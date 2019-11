ATP Open 13 : Wawrinka déroule, Raonic s'incline

Stan Wawrinka bat Benoit Paire : 6-2 6-3.

Résultat logique dans cet affrontement entre "amis". Très proche sur le circuit comme en dehors, le Français et le Suisse étaient opposés en huitièmes de finale ce soir. Wawrinka qui avait remporté difficilement la dernière confrontation à Toronto, a vite plié l'affaire cette fois-ci. Un peu plus d'une heure de jeu, 5 jeux concédés, et voila le suisse en quart de finale. Opposé à Stakhovsky demain, il aura l'occasion de continuer sa folle série en 2015 : 17 victoires 1 défaite. De son côté, l'Avignonnais n'a pas a rougir, il est tout simplement tombé sur plus fort que lui. Une semaine positive pour le Français qui n'ayant pas de point a défendre cette semaine, devrait gravir quelques places dans le classement ATP avec ce huitième de finale, et se rapprocher du top 100.

Bolelli bat Raonic : 6-4 3-6 7-6.

Sans conteste la surprise de la journée ! L'élimination d'entrée de la tête de série numéro 1, le Canadien Milos Raonic contre Bolelli 53ème mondial. Une défaite étriquée, concédée au tie break du 3ème set 7-6 (3). Le Canadien pourra regretter son 0/4 au niveau des balles de break dans la première manche. Une manche perdue par la suite 6-4. Une défaite qui ouvre quelque peu la partie de tableau de Gael Monfils qui aurait du affronter le Canadien en cas de victoire. C'est finalement l'Italien qui sera opposé au Français, avant un possible affrontement contre Bautista Agut.

Chardy bat Gulbis : 6-3 6-4.

Le tenant du titre est également tombé ce soir. Le Letton Gulbis s'est incliné en deux sets contre Chardy. Gulbis semble avoir été abandonné par son tennis depuis 6 mois, et les résultats s'en ressentent. Jamais franchi le 2ème tour d'un tournoi quelques que soit sa catégorie depuis son aventure parisienne à Roland Garros. Et avec cette défaite au premier tour, ce qui est cruel pour le letton, c'est qu'il va perdre les 250 points glanés l'année dernière. La sortie du top 20 se rapproche. Pire encore, le ratio victoires défaites du Letton en 2015 est alarmant : 0-5.

De son côté le Palois rejoint les quarts de finale et sera opposé a un autre français Gilles Simon, tombeur de Coric dans l'après-midi. A Rotterdam, il y'a une semaine, le Niçois avait largement dominé dans cet affrontement. Revanche demain ?

Les autres résultats :

Thiem bat Goffin : 5-1 (ab)

Simon bat Coric : 6-2 3-6 6-3