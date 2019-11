Superbowl : Les Patriots veulent mettre fin à la disette

New England, depuis plus d'une décennie c'est un duo phare, le quaterback Tom Brady et l'entraîneur Bill Belichick. Cette association ravie les fans des Patriots et horripile les supporters adverses. La paire a déjà quelques casseroles à son actif et l'affaire des ballons dégonflés en est une de plus. Mais la qualification de New England pour cette finale n'est pas due au hasard. Tant par la domination exercée cette saison que par la maîtrise et le sang froid aperçus pendant les playoffs.

La force de l'équipe du Massachussetts réside dans l'entente parfaite entre Tom Brady et Rob Gronkowski. Le jeune tight-end est la cible préférée de Brady et depuis son retour de blessure il illumine le jeu. Si l'on ajoute les receveurs de poches - Danny Amendola et Julian Edelman - et le jeu de course performant derrière LeGarette Blount ou Jonas Gray, l'attaque des Patriots a tout d'une escouade de champion.

Mais comme le disent si bien les Américains, c'est la défense qui fait gagner les titres. Et cette année la défense a assuré bien des succès. Le dernier en date, le tour de conférence face à Baltimore. Avec un Tom Brady timoré, la défense bleue et blanche a permis aux Pats de tenir le choc. Derrière les stars Rob Ninkovitch et Darelle Revis, le groupe défensif assure sans toutefois étouffer ses adversaires.

Dimanche soir les Patriots tenteront de glaner leur 4e titre, le premier depuis 2004. Après deux échecs face aux Giants en 2007 et 2011, Brady doit enrayé la malédiction pour ne pas passer de winner à looser.