Mondial Handball. France - Algérie : les réactions

Claude Onesta (sélectionneur de l'Equipe de France) : Le score serré de ce soir montre toute la difficulté de vouloir faire participer tout le monde lors des rencontres. On voit bien que dans la continuité de la première mi-temps, on fait un morceau de match de qualité. Pourtant, lorsqu'on regarde l'équipe qui est sur le terrain en début de seconde mi-temps, y a pas grand chose à jeter. Mais entre ceux qui jouent souvent et ceux qui manquent de rythme, trouver un équilibre tout de suite c'est compliqué.

Dans cette deuxième période, il ne fallait pas s'affoler, continuer à préserver ce qui avait besoin de l'être, ce qu'on à fait. Ce soir, c'est pas le match qu'on espérait faire, mais on a fait souffler Niko (Karabatic), Micha (Guigou) et Valentin (Porte), je pense que c'était l'essentiel.

Cyril Dumoulin (gardien de l'Equipe de France) : "Oui c'est vrai que j'ai un fait bel arrêt qui nous a été bénéfique, mais ce qu'il faut surtout retenir c'est cette entame de seconde mi-temps qui, on ne va pas se mentir, est presque inquiétante. On laisse le jeu complètement ouvert, en laissant l'Algérie faire ce qu'elle sait faire. On a souffert, c'était vraiment 10 minutes laborieuses. Heureusement qu'on a les qualités pour redresser la barre, mais faut avoir en tête que fasse à une équipe d'un autre calibre, sans vouloir manquer de respect à cette formation Algérienne, ça aurait été beaucoup plus compliqué de s'en sortir.

Ce soir on est prévenu. On était déja juste sur le précédent match, il va falloir utiliser cette rencontre pour continuer d'avancer et voir plus haut, pour pouvoir continuer l'aventure. (A propos du match nul de la Suède face à l'Egypte) : Je pense que l'Egypte est bien meilleure que ce que l'on peut penser, mais c'est que mon avis. Après concernant la Suède, elle a montré beaucoup de qualités depuis le début de ce tournoi, il va falloir être plus costaud dans tous les domaines si l'on veut s'ouvrir une victoire dans ce match-là et aller chercherr une première place qui serait avantageuse pour la suite de la compétition. Donc cette confrontation est un match vraiment important; Dans l'enjeu c'est presque un seizième. Il faudra bien se concentrer. Ce soir on a pu faire tourner l'effectif c'est important. On aurait quand même espérer plus de sérénité. Il va falloir bosser pour aller chercher cette victoire face au leader du groupe."

Valentin Porte (Arrière de l'Equipe de France) : "A l'attaque de la seconde mi-temps on a eu du mal à se remettre dedans, l'Algérie en a profité pour imposer un rythme un peu plus élevé. C'est un match qui ne restera pas dans les annales évidemment, mais voila, c'est bon pour la confiance, ça reste une victoire et maintenant faut préparer la Suède. C'est un gros morceau qui joue très très bien depuis le début de la compétition. Il va falloir hausser notre niveau de jeu sinon ça va mal se passer je pense."

Mohamed Mokrani (Pivot de l'Algérie) : Ce soir on s'est battus avec nos armes, on a essayé de les embêter au maximum. En première mi-temps défensivement c'était pas très solide, prendre 19 buts c'est beaucoup si on veut espérer quelque chose. Mais dès le début de la deuxième on a essayé d'emballer ce match, ce qu'on a réussit à faire. On a tout fait pour les faire vaciller, donc je pense qu'on a fait un bon match et qu'on peut être content de notre prestation. On vit un Mondial avec beaucoup de déception et de frustration, il faudra que ça nous serve de leçon pour l'avenir.