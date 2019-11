Open d'Australie jour 1 - Les moments forts

Federer, Murray et Nadal s'impose facilement 3 sets à rien. Les locaux, Krygios et Kokkinakis ont du passer par un cinquième set décisif, au profit de l'Argentin Del Bonis, et du Letton Ernest Gulbis. Du côté des Français, éliminations de Paul Henry Matthieu et Kenny De Schepper, Chardy, Roger Vasselin et Richard Gasquet rejoignent le second tour.

Federer et Nadal les deux FAVORIS pour soulever le premier majeur de la saison étaient opposés respectivement au taipei Lu et au russe, Mikhail Youznhy. Les 2 hommes n'ont pas concédé le moindre set et s'impose 6-4 6-2 7-5 pour le suisse, et 6-3 6-2 6-2 pour le majorquin.

Ernest Gulbis, disparu des écrans radars depuis sa demi finale à Roland Garros, s'est incliné contre un joueur local, Kokkinakis en cinq sets, 8-6 au cinquième.