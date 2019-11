Mondial Handball 2015 : le match France - Algérie en direct live

Nous vous remercions d'avoir suivi ce direct live entre la France et l'Algérie. A très bientôt sur Vavel France !

60 : l'Algérien Berkous a lui été élu homme du match.

60 : C'est fini au Duhail Hall ! La France retrouve la victoire, et conserve toutes ses chances de terminer en tête de ce groupe C. L'Algérie a elle réalisé son meilleur match de la compétition, parvenant à terminer avec un écart inférieur à 10 buts.

59 : Daniel Narcisse marque en puissance. 32-26.

59 : Dumoulin est pris à contre-pied. +5 pour les Experts.

59 : A contre-pied, Jérome Fernandez bat Benmeni. La France dépasse les 30 buts marqués.

58 : Fernandez est conté, mais Narcisse récupère et Michael Guigou obtient un 7 mètres.

58 : Soudani parvient à battre Dumoulin, suite à une incompréhension dans la défense Française.

57: Nouveau but de Jérôme Fernandez.

57 : Arrêt exceptionnel de Dumoulin à bout portant. Il est infranchissable en cette fin de match.

56 : 40¨% d'arrêts pour Cyril Dumoulin. Nouvel arrêt du portier Fennec face à Guigou.

55 : Arrêt spectaculaire de Benmeni du bras droit devant Narcisse.

55 : Dumoulin est impérial devant sa cage. La victime se nomme Kaabeche.

54 : Sorhaindo prend 2 minutes pour tirage de maillot.

54 : incompréhension entre Fernandez et Guigou. Perte de balle Française.

54 : Berkous parvient néanmoins à inscrire son 11e but de la rencontre. +5.

53 : La France va mieux, Dumoulin aussi.

53 : Sorhaindo obtient un jet de 7 mètres. Nouveau but de Guigou, 29-23.

52 : But en contre-attaque supersonique de Michael Guigou. +5 pour les Bleus.

51 : Mokrani a pris 2 minutes pour la faute sur Joli. Guigou se transforme, 27-23. La France respire à +4.

51 : Benmeni prend la balle en plein visage suite à un tir de Guillaume Joli. Un geste involontaire. Le Français n'écopera pas de carton rouge.

50 : Dumoulin est rentré dans son match. Nouvelle parade, devant Kaabeche cette fois, puis Berkous. 5/6 pour lui. .

49 : fantastique Dumoulin ! Après une première parade, il est vigilant et capte la balle qui redescendait vers le but.

49 : Arrêt de Benmeni cette fois, au nez et à la barbe de Daniel Narcisse.

48 : Mokrani est bien pris par la défense Française. Bel arrêt de Dumoulin dans la foulée.

47 : Ce dernier transforme le jet de 7 mètres. 26-23.

47 : Soudani prend deux minutes à son tour, pour avoir touché l'ailier Mickaël Guigou, alors en position.

46 : Parade de Dumoulin qui fait du bien aux Experts.

46 : Barachet en pivot relance les Bleus. +2.

45 : missile de Berkous qui transperce Dumoulin. 24-23.

45 : tirage de maillot de Daniel Narcisse, qui prend deux minutes.

44 : Arrêt de Dumoulin, et but de Mahé. +2 france.

43 :: Narcisse rentre, mais voit Benmeni arrêter son tir.

Temps mort Français.

43 : le but de Cherbourr ramène l'ALgérie à un point. 23-22.

43 : bonne défense de Luka Karabaric mais Layadi récupère et marque de loin.

42 : Fernandez tir à l'angle et permet aux Bleus de reprendre trois buts d'avance.

41 : faute offensive des Bleus. Dans la foulée, Kaabeche marque et obtient l'exclusion de Grébille pour une faute en retard.

41 : parade de Dumoulin ! C'est la deuxième dans ce match.

40 : Berkous voit son tir contré par Barachet, alors que Mokrani fait son retour sur le parquet.

40 : Exploit personnel de Barachet. 22-19.

39 : La France est inquiétante en ce début de seconde mi-temps. Faute sur Anic, 9 mètres.

38 : Erreur défensive de Barachet, dont Berriah profite. 21-19.

38 : Mickaël Guigou le transforme. La france respire, 21-18.

37 : Chembour suspendu 2 minutes pour ne pas avoir lâché le Français pris. 7 mètres pour les Experts.

37 : Dumoulin est en grande difficulté. Chembour marque en puissance. 20-18, plus que deux buts d'écarts.

36 : Fernandez bute sur la transversale.

35 : Soudani transperce la défense Française pour battre Dumoulin. 20-17.

35 : Berkous provoque Joli et obtient un 9 mètres. Kentin Mahé prend lui 2 minutes pour avoir tenu le bras gauche.

34 : Mahé se précipite et bute sur Benmeni.

33 : Missile de tir croisé de Jérome Fernandez, qui stoppe l'hémorragie. 20-17.

33 : grosse faute sur Barachet. 2 minutes pour Daoud.

33 : 4-0 ! C'est Kaabeche qui y va cete fois de son but.

32 : Nouveau but de Berriah, et l'Algérie inflige un 3-0 d'entrée aux Bleus.

31 : nouvel échec de Grébille, et premier arrêt de Dumoulin.

31 : Berkous réduit l'écart, 19-14.

31 : Benmeni s'interpose devant Grébille.

30 : 9 mètres pour les Fennecs après la faute de Grébille. Dans la foulée, but de Kaabeche en puissance. 19-13.

30 : C'est reparti entre la France et l'Algérie !

Cyril Dumoulin est également rentré à la pause.

30 : Mathieu Grébille rentre en effet pour la première fois dans ce Mondial. Rotation complète pour les Bleus donc.

Jérôme Fernandez, et Mathieu Grébille devraient faire leur entrée en seconde mi-temps.

30 : 1ère mi-temps très sérieuse des Experts, qui se dirigent vers une troisième victoire et une finale du groupe C haletante face à la Suède.

30 : c'est la mi-temps entre la France et l'Algérie ! Les Experts mènent à la marque de sept points, 19 à 12. En grande difficulté depuis le début de la compétition, les Fennecs répondent présents, mais subissent la domination Française.

29 : arrêt de Thierry Omeyer. 7 mètres pour Berkous et l'Algérie, qu'Omeyer stoppe à nouveau.

29 : frappe algérienne contrée. La dernière possession sera pour les Fennecs.

29 : premier but d'Igor Anic. +7 pour la France, écart le plus important dans cettte rencontre.

28 : 9 mètres pour les Fennecs. Un marcher est signalé contre les Fenencs.

27 : But de William Accambray, victime d'une faute sur sa frappe. Les Algériens sont réduits à 6. Il se fait mal au dos sur sa réception et reste au sol, avant de se relever. 18-12

27 : interception d'Anic. Dans la foulée, Claude Onesta pause son temps mort.

26 : Chembour marque en pivot et réduit l'écart à -5.

26 : Kaabeche manque son contrôle et laisse passer la balle en entrée de zone.

25 : Soudani commet une faute dans la zone. Les Bleus reprennnent la possession. Mais les Algériens récupèrent la balle.

25 : Igor Anic ressort aussitôt, expulsé pour 2 minutes après une faute sur Berriah.

24 : premières minutes d'Igor Anic dans ce Mondial. Mahé lui marque son troisième but de la rencontre.

23 : faute d'Accambray qui offre un 7 mètres à Berkous. ce dernier le transforme. 16-11.

22 : 9 mètres pour les Bleus. Daniel Narcisse marque en puissance. 16-10.

22 : passage en force sifflé contre l'Algérie.

21 : le tir de Luka Karabatic échoue cette fois sur le poteau.

21 : Malgré une bonne défense Française, Berkous parvient à marquer. 15-10.

21 : Reda Zeguelli prend lui un temps mort.

20 : Valentin Porte est très efficace. 4e but, 4/4 aux tirs.

20 : Luka Karabatic rentre et marque dans la foulée. 14-9.

19 : faute de Sorhaindo, qui offre un 9 mètres aux Fennecs. Kaabeche ne manque l'occasion pour réduire le score. 13-9

18 : nouvelle faute, de Cherbhour cettte fois-ci. Nyokas manque son tir.

17 : Daoud obtient un 9 mètres. Mais Porte récupère la balle. Berriah commet une grosse faute sur Narcisse. il échappe de peu à l'exclusion temporaire.

17 : Guigou sort à nouveau du banc pour le transformer. 13-8.

16 : 9 mètres pour les Bleus. Sorhaindo tente sa chance et, pris par le bras, obtient un 7 mètres.

15 : Omeyer est ferme devant Berkous.

15 : "Air France" s'envole très haut. 12-8,

15 : but de Berriah sur un tir en appui. 11-8

14 : décalé par Narcisse, Porte marque en pivot. 11-7.

13 : Kaabeche lui répond dans la foulée. 10-7.

13 : c'est cette fois Mickaël Guigou qui le tire et le transforme. 10-6

13 : faute sur Daniel Narcisse, 7 mètres pour les Bleus et troisième exclusion Algérienne.

12 : faute de pied de Kentin Mahé. Luka Karabatic réalise un stop, mais une faute française offre un nouveau 9 mètres aux Fennecs.

Toujours +3 pour les Experts

11 : 9 mètres pour les Bleus. Nyokas rentre dans la zone et marque. 9-6.

11 : Nouveau but de Berkous. 8-6.

10 : défense efficace des bleus. Berkous prend en jaune en défense. 7 mètres pour Guillaume Joli, qui échoue sur la barre transversale.

9 : faute sur "Air France". Dans la foulée, Nyokas inscrit à son tour son 1er but. 8-5.

9 : 2e changement de ballon, dont se plaignait Daniel Narcisse.

8 : 9 mètres pour Berkous, qui bat Thierry Omeyer.

7 : le tir de Nyokas est arrêté, mais dans la foulée, Porte marque d'une roucoulette.

7 : Mokrani ontient un jet de 7 mètres face à Sorhaindo, que Berkous transforme.

6 : Guillaume Joli transforme le jet de 7 mètres. 6-3.

6 : le ceinture de Soudani lui vaut d'être exclu vaut pour 2 minutes.

6 : le tir de Berriah passe à côté.

5 : Passafe en force des Algériens. Kentin Mahé inscrit son premier but du Mondial.

5 : 9 mètres pour les Bleus. Sorhaindo trouve le chemin des filets. 4-3.

4 : défense en zone de Nikola Karabatic. Jet de 7 mètres que Berkous transforme d'un tir croisé.

3 : Valentin Porte redonne l'avantage aux Experts.

3 : égalisation Algérienne ! 2-2

3 : 9 mètres Bleu qui ne donne rien.

3 : Nouvel arrêt d'Omeyer/

2 : 2-1 ! Benmeni réalise une parade devant Sorhaindo dans la foulée.

2 : Les ALgériens jouent à 6, un joueur ayant été expulsé.

2 : Nikola Karabatic permet aux Bleus de faire le break. 2-0.

1 : Parade d'Omeyer devant Mokrani, donc c'est le premier échec dans ce Mondial.

1 : 1-0 France; But de Cédric Sorhaindo côté droit.

C'est parti entre la France et l'Algérie ! Les Bleus donnent le coup d'envoi !

C'est maintenant au tour de la Marseillaise, en l'honneur des joueurs Français.

Le kassaman, l'hymne Algérien, rententit en premier.

Sur le papier, les Experts, champions d'Europe en titre et champion Olympique, partent favoris face au champion d'Afrique.

Les deux équipes font leur entrée dans le Duhail Hall dans une salle moyennement remplie mais qui affiche déjà une belle ambiance.

18 : 45 : le leader Suéois a été tenu en échec par l'Egypte (25-25). La France peut donc revenir à sa hauteur en cas de victoire ce soir.

15 : 48 : A bientôt trois heures du coup d'envoi, voici les équipes probables :

France : Thierry Omeyer - William Accambray, Xavier Barachet, Nikola Karabatic - Mickaël Guigou, Valentin Porte, Cédric Sorhaindo

Algérie : Benmeni - Berkous, Berriah, Chentout - Chebhour, Soudani, Kaabeche

Pour cette rencontre, le sélectionneur de l'Equipe de France devrait faire tourner son effectif, et laisser quelques cadres au repos, comme Guillaume Joli. Pour autant, l'Albigeois a confié à nos confrères de l'Express que ce ne serait pas "le match de l'équipe réserve". "On a besoin de retrouver de la confiance, de se faire du bien, donc ce ne sera pas le match de l'équipe réserve, a-t-il prévenu. Ca va être un match où on va retrouver tous ensemble une forme d'efficacité et d'engagement".

Après le match nul face à l’Islande, le sélectionneur de l’Equipe de France, Claude Onesta, a déclaré que ce n’était « pas une mauvaise affaire » : http://www.francetvsport.fr/handball/mondial/onesta-pas-une-mauvaise-affaire-262353#xtor=AL-110

En quatre confrontations, la France ne s’est jamais inclinée face à l’Algérie. Les deux équipes se sont affrontées, à trois reprises, au cours d’un championnat du Monde (1990, phase de groupes, 23-20,1995, phase de groupes, 23-21 et 2001, phase de poules, 23-13) et une fois lors des Jeux Olympiques (1996, 1er tour, 33-22).

Les Experts ne peuvent néanmoins pas se contenter de cet accessit. En effet, en huitièmes de finale, ils affronteront une formation du groupe 4, le « Groupe de la Mort », composé de l’Allemagne, du Danemark, de la Russie, de la Pologne et de la surprenante Argentine. Finir en tête du groupe C permettrait aux Bleus d’affronter le quatrième de ce groupe, ce qui leur offrirait un match moins dangereux. La "finale" aura lieu samedi face à la Suède, leader de ce groupe C avec six points et trois victoires en autant de matches.

L’Equipe de France, elle, est donc d’ores et déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. Un tour très important, puisque le vainqueur de ce match à élimination directe, le premier dans ce Mondial, décrochera son billet pour le TQO (Tournoi de Qualification Olympique), passage presque obligatoire pour obtenir son sésame pour les JO de Rio en 2016, sauf victoire finale dans ce championnat du monde ou performance au prochain championnat d'Europe qui se déroulera en 2016. La Pologne et la Suède se partagent son organisation

L’Algérie vit un championnat du monde difficile. Battus respectivement par l’Égypte (20-34), l’Islande (24-32) et la Suède (19-27), lors des trois premières journées, les Fennecs sont pratiquement éliminés. Pour se qualifier-une victoire valant deux points et un match nul un point- ils doivent remporter leurs deux dernières rencontres, face à la France et la République Tchèque, en espérant deux faux pas consécutifs de l’Islande et la République Tchèque, ce qui paraît très compromis. Pour rappel, l’Islande a été finaliste des Jeux Olympiques de Pékin en 2008 (finale perdue face à la France, 28-23)

De son côté, Reda Zeguelli possède un groupe diminué par les blessures. En effet, on notera l’absence de Zamoum, Rahim, Charbour Omar, El Hadi Biloum et Slahdji Abdelmalek. Le sélectionneur Algérien a d’ailleurs annoncé mardi que Slahdji, le gardien titulaire, est forfait pour le reste de la compétition en raison d’une blessure à l’épaule.

Mondial 2015 : l'Islande tient tête à la France

Malgré l'exclusion de Nikola Karabatic, la France a limité les dégâts en obtenant le nul face à l'Islande (26-26).

Pour cette rencontre, Claude Onesta va pouvoir compter sur un groupe de 17 joueurs au complet. Après avoir récupéré le demi-centre Daniel Narcisse, dit "Air France", au précédent match, contre l’Islande (26-26), il enregistre cette fois le come-back de Mathieu Grébille, jusqu’ici atteint d’une forte fièvre, et qui fera ainsi ses grands débuts dans cette compétition.

L’Equipe de France, elle, a un parcours quasi-parfait sur le plan comptable. Avec deux victoires et un match nul en trois rencontres, les hommes de Claude Onesta sont d’ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Elle reste sur un match nul face à l'Islande, mardi (26-26).

La France, l'actuel deuxième du groupe C avec 5 points, accueille une équipe d’Algérie en difficulté. Battus lors de leurs trois premiers matches, les Fennecs sont bons derniers de ce groupe, avec zéro points et une différence de buts largement défavorable (-30).



Les deux équipes se sont déjà affrontées à quatre reprises dans l’histoire du handball. Lors de la dernière confrontation, déjà lors d’un championnat du monde, les Experts, appelés à l’époque les Costauds, s’étaient imposés 23 à 13. C’était le 23 janvier 2001.

Bonsoir et bienvenue à tous sur Vavel France pour le live de France-Algérie, match comptant pour la 4e journée des phases de poule du groupe C de ce championnat du monde qui se déroule au Qatar. Le coup d'envoi sera donné à 19 heures.