Championnats d'Europe de natation : l'or de Manaudou, les médailles bleues et toute la septième journée

Les Championnats d'Europe de natation 2014 de Berlin s'étendent sur une semaine et demie. Après la natation en eau libre et la natation synchronisée, les 7 dernières journées sont consacrées à la natation sportive et au plongeon. Retour sur la septième journée où 8 titres ont été décernés.

Plongeon

1m tremplin (H) : Rosset sur le podium, Hausding le meilleur

Cela devient une habitude. Comme à Turin en 2011 et à Eindhoven en 2012, le plongeur français Matthieu Rosset est monté sur la troisième marche du podium européen du tremplin à 1 mètre. Après un début de finale assez compliqué, le Lyonnais d'origine, a lâché les chevaux dans les 3 derniers plongeons pour décrocher la médaille de bronze à seulement 2.35 points de l'argent et 8.55 points du titre. Le Tricolore efface donc la déception de la quatrième place lors du Team event de la veille avec Marino. C'est l'Allemand Patrick Hausding qui prend l'or à domicile avec 428.65 points alors que le Russe Evgenii Kuznetsov (422.40 pts) est deuxième.

Le classement final :



10m plateforme sychronisé (D) : la Russie, largement

Dans une finale qui comptait simplement 3 duo (un russe, un allemand et un hongrois), ce sont les toutes jeunes russes qui pourraient participer en ce moment même aux JOJ à Nanjing Ekaterina Pet0ukhova et Yulia Timoshinina qui ont le mieux géré leurs 5 plongeons synchronisés avec un total de 314.70 points. L'argent revient au duo allemand composé de Maria Kurjo et de My Phan (290.01 pts), le bronze aux hongroises Villo Kormos et Zsofia Reisinger (279.48 pts). A noter que lors des préliminaires c'était les Allemandes qui s'étaient imposées, de quoi nous faire dire que les plongeuses locals n'ont pas résisté à la pression de concourir à domicile.

Le classement final :



Natation sportive

50m papillon (H) : Manaudou en or !

Il avait géré lors des séries et des demies alors que Govorov avait tout donné en signant le record des championnats d'Europe. Il n'a pas géré lors de la finale et a gagné. Ce ''il'' c'est Florent Manaudou le nouveau champion d'Europe du 50m papillon masculin a égalité avec le Biélorusse Yauhen Tsurkin à 23"00. C'est le second titre européen de la semaine pour le nageur marseillais après celui du 4x100m nage libre. Pour la troisième place il y a aussi eu un ex-aequo : l'Ukrainien Govorov et le Britannique Proud s'offrentt le bronze en 23"21. Enfin bref, Manaudou a bien lancé sa semaine.

avait tout donné en signant le record des championnats d'Europe. Il n'a pas géré lors de la finale et a gagné. Ce ''il'' c'est le nouveau champion d'Europe du 50m papillon masculin a égalité avec le Biélorusse à 23"00. C'est le second titre européen de la semaine pour le nageur marseillais après celui du 4x100m nage libre. Pour la troisième place il y a aussi eu un ex-aequo : l'Ukrainien et le Britannique s'offrentt le bronze en 23"21. Enfin bref, a bien lancé sa semaine.

100m dos (H) : Stravius dominé par Walker-Hebborn

On s'attendait à un énorme duel entre Jérémy Stravius , champion du Monde 2011 de la spécialité, et le Britannique Walker-Hebborn . On a franchemant pas été déçu. Jusqu'aux 75 mètres les deux dossistes étaient au coude à coude mais l'homme né de l'autre côté de la Manche a mis un coup d'accélérateur pour l'emporter en 53"32. Stravius prend l'argent à 0"32, l'Allemand Jan-Philip Glania le bronze à 0"83. Benjamin Stasiulis , 4ème temps des demi-finales, a pris une bonne 5ème place lors de cette finale, il manquait 3 dixièmes.

, champion du Monde 2011 de la spécialité, et le Britannique . On a franchemant pas été déçu. Jusqu'aux 75 mètres les deux dossistes étaient au coude à coude mais l'homme né de l'autre côté de la Manche a mis un coup d'accélérateur pour l'emporter en 53"32. Stravius prend l'argent à 0"32, l'Allemand le bronze à 0"83. , 4ème temps des demi-finales, a pris une bonne 5ème place lors de cette finale, il manquait 3 dixièmes.

50m papillon (D) : Sjöström, comme annoncée

La Suédoise Sarah Sjöström , recordwoman du Monde de la distance, a conservé son titre de championne d'Europe du 50m papillon en 24"98 acquis il y a deux étés à Debrecen. La Danoise Jeannette Ottesen , malheureuse sur le 4x100m la veille, prend l'argent et Halsall (GBR) le bronze. La Française Mélanie Henique , médaillée européenne et mondiale par le passé, n'a pris que la 7ème place en 26"25, loin de son record personnel.

, recordwoman du Monde de la distance, a conservé son titre de championne d'Europe du 50m papillon en 24"98 acquis il y a deux étés à Debrecen. La Danoise , malheureuse sur le 4x100m la veille, prend l'argent et (GBR) le bronze. La Française , médaillée européenne et mondiale par le passé, n'a pris que la 7ème place en 26"25, loin de son record personnel.

100m brasse (H) : Doublé britannique, un Perez Dortona (de nouveau) record

Le Britannique Adam Peaty , déjà champion du Commonwealth cet été, est devenu champion d'Europe du 100m brasse. A seulement 19 ans, le brasseur surdoué a signé un temps de 58"96 pour s'offrir l'or, il devance son compatriote et Ecossais Ross Murdoch de 0"47 et le Lituanien Titenis de 65/100. Le Français Giacomo Perez Dortona peut-être fièr de sa compétition car, comme la veille lors des demi-finales, il a battu son record personnel : 1'00"38.

, déjà champion du Commonwealth cet été, est devenu champion d'Europe du 100m brasse. A seulement 19 ans, le brasseur surdoué a signé un temps de 58"96 pour s'offrir l'or, il devance son compatriote et Ecossais de 0"47 et le Lituanien de 65/100. Le Français peut-être fièr de sa compétition car, comme la veille lors des demi-finales, il a battu son record personnel : 1'00"38.

200m dos (D) : triomphe à l'Espagnol

Duane Da Rocha Marce , native de Brasilia, a remporté le 200m féminin. C'est le premier titre européen pour l'Espagne et pour l'Espagnole. Cette dernière avait remporté l'or sur la même distance mais c'était lors de l'Euro 2010 d'Eindhoven en petit bassin. La dossiste de 26 ans l'emporte en 2'09"36 devant la Britannique Elizabeth Simmonds (+0"29) et la Russe Ustinova (+0"42) qui a surpris son monde. La Tchèque Baumrtova , partie comme une bombe, n'a pas tenu alors que les Allemandes Graf et Mensing ont déçu le public venu en nombre.

, native de Brasilia, a remporté le 200m féminin. C'est le premier titre européen pour l'Espagne et pour l'Espagnole. Cette dernière avait remporté l'or sur la même distance mais c'était lors de l'Euro 2010 d'Eindhoven en petit bassin. La dossiste de 26 ans l'emporte en 2'09"36 devant la Britannique (+0"29) et la Russe (+0"42) qui a surpris son monde. La Tchèque , partie comme une bombe, n'a pas tenu alors que les Allemandes et ont déçu le public venu en nombre.

4x100m 4 nages (mixte) : la Grande-Bretagne pour l'Histoire avec le record en prime

C'était la grande nouveauté de cette édition 2014 des Championnats d'Europe de natation sportive. Le 4x100m 4 nages mixte, déjà présent sur des événements comme les Jeux Olympiques de la Jeunesse ou en petit bassin, berlinois a été remporté par la Grande-Bretagne ( Walker-Hebborn , Peaty , Lowe , Halsall ), avec un nouveau record du Monde en 3'44"02 devant les Pays-Bas ( Lijesen , B. Dekker , I. Dekker , Heemskerk ) et la Russie ( Morozov , Simonova , Prudnikov , Popova ). A noter que la France, présente sur la startlist des séries, n'a pas pris le départ laissant du repos aux dossistes pour la finale du 100m dos disputée un peu plus tôt ou aux autres nageurs.

, , , ), avec un nouveau record du Monde en 3'44"02 devant les Pays-Bas ( , , , ) et la Russie ( , , , ). A noter que la France, présente sur la startlist des séries, n'a pas pris le départ laissant du repos aux dossistes pour la finale du 100m dos disputée un peu plus tôt ou aux autres nageurs.

Les demi-finales de la soirée

Sur le 100m nage libre féminin la Néerlandaise Femke Heemskerk a signé le meilleur temps en 53"66 alors que Charlotte Bonnet se hisse en finale avec le 8ème temps (54"90), Anna Santamans avec son élevé 55"77 ne passe pas. La Danoise Rikke Møller Pedersen a signé le meilleur chrono des demies du 100m brasse. Et de loin. La Scandinave domine l'Italienne Castiglioni de 0"97 et la Suédoise Johansson de plus d'une seconde. En 200m 4 nages masculin, c'est Laszlo Cseh, la légende européenne du 4 nages, titré à tous les Euros depuis 2004 et quadruple tenant du titre du 200m 4 nages, qui a dominé en 1'58"00, tout en décontraction. Les Allemands Heintz et Deibler suivent au tableau des résultats. Pour clôturer le programme des demi-finales de la soirée, le 200m nage libre était prévu. Yannick Agnel, qui n'était pas parvenu à se qualifier pour la finale du 400m lors de la première journée de natation sportive, a réussi cette fois-ci à se hisser pour le rendez-vous final, avec le 7ème temps (1'47"90). C'est l'Allemand, chouchou du public, Paul Biedermann qui a signé le meilleur chrono en 1'49"69 devant Stjepanovic et Kozma.

+ La première journée

+ La deuxième journée

+ La troisième journée

+ La quatrième journée

+ La cinquième journée

+ La sixième journée