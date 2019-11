Eneco Tour : Stybar gagne la deuxième et prend la tête

Au terme d'une fin d'étape magnifique le Polonais Zdenek Stybar a pris le maillot blanc de leader qui lui va si bien. En effet grâce à sa victoire du jour à Heusden, le coureurs d'Omega Pharma-Quick Step, reprend la tunique de leader qu'il avait remporté l'an passé. Le tenant du titre devance Boom et Vanmarcke au sprint comme au général.

Brutt y a cru

Au lendemain de la boucle à Terneuzen remportée par l'Italien Guardini, le caravane de l'Eneco Tour partait de Waalwijk pour rejoindre Heusdan via 175.1 kilomètres de plat aux Pays-Bas. Le départ de l'étape est très rapide. Et c'est un trio qui va réussir à fausser compagnie au peloton : Van Melsen, Brutt et le Tricolore Gougeard. L'écart augmente très vite, 1'30" après 6 kilomètres d'échappée, 5'51" à 150 bornes de ligne, 5'20" 35 kilomètre plus loin. Et puis ça se stabilise.

Les trois fuyards du jour :

Alors que l'on entre dans les 50 derniers kilomètres le chrono affiche toujours 4'50" en faveur des trois audacieux. Devant, ils commencent à y croire et mettent tout ce qu'il peuvent. A partir du kilomètre 135, les gros moteurs du peloton mettent en route : le groupe maillot blanc est en mode poursuite et des cassures sont sur le point d'avoir lieu. A 30 kilomètres du but, il reste encore 3'50" aux échappées puis 3'37" 5 bornes plus loin. C'est à se moment là que Tom Dumoulin, repris à 50 mètres de la ligne lors de la première étape et qui est l'un des favoris à la victoire finale, est victime d'une crevaison. Au plus mauvais des moments. Les Belkin se mettent alors à rouler pour distancer, définitivement, le Néerlandais de la Giant. Devant, à 12 kilomètres de l'arrivée le Russe Pavel Brutt faussa compagnie à ses deux collègues. Il ne tiendra pas longtemps au retour irrésistible du peloton : à 5 kilomètres de l'arrivée il est repris. Le peloton est alors plus ou moins groupé, en effet plusieurs cassures ont eu lieu à cause, notament, d'une chute entre Trentin et Rojas. Plusieurs attaquent ont lieu sous la flamme rouge mais un sprint à trois a lieu entre Stybar, Boom et Vanmarcke. On connaît la suite...

Le top 10 du général :

La bike cam de la première étape :

Demain c'est la troisième étape, la dernière aux Pays-Bas. Ce sera un contre-la-montre individuel, court de 9.6 kilomètres dans les rues de Breda. L'occasion pour les rouleurs de se faire remarquer. Le général changera, sûrement. A noter que Vanbilsen portera encore la maillot noir de la combativité.