WTA Finals : la dernière danse

C'est déjà la fin d'une folle saison tennistique. Après l'Open d'Australie remporté par Li Na qui a pris sa retraite il y a quelques semaines, Roland-Garros propriété de Maria Sharapova, Wimbledon glané par Petra Kvitova et l'US Open que Serena Williams a brillamment remporté, les huit meilleurs joueuses de simple et les huit meilleures paires de doubles se réunissent, à partir de ce lundi, au Singapour Indoor Stadium pour se disputer le Masters : les WTA Finals.

Serena Williams en grande favorite, Halep et Bouchard en bizuts

L'Américaine Serena Williams, double tenante du trophée à Istanbul et quadruple vainqueur en rajoutant deux succès à Doha en 2009 et à Munich en 2001, se présente en grande favorite pour ce premier Masters féminin disputé en Asie, à Singapour. Elle a été placé, par un tirage au sort, dans le groupe rouge en compagnie d'Ana Ivanovic qui fait son retour dans la compétition et des deux bizuts Eugenie Bouchard et Simona Halep. Ces deux dernières ont explosé au plus haut niveau cette année en ateignant des finales en Grand Chelem et de hauts classements (Halep est numéro 3 mondiale [11ème fin 2013], Bouchard 7ème [32ème fin 2013]). Le second groupe, le blanc, est composé de Maria Sharapova, vainqueur du trophée en 2004 à Los Angeles, de Petra Kvitova, lauréate en 2011, d'Agnieszka Radwanska et de Caroline Wozniacki, battue par Kim Clijsters en finale il y a 4 années de cela. Angelique Kerber et Ekaterina Makarova sont les réservistes.

Errani et Vinci ont dominé la saison en double

Les Transalpines Sara Errani et Roberta Vinci ont dominé la saison 2014 en remportant l'Open d'Australie et Wimbledon. Roland-Garros étant revenu aux Asiatiques Hsieh et Peng, tenantes du trophée du Masters, et l'US Open aux Russes Makarova et Vesnina. Black/Mirza, Kops-Jones/Spears, Preschke/Srebotnik, Muguruza/Suarez Navarro et Kudryavtseva/Rodionova sont les cinq autres paires engagées. [A l'heure de l'écriture le tirage au sort n'était pas encore fait]

