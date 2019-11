Live Mondial Handball 2015 : le match FrancEe - Slovénie en direct

Selon Jackson Richardson sur Be In Sport, l'Equipe de France est aujourd'hui "invincible".

En demi-finale, la France affrontera l'Espagne, qui s'est imposé de justesse face au Danemark (25-24).

Impérial une nouvelle fois ce soir, Thierry Omeyer a été élu homme du match.

En 22 matches, c'est la 15e victoire des Bleus face à la Slovénie. Les Experts n'ont été battus que 7 fois.

60 : C'est fini au Duhail Hall ! Après un dernier échec Slovène, l'arbitre de la rencontre siffle et libère l'Equipe de France et ses supporters. 2 ans après son échec en Espagne, la France valide son billet pour les demi-finales du Mondial.

59 : Luka Karabatic, très bon ce soir, marque une nouvelle fois de sa terrible main gauche. 32-23.

59 : Kavtichnik marque pour l'honneur. La Slovénie se bat jusqu'au bout. 31-23.

58 : La Marseillaise se conclut par un superbe tir en appui de Kevin Nyokas. 31-22.

57 : La Marseillaise retentit dans le Duhail Hall !

57 : Dolenec voit son but refusé pour un marché.

56 : Luka Karabatic se bat comme un beau diable et obtient une expulsion de 2 minutes de l'excellent Zwizej. 30-22.

56 : Swizej est inarrêtable en cette fin de match. 29-22. C'est le meilleur buteur Slovène dans cette rencontre.

55 : Marché de Dolenec et les Bleus récupèrent la balle. Mais le portier Slovène réalise une nouvelle parade.

55 : 1er but du match pour Nyokas, sur l'aile droite. 29-21.

55 : Zwizej y va en force pour tromper le gardien du PSG. 28-21.

46% à 17/37 pour Thierry Omeyer dans ce match. Epoustouflant.

Temps mort Slovénie, à un peu plus de 5 minutes du terme de cette rencontre.

53 : Thierry Omeyer est imperturbable, et réalise un arrêt spectaculaire devant Gaber.

52 : Daniel Narcisse, à l'origine et à la conclusion de l'action par un tir en suspension de haute volée. 28-20, +8 pour la France.

52 : Narcisse provoque Gaber et obtient un 9 mètres.

51 : de retour sur le terrain, "AIr France" est fidèle à sa réputation et s'envole plus haut que tout le monde. 27-20.

Michaël Guigou célèbre de la meilleure des manières son anniversaire en marquant à son tour. 26-20, +6 pour la France.

N.Karabatic remet l'Equipe de France sur les rails. 25-20.

Les deux équipes sont à nouveaux à 7 contre 7

49 : Barachet sonne la charge et récupère le ballon dans les mains de son vis-à-vis.

48 : La Slovénie continue sa très bonne phase, et Bezjac ne laisse aucune chance à Omeyer. 24-20.

48 : Alors que les Bleus sont en difficulté, Omeyer remet son équipe à flot en arrêtant le tir de Swizej.

47 : la grosse faute de Gaber de Barachet offre un 9 mètres aux Bleus. Qui ne donne rien;

47 : Zwizej ne laisse pas l'occasion de ramener son équipe à 5 buts. 24-19.

46 : La roucoulette inverse de Barachet passe à côté.

46 : Retour au jeu. Natec ajuste Omeyer. 24-18.

Conciliabule entre Claude Onesta et le délégué de la rencontre. L.Kaarabatic est exclu à son tour pour 2 minutes, sanq que l'on ne connaisse la raison.

46 : exclusion pour 2 minutes du capitaine Français, après une faute involontaire sur son vis-à-vis.

45 : Quand la défense Française, elle peut compter sur son dernier rompart : T.Omeyer, qui écoeure les attaquants Slovènes. Cette fois Gaber.

44 : J. Fernandez lance Barachet à l'intérieur. Il marque en suspension. 24-17.

44 : N.Karabatic a laissé sa place à Fernandez, alors que Zwizej est exclu pour 2 minutes après une faute sur Barachet alors que l'arrière droit français était en suspension.

Temps mort demandé par Thierry Omeyer.

44 : Cehte profite des failles de la défense Française pour inscrire son 3e but du match. 23-17.

43 : Les gardiens sont fantastiques en ce début de seconde mi-temps. Omeyer puis Skov gardent leur cage inviolée.

43 : Passage en force cette fois-ci de X.Barachet;

42 : Marché de N.Karabatic. La Slovénie repart à l'attaque.

41 : Zorman marque d'un tir en suspension. 23-16.

40 : Skov réalise un double arrêt, avant de plier face à K.Mahé. 23-15

40 : Attention, la Slovénie réduit l'écart, par Cehte.

39 : Tout juste entré en jeu, Skov réalise un arrêt accroabatique face à N.Karabatic.

39 : Faute sur N.Karabatic à l'entrée de zone. C'est un 9 mètres pour la France.

38 : Jet de 7 mètres pour la Slovénie. Gajic ajuste Omeyer à sa droite. 22-14.

38 : Thierry Omeyer retrouve du poil de la bête face à Dolenec.

37 : Porte la touche, mais Kentin Mahé marque bien son 3e but du match. 22-12.

36 : Omeyer arrête la frappe, mais il ne peut rien devant le kung-fu de Cehte. 21-13.

36 : La défense Fançaise se reprend, avec la bonne communication entre N.Karabatic et Barachet.

35 : Dolenec sonne la charge et marque un 2e but consécutif. 21-12. Ca va mieux pour la Slovénie.

35 : Sorhaindo voit à son tour son but invalidé, pour un pied en zone cette fois.

34 : Barachet marque, mais un marché Slovène sifflé avant le rend non-valable.

33 : La Slovénie ouvre enfin son compteur dans cette seconde mi-temps, grâce à Dolenec. 21-11.

33 : N.Karabatic prend un tir en suspension qui vient se loger dans la lucarne gauche. 21-10.

32 : Passage en force sifflé contre la France.

32 : La France débute idéalement cette seconde période. 20-10.

31 : Nikola Karabatic le sert. 19-10.

La France donne le coup d'envoie avec un Xavier Barachet remis et une supériorité numérique.

Grosse surprise : l'Allemagne a été éliminé par le Qatar en Quarts de finale (26-24). Il retrouvera en finale la Pologne, qui s'est défait de la Croatie (24-22)/

Dans l'autre demi-finale de cette partie de tableau, c'est beaucoup plus serré entre l'Espagne et le Danemark : 11-11 à la pause.

A la mi-temps, Nikola Karabatic est à 4 unités de la barre des 1000 buts inscrits en Equipe de France.

30 : C'est la mi-temps au Duhail Hall ! 1ère période parfaite de l'Equipe de France, qui tient son rang de favori avec 18 buts marqués et un avantage de +8. Les Experts ont un pied dans le dernier carré.

29 : Les Slovènes joueront logiquement à 6 pour 2 minutes.

29 : Blessure de William Accambray après un choc avec un défenseur Slovène. Il reste de longues secondes au sol, avant de finalement se relever.

29 : 7 mètres pour la Slovénie après un pied en zone de Sorhaindo. Gajic ajuste Omeyer dans le côté droit du but. 18-10.

28 : Joli contre de C.Sorhaindo face à Gaber.

27 : N.Karabatic se bat et sert K.Mahe, impeccable dans la finition. 18-9.

27 : Narcisse est bien pris par Gaber. 9 mètres pour les Bleus.

26 : 11e parade de Thierry Omeyer, qui est à 56% dans ce match.

26 : Changement dans les buts slovènes avec l'entrée de Govajlov, qui s'impose d'entrée dans sa cage, face à N.Karabatic.

25 : But sous la barre de Zwizej qui ne laisse aucune chance à Omeyer. 17-9.

24 : Guillaume Joli encore une fois, seul cette fois-ci. 17-8.

24 : Dans la foulée Omeyer ne laisse rien passer, et réalise une nouvelle parade.

24 : Pris par la défense, Sorhaindo laisse passer le ballon pour Guillaume Joli, qui ajuste Porte sur l'aile droite. 16-8.

23 : Grosse faute de Gaber sur Barachet. Le ballon est rendu aux Experts.

22 : Skube profite de la glissade de N.Karabatic pour marquer. 15-8.

21 : N.Karabatic bute sur Porte, et manque cette fois de réussite.

Claude Onesta prend un temps mort pour la France. Il appelle ses joueurs à se reconcentrer.

20 : Narcisse tir par en-dessous et ne laissse aucune chance à Porte. 15-7.

20 : C'est du coup pour coup. But Slovène dans la foulée. 14-7.

20 : Narcisse lui répond. 14-6.

20 : But de Swizej face à Omeyer. 13-6.

19 : Porte réalise cette fois-ci un arrêt face à N.Karabatic.

18 : Guigou mène le contre et sert Porte. 13-5.

18 : le Barcelonais est victime d'une grosse faute. Son vis-à-vis est exclu pour 2 minutes.

18 : Festival de N.Karabatic, d'un tir parfaitement exécuté. 12-5.

17 : Gajic prend confiance, en marquant son 2e but du match. 11-5.

17 :Nikola Karabatic transperce la défense Slovène. 11-4

16 : La France se reprend, par l'intermédiaire de V.Porte. 10-4.

16 : Nikola Karabatic stoppe l'hémorragie et cale son Schwenker. 9-4.

14 : Gajic trouve enfin la faille face à Omeyer. 8-4.

14 : Dolenec marque à nouveau. 8-3.

14 : Gros raté de Narcisse en ataque, au-dessus du but.

13 : "Air France" s'envole très haut et ne laisse aucune chance au portier Slovène. 8-2. +7 pour la France.

13 : Dolenec trouve la faille. 7-2.

12 : Gros travail de Narcisse qui sert Barachet. Ce dernier ajuste Porte d'un tir dans la lucarne gauche. 7-1.

11 : Thierry Omeyer écoeure ses adversaires, avec un nouvel arrêt.

11 : Jérome Fernandez est bousulé alors qu'il est en appui. Carton Jaune pour la Slovénie.

10 : Valentin Porte sert Narcisse à l'entrée de la zone, qui obtient un 9 mètres.

10 : nouvel échec Slovène en attaque.

10 : Temps mort Slovénie. Début de match idéal pour les Bleus.

9 : Dans la foulée, Omeyer réalise un nouvel arrêt et Luka Karabatic traverse tout le terrain pour aller marquer à son tour. 6-1.

9 : Narcisse dépose un missile dans le but de Prost. 5-1 France.

8 : Thierry Omeyer est infranchissable en ce début de match, à 4/5. Il s'impose devant Bejzak cette fois.

7 : Resté dans les buts en dépit de sa blessure, Prost s'incline de nouveau face à Guillaume Joli. 4-1.

7 : D.Narcisse est de retour, alors que Sorhaino obtient un nouveau jet de 7 mètres.

6 : Belle défense de Barachet, qui récupère et lance le contre.

6 : Carton Jaune pour Luka Karabatic après un tirage du maillot sur son vis-à-vis.

6 : Cehte est de retour sur le terrain et vient immédiatement mettre la pression sur la défense française.

4 : Gaber est servi à l'entrée de la zone, mais bute à son tour sur Omeyer.

4 : Contre supersonique de Xavier Barachet, qui manque son tir à l'arrivée. Sur l'action, le portier Slovène, Prost, s'est blessé à la cheville après un contact avec l'arrière droit Français.

4 : Dolenec est victime d'une grosse faute. C'est seulement un 9 mètres.

4 : 3-1. Daniel Narcisse marque d'un missile.

3: Nouvel arrêt d'Omeyer, devant Gajic cette fois.

2 : Bonne défense de N.Karabatic, qui bloque son vis-à-vis. Le bon placement de son frère Luka anhile l'action Slovène.

2 : 2-1. V.Porte marque d'un tir en appui sur l'aile droite.

1 : Cehte exclu pour 2 minutes après une grosse faute sur N.Karabatic.

1: 1er arrêt de Thierry Omeyer face à Cehte.

1 : Guillaume Joli le transforme. 1-1.

1 : Cédric Sorhaindo obtient un 7 mètres pour la France.

1 : Ouverture du score Slovène, par k.Cehte d'un tir puissant.

C'est parti entre la France et la Slovénie !

C'est la Slovénie qui donnera le coup d'envoi de ce match.

Les Français sont présents en nombre dans les gradins.

18 h 56 : l"hymne Slovène retentit en premier.

18 h 41. Le vainqueur de cette rencontre affrontera l'Espagne ou le Danemark, qui s'affronteront dans le même temps.

Face à une équipe Slovène aux résultats en dents de scie (ils n’étaient pas parvenus à se qualifier pour l’Euro 2014, en dépit d’une 4e place au Mondial 2013), l’Equipe de France a préparé minutieusement ce match. A l’image du sélectionneur Claude Onesta, qui connaît les failles de son adversaire. « Ça reste une équipe un peu sur le modèle de l'Argentine, avec quand même le calibre au-dessus, la variété en plus, une profondeur de banc un peu plus conséquente, a-t-il déclaré au micro d’Europe 1. Ils ont plutôt des gabarits moyens, des joueurs venant jouer au près. Ça peut parfois laisser penser que ça manque de moyens physiques, mais ils compensent très bien par la patience et la justesse de leur jeu d'attaque. Sur le plan défensif, il va falloir qu'on ait la justesse et la précision de ce qu'on a fait hier (lundi)".

Gajic qui croît en les chances de sa sélection, bien qu’il reconnaisse le statut de favori des Experts. "Même si l'équipe de Slovénie a une forte coloration française, les deux sélections ne jouent pas vraiment de la même façon. Ce sont deux hands différents, a-t-il reconnu aujourd’hui dans les colonnes de nos confrères de « L'Equipe ». La France est très physique, nous jouons sur notre vitesse. Si on peut courir comme on aime le faire, on les ennuiera un peu."

Si la France est favorite de ce quart de finale, elle devra néanmoins se méfier de son adversaire du jour. Si elle retrouvera des connaissances pour certains (huit joueurs sur seize dans l’effectif évoluant en D1 - les Montpelliérains Gajic, Gaber, Dolenec et Kavticnik, le Toulousain Miha Zvizej, l’Aixois Klemen Cehte, le Tremblaysien Uros Bundalo et le gardien nantais Gorazd Skof-), elle va surtout faire face à Dragan Gajic, meilleur buteur du tournoi avec 52 buts en six matches (soit 8,7 de moyenne).

De son côté, la Slovénie devrait aligner son 7 majeur, comme face à la Macédoine. Il faut rappeler que dans le groupe présent à ce Mondial, il y a deux absents de marque : Borut Mackovsek, qui cette saison évolue avec Montpellier, et le grand gaucher Nenad Bilbija, qui porte les couleurs de Minden en Allemagne.

Pour cette rencontre, Claude Onesta va pouvoir compter sur un groupe de 17 joueurs au complet. Après avoir fait tourner son effectif contre l’Argentine lors des huitième contre l’Argentine, il devrait cette fois titulariser ses cadres laissés au repos contre les Gladiatores, à l’instar de Nikola Karabatic, Michaël Guigou et Daniel Narcisse.

La Slovénie a connu un parcours plus compliqué. Contrairement aux Bleus, ils ont été battus à deux reprises lors de la phase de groupes, par l’Espagne (26-30) et le Qatar (29-31), qui ont finis respectivement 1er et 2e de ce groupe A. Le huitième de finale ne fut pas non plus une partie de plaisir, avec une victoire serrée aux dépens de la Macédoine (30-28).

L’équipe de France est d’autant plus favorite qu’elle réalise un quasi sans faute sur le plan comptable depuis le début de la compétition. Les Experts ont en effet remporté trois de leurs quatre matchs lors de la phase de groupes, étant seulement tenu en échec une fois, par l’Islande (26-26). Avant, en huitièmes de finale, de réaliser un carton face à l’Argentine (33-20).

La France, quadruple championne du monde, est favori de ce quart de finale face à une équipe de Slovénie dont le meilleur résultat dans une grande compétition est une médaille d’argent obtenue lors de l’Euro 2004. Dans un championnat du monde, ils ont atteint à deux reprises le dernier carré, en 1995 et 2013. A chaque fois, ils ont pris la 4e place.

Bonsoir et bienvenue à tous sur Vavel France pour le live de France-Slovénie, match comptant pour les quarts de finale du championnat du monde de Handball au Qatar. Le coup d'envoi sera donné à 19 heures au Duhail Handball Sports Hall.