Jeux Olympiques de la Jeunesse 2014 : Les titres de Prigent et Roisin et toute la onzième journée

Du beach-volley, de la boxe, du canoë-kayak, du plongeon, du football, de la gymnastique rythmique, du hockey-sur-gazon 5s et de la lutte étaient au programme de la onzième et dernière journée de compétition aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Nanjing. Roisin, en C1, et Prigent, en K1, ont décroché l'or en canoë-kayak slalom pour conclure en beauté la quinzaine olympique française de Nanjing.

Canoë-kayak

La France termine les JOJ de Nanjing sur les chapeaux de roues avec deux titres en canoë-kayak slalom. En C1, Lucas Roisin, 17 ans, a battu l'Irlandais Robert Hendrick lors de la finale de presque une seconde pour prendre une très jolie médaille d'or. Le bronze a été remporté par le Slovaque Marko Mirgorodsky. Pour Camille Prigent, en K1, cela a été beaucoup plus compliqué lors de la finale car la Chinoise Yan Jiahua, à domicile, a offert une belle résistance à notre petite tricolore pour échouer à 0"617 du chrono victorieux. La Tchèque Amalie Hilgertova complète le podium. Le K1 masculin est revenu au Slovène Anze Urankar qui a battu le Slovaque Jakub Grigar lors de la finale, Huang Song prend la dernière médaille devant son public. Le Français Arthur Taubner s'est fait - largement - sortir lors des quarts de finale. Pour finir le C1 dames est revenu à l'Autrichienne Nadine Weratsching, Martina Satkova (CZE) prend l'argent, Brigit Ohmayer (ALL) le bronze en battant la Française Lucie Prioux en petite finale pour une demie-seconde.

Gymnastique rythmique

Comme chez les seniors c'est la Russie qui l'emporte ! Le concours général individuel a été gagné par la Russe Irina Annenkova avec 58.575 points. Sur les 4 engins, la fille de 15 ans, en a remporté 3 (cerceau, ballon, massues) haut la main et a fini deuxième, à 0.050 point de la première, au ruban. Une domination totale. Si il y avait eu des finales par engins, la Russe serait à 4 ou 5 titres. La Biélorusse Trubach prend l'argent (56.950 pts), l'Américaine Laura Zheng (56.750 pts), le bronze. Dans le concours général par équipes ce sont bien entendu les Russes Anenkova, Dubova, Ilina, Safonova et Skomorokh qui l'emportent avec 29.550 points. Les Russes se sont même offerts le luxe de ne pas aligner Annenkova, fraîchement titrée en individuel. La Bulgarie (Bineva, Mitrovich, Radicheva, Rangelova, Stefanova) prend l'argent, le Kazakhstan en bronze. Aucune gymnaste rythmique française n'a été envoyé à Nanjing.

Boxe

Les 10 finales masculines se sont déroulées à dans le bouillonant International Expo Centre de Nanjing. En mi-mouches (46-49kg) c'est l'Azéri Rufat Huseynov qui domine, Latipov (UZB) en argent, Murata (JPN) bronzé. En mouches (52kg), le Chinois Lyu Ping a été battu par l'Américain Shakur Stevenson pour l'or, Muhammad Ali (GBR) complète le podium. Chez les coqs c'est Cuba qui triomphe avec Javier Ibanez Diaz, le Bulgare Mihaylov et le Britannique McGrail montent sur le podium. Le Kazakh Ablaikhan Zhussupov est champion olympique des légers après un succès aux points sur le Cubain Limonta Boudet en finale. Richard Konnyu (HUN) prend le bronze. En super-légers (64kg) c'est l'Italien Vincenzo Arecchia qui prend l'or sur abandon de son adversaire, Toshihiro Suzuki (JPN), argenté, le Turque Avci bronzé. L'Ouzbek Bektemir Melikuziev domine en welters devançant Juan Solano (DOM) et Vincenzo Lizzi (ITA) sur la boite. En moyens, et à l'unanimité, l'Ukrainien Gadzhyiev monte sur l'Olympe. Nesterov (RUS), battu en finale, prend l'argent, Luka Plantic (CRO) complète le podium. Le Bulgare Blagoy Naydenov remporte l'or des mi-lourds devant Vadim Kazakov (KAZ) et Narek Manasyan (ARM) alors que le Cubain Hernandez Morejon s'offre l'or des lourds. Toni Filipi (CRO) et Michael Gallagher (IRL) complétant le podium. On en termine avec les super-lourds : l'Allemand Peter Kadiru succède au Français Tony Yoka titré il y a quatre ans à Singapour. Daramni Rock (USA) en argent, Marat Kerimkhanov (RUS) bronzée. Aucun boxeur français n'était présent en Chine.

Lutte

Après la lutte greco-romaine et la lutte libre féminine place à la lutte libre masculine à Nanjing avec 5 catégories. En 46kg c'est le Russe Gagzhiev qui l'emporte après un succès 3-1 sur l'Américain Cade Olivas en finale, le Turque Duyum en bronze. Les Américains n'étaient pas en réussite lors des finales car un second étasunien a perdu lors de l'affrontement final des 54kg face au Kazakh Mukhambet Kuatbek, Vaghinak Matevosyan (ARM) complète le podium. Le lutteur de l'Azerbaïdjan, Teymur Mammadov, triomphe en 63kg. Montero (VEN) et Julakidze (GEO) montent sur le podium. Le Nippon Yajuro Yamakasi remporte l'or en 76kg après un succès 4-0 sur le Géorgien Meki Simonia en finale, Sargis Hovsepyan (ARM) en bronze. Dans la plus lourde des catégories, celle des 100kg, l'Azéri Igbal Hajizada a vaincu le Moldave Dmitri Ceacusta en finale, Abdalla Elgizawee (EGY) monte sur la plus basse marche du podium. Il n'y avait pas de lutteur français engagé ce mercredi.

Plongeon

Pas de grand chelem pour la Chine ! Ou du moins pas de ''vrai'' grand chelem. En effet, c'est lors de l'épreuve mixte par équipes internationales que la Chine a été battu, plaçant un plongeur sur la second marche du podium. Au finale c'est le duo mexico-norvégien composé d'Orozco Loza et de Jansen qui l'emporte avec 379.50 points devant la Chinoise Wu Shengping accompagnée de l'Egyptien Elkordy. Gracia Leydon Mahoney (USA) et Pylyp Tkachenko (UKR) complètent la boite. Le Français Alexis Jandard, associé à la Malaisienne Loh Zhiayi, a pris la 7ème place à environ 35 points de la médaille.

Football

La Pérou est champion olympique de la jeunesse de football masculin. Cette phrase est la preuve que le niveau diu tournoi n'était pas très élevé, sans faire offense aux médaillés d'or latino-américains. En finales les Péruviens ont battu la Corée du Sud 2-1 après avoir été mené au score à la pause. L'Islande a pris le bronze après un énorme succès 4-0 sur le Cap-Vert.

Beach-volley

Les phases finales de la compétition masculine s'est déroulée ce mercredi à Nanjing avec le sacre des Russes Stoyanovskiy et Iarzutkin après une demi-finale et une finale remportée aisément 21-11, 21-10 et 21-12, 21-13. Le Vénézuela prend l'argent avec la paire Gomez/Hernandez, l'Argentine le bronze avec Aulisi/Aveiro. Les Français Arnaud Gauthier Rat et Arnaud Loiseau se sont faits sortir en huitièmes de finale, de très peu (15-13 au tie-break) par les futurs médaillés de bronze.

Hockey-sur-gazon 5s

Au lendemain du sacre des Chinoises c'est l'Australie (Bird, Bretherton, Hendry, Howard, Hughes, Rasmussen, Stewart, Warne, Weyer) qui est titrée chez les hommes après une victoire 3-2 sur le Canada (Panesar, Mascarenhas, Muldoon, A. Sidhu, Pereira, Manning, H. Sidhu, Gill, Sandhu) en finale. Les Epsagnols Giralt Ripol, Lara Rosell, Garcia Alcalde, Piera Grau, Parrilla Suarez, Bordas I Fabregas, Tarres Fortuny, Farres Palet et Gonzalez de Castejon Veli prennent la médaille de bronze grâce un probant succès 7-4 sur l'Afrique du Sud lors de la petite finale.

Demain c'est la dernière journée des IIèmes Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été avec la cérémonie de clôture. L'occasion pour VAVEL France d'y faire un album photos pour conclure en beauté la quinzaine olympique.

