 12/08 1ère journée Qualifications diverses ; finales : 10000 femme - Poids hommes - Decathlon J1 Mercredi 13/08 2ème journée Qualifs diverses, finales : 100m H/F - 100m haies F - Longueur F - 20km H - 10000 H - Disque H - Decathlon J2 Jeudi 14/08 3ème journée Qualifs diverses ; finales : Perche F - Javelot F - Heptathlon J1 - 3000m steeple H - Triple saut H - 20km F - 400m Haies H - 800m H - 400m H Vendredi 15/08 4ème journée Qualifs diverses ; finales : 200m H/F - 400m F - 1500m F - 800m - Hauteur H - Heptathlon J2 - Marteau F - 50km H - 110m haies H - 400m Haies F Samedi 16/08 5ème journée Qualifs diverses ; finales : 5000m F - Disque F - Triple saut F - Marteau H - Perche H - Marathon F Dimanche 17/08 6ème journée Qualifs diverses ; finales : 3000m steeple F - Hauteur F - Poids F - 4x100m F/H - 4x400m F/H - 1500m H - 5000m H - Longueur H - Javelot H - Marathon H

Lieu

Les compétitions se dérouleront au Stade du Letzigrund de Zurich. Ce stade qui a connu de nombreuses rénovations contient maintenant 25000 places. Il accueille du football avec le FC Zurich mais aussi le meeting d'athlétisme Weltklasse Zürich qui fait partie de la Diamond League. Le stade accueillera donc les cérémonies d'ouverture, de fermeture et l'ensemble des épreuves.

Des Français aux ambitions

De nombreuses stars de l'athlétisme se sont donnés rendez-vous du côté de Zurich. Côté Français les chefs de file de la délégation française seront les médaillés des Mondiaux de Moscou en 2013. Et six d'entre eux pourraient truster les podiums de Zurich.

Tout d'abord Renaud Lavillenie, le champion Olympique et récent recordman du monde du saut à la perche avec 6,16m sera l'une des principales chances de médaille d'or. En effet le natif de Clermont reste sur 19 victoires en concours, il n'a plus été battu depuis près d'un an. Malgré ses performances en légère baisse, aucun adversaire n'est capable de le concurrencer, surtout avec l'absence des trois allemands : Raphaël Oldzeppe, Björn Otto et Malt Mohr. Le Français tentera le doublé, mais son objectif principal sera le titre mondial qu'il pourra conquérir dès l'an prochain.

Ensuite Mahiedine Mekhissi qui sera également une autre chance de titre. Le double vice-champion olympique et champion d'Europe sera favori de sa course du 3000m steeple où, mis à part les Kényans, personne n'est capable de rivaliser avec le Français. Une science de la course exceptionnelle lui permet depuis trois ans d'être le meilleur européen et d'être le seul à pouvoir perturber le leadership africain dans les épreuves de demi-fond. Le recordman d'Europe est intouchable dans sa catégorie. A Goteborg en 2013, il est devenu également champion d'Europe en salle du 1500m, partout où il est passé il a réussi. Désormais son objectif, c'est d'obtenir à la fois le titre mondial et le titre olympique.

On peut également parler de Mélina Robert-Michon qui jouera le podium dans le concours du lancer du disque. La vice-championne du monde de Moscou et recordwoman de France aura fort à faire avec Sandra Perkovic. La Croate Championne du monde, championne olympique et d'Europe sera l'immense favorite du concours. Mais la tricolore jouera sa carte à fond pour créer l'exploit. Une ascension fulgurante depuis deux ans lui permet d'espérer au plus haut niveau. La Lyonnaise qui a longtemps joué les places d'honneurs comme aux J.O de Londres et sa 6ème place, a maintenant franchi un cap dans sa carrière. Elle sera présente à Zurich pour déboulonner Perkovic et les autres.

Sur 100m il y a deux ans on attendait Christophe Lemaitre, mais maintenant c'est Jimmy Vicaut qui a pris le relais. En effet son titre national en 2013 sur la ligne droite lui a permis de changer de statut. Il ne cesse de monter son niveau depuis un an comme en atteste son 9"95 en mai dernier. Il a pris le pouvoir, il est désormais le roi tricolore du 100m et cela devant Christophe Lemaître. Il sera le favori cette année, un statut qu'il aura pour la première fois, mais sa maturité lui permettra sans aucun doute d'atteindre les sommets.

Les jeunes Pierre-Ambroise Bosse et Pascal Martinot-Lagarde récents recordmans de France respectivement du 800m et 110m haies seront à surveiller. Ils auront de belles cartes à jouer dans leurs courses. Ils incarnent à eux deux la nouvelle génération de l'athlétisme Français. Une génération sans complexe face aux meilleurs.

Bosse avait pris la médaille de bronze aux Europes de 2012. Aux Mondiaux de l'an passé il avait fini 7ème, une belle place pour son jeune âge. Il sera le favori du double tour de piste au vue de ses performances récentes en Diamond League.

Pascal Martinot-Lagarde sera également le favori du 110m haies. Le Champion du Monde junior est maintenant l'une des références mondiales. Un duel est annoncé avec le Russe Sergey Shubenkov, mais le Français a une marche d'avance. Il pourrait même viser le record d'Europe de la discipline de Collin Jackson (12.91) si les conditions lui sont favorables.

Un plateau relevé

De nombreux autres athlètes phares seront présents à Zurich.

Bohdan Bondarenko sera l'une des têtes d'affiches, il aura pour objectif l'or mais surtout d'aller chercher le record du monde du saut en hauteur de Javier Sotomayor (2.45m). L'Ukrainien aura tout de même des adversaires sérieux comme le fantasque Russe Ivan Ukhov. Cette concurrence pourrait permettre d'élever le niveau et donc de voir une nouvelle tentative de record du monde de la spécialité.

Mo Farah le double champion Olympique du 5000m et du 10000m sera présent également pour récidiver son exploit. L'Anglais qui a fait l'impasse sur les Jeux du Commonwealth pour mieux se préparer, sera à coup sûr un athlète à suivre durant les Europes. Il s'agit du seul non africains à se vanter d'être titré sur les courses de fond. Dans sa carrière il a tout gagné, ne lui résiste que le record du monde de Bekele. Il sera aux Europes pour continuer à assoir sa domination du fond.

Robert Harting le champion olympique, du monde et d'Europe en titre du lancer du disque sera l'immense favori à sa propre succession. Celui qui domine la discipline depuis maintenant trois ans n'a pas d'adversaire qui puisse lui faire de l'ombre. On pourrait donc de nouveau le voir déchirer son maillot de rage. Hulk comme on le surnomme, a comme Mo Farah tout gagné dans sa carrière.