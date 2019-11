Point sur la Ligue des Champions après 4 journées

L'an passé c'est Flensburg-Handewitt qui avait gagné la compétition à la surprise générale au terme d'une Final Four complètement fou à Cologne où les joueurs de Ljubomir Vranjes ont fait tomber Barcelone puis Kiel. Cette année toutes les cartes sont redistribuées et tous les espoirs sont permis pour les clubs français notamment l'impressionnant PSG. Tour d'horizon des 4 groupes après à peine un mois de compétition.

Groupe A

Départ parfait pour la pléiade de stars du PSG Handball. Renforcé par les arrivées de William Accambray et surtout d'un Thierry Omeyer impérial, le club de la capitale a réalisé un sans-faute en dominant le Metalurg Skopje (22-27) dans la bouillonnante sale macédonienne, Zagreb (27-22) puis La Rioja (32-25) à la Halle Carpentier avant de souffrir mais de l'emporter 28-29 sur le parquet des Biélorusses de Brest. Le prochain match sera décisif pour les Parisiens qui accueilleront les Allemands de Kiel qui ont quant à eux déjà perdu une rencontre (27-25 à Zagreb). La Rioja et Zagreb présentent un bilan équilibré alors que Brest (1 victoire, 3 défaites) et surtout le Metalurg Skopje (4 défaites) sont déjà en grande difficulté.

Classement du groupe A :

Rang Club J G N P BP BC Diff. PTS 1 PSG Handball 4 4 0 0 115 97 18 8 2 THW Kiel (ALL) 4 3 0 1 126 110 16 6 3 Naturhouse La Rioja (ESP) 4 2 0 2 118 118 0 4 4 HC Prvo Plinarsko Drustvo Zagreb (CRO) 4 2 0 2 89 91 -2 4 5 HC Meshkov Brest (BLR) 4 1 0 3 111 117 -6 2 6 HC Metalurg Skopje (MAC) 4 0 0 4 90 116 -26 0



Groupe B

Dans cette poule assez relevée avec deux des quatre dernières équipes présentes au dernier Final Four, c'est Kolding qui domine les débats à la différence de buts sur le FC Barcelone. En effet les deux formations ont remporté 3 rencontres avant de faire un match nul 27-27 au Danemark. Cette rencontre de très haut niveau a vu les hôtes, devant 5 000 spectateurs déchaînés, revenir d'un handicap de deux buts à la pause. Derrière le duo dano-espagnol, ce sont les champions d'Europe en titre de Flensburg-Handewitt qui ont craqué sur une rencontre, face à Kolding (35-21). Alingsas et le Besiktas, sans aucun point, peuvent quasiment faire un trait sur les huitièmes alors que Wisla Plock a gagné 2 matches sur 4.

Classement du groupe B :

Rang Club J G N P BP BC Diff. PTS 1 KIF Kolding Copenhague (DAN) 4 3 1 0 118 91 27 7 2 FC Barcelone (ESP) 4 3 1 0 130 105 25 7 3 SG Flensburg-Handewitt (ALL) 4 3 0 1 114 104 10 6 4 Orlen Wisla Plock (POL) 4 2 0 2 109 109 0 4 5 Alingsas HK (SUE) 4 0 0 4 93 120 -27 0 6 Besiktas MOGAZ HT (TUR) 4 0 0 4 88 123 -35 0

Groupe C

Pour l'instant Montpellier tient son rang pour son retour dans la plus grande des compétitions européennes. Cependant tout n'est pas parfait pour les coéquipiers de Mickaël Guigou qui ont débuté leur campagne par une large défaite sur le parquet de Rhein-Necker Löwen (35-24), troisième de la poule avec autant de succès que de défaites. Les Sudistes se sont ensuite repris en dominant Celje 35-29 à domicile et en ne s'inclinant que d'un petit but (30-29) sur le parquet de Veszprém, qui est en tête de la poule grâce à un sans-faute, de l'actuel meilleur buteur de la compétition, Ilic Momir, avec 33 réalisations. Le seul gros regret est à mettre sur la rencontre de ce dimanche, à Montpellier, face au Vardar Skopje : à six minutes de la fin ils menaient 33-29 avant de voir revenir leurs adversaires et terminer la rencontre en partageant les points (34-34). Le MAHB va, selon toutes vraisemblances, jouer sa qualification pour les huitièmes contre Celje qui pointe au 5ème rang à une unité de club français. Les Russes de Tchekhov semblent déjà en perdition avec 4 revers.

Classement du groupe C :

Rang Club J G N P BP BC Diff. PTS 1 MKB-MVM Veszprém (HON) 4 4 0 0 118 106 12 8 2 HC Vardar Skopje (MAC) 4 3 1 0 128 113 15 7 3 Rhein-Neckar Löwen (ALL) 4 2 0 2 118 108 10 4 4 Montpellier Agglomération HB 4 1 1 2 122 128 -6 3 5 RK Celje Pivovarna Lasko (SLO) 4 1 0 3 111 116 -5 2 6 Chekhovskie Medvedi (RUS) 4 0 0 4 119 145 -26 0



Groupe D

Dans la poule la plus homogène de la compétition, celle des champions de France dunkerquois, ce sont les joueurs de Talant Dujshebaev qui dominent grâce à quatre succès de rang dont un à Dunkerque, sur le fil. En effet, les Nordistes se sont inclinés de 3 buts (25-28) après y avoir cru mais les cinq dernières minutes ont été mal gérées malgré un énorme Vincent Gérard dans les buts. Avant cela la formation tricolore qui a fait chuter le PSG sur la scène nationale l'an passée avait battue Zaporozhye mais s'était incliné contre Alborg et Schaffhausen. L'USDK devra lutter pour se hisser, pour la première fois de son histoire, en huitièmes de finale de la Ligue des Champions car Szeged, Schaffhausen ou Alborg ne vont pas se laisser faire.

Classement du groupe D :

Rang Club J G N P BP BC Diff. PTS 1 KS Vive Tauron Kielce (POL) 4 4 0 0 128 111 17 8 2 MOL-Pick Szeged (HON) 4 3 0 1 121 112 9 6 3 Ålborg Handball (DAN) 4 2 1 1 102 97 5 5 4 Kadetten Schaffhausen (SUI) 4 1 1 2 100 113 -13 3 5 Dunkerque HB Grand Littoral 4 1 0 3 92 100 -8 2 6 HC Motor Zaporozhye (UKR) 4 0 0 4 98 108 -10 0

