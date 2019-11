Championnats du Monde de volley-ball 2014 : la France maintient le cap face à l'Australie

Les Bleus enchaînent plutôt bien les matches en Pologne. Au lendemain du succès 3-1 face à l'Argentine, la France a dominé l'Australie, déjà éliminé dans la course au Final Six, sur le même score. La route menant la France à ce dernier n'est plus très longue mais elle est encore semée d'embûches...

Les Bleus n'ont jamais eu peur

Sur une accélération finale de l'intenable Earvin N'Gapeth, la France a pris le premier set, 25-22, à des Australiens qui jouent maintenant pour l'honneur dans ce Mondial. Lors de la deuxième manche, les Bleus se sentent mieux et creusent vite l'écart (12-5) avant de conclure, sans peines, à 25-18, grâce à un Antonin Rouzier encore une fois gigantesque. La France n'est alors plus qu'à un set de prendre leur revanches sur les Australiens qui les avaient battu en début d'été lors du match pour le Final Six de la Ligue Mondiale. Lors de la troisième manche de cet affrontement désiquilibré, le match est équilibré mais c'est la seule fois. Après deux balles de matchs manquées à 24-22, les coéquipiers de Nicolas Le Goff, à 8 smashs, 2 blocks et 1 ace ce soir, ont lâché dans la tête en cette fin de set pour s'incliner 32-30. Mais le mental français n'est pas si friable que cela et la quatrième et dernière manche est totalement tricolore et remportée 25-17. Après ce succès sur les hommes des Antipodes, les Bleus, qui joueront la Serbie dans deux jours et la Pologne dans trois, doivent encore l'emporter encore une fois pour accéder au Final Six de la compétition.