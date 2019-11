Mondiaux de piste - J3: François Pervis, le kilo maître

François Pervis est véritablement l’homme de ces championnats du monde. Comme l’année dernière déjà. Vainqueur du kilomètre vendredi soir dans un vélodrome en ébullition acquis à sa cause. Titré la veille sur le keirin, le mayennais s’est élancé le dernier du kilomètre. Au bout de son effort solitaire, Pervis décroche son sixième titre mondial. Le deuxième en deux jours.

Des performances qui pourraient paraître aisées mais le français est véritablement allé au bout de lui-même. Toujours en avance sur les temps de passage, le français a vu son avance décroitre lors du dernier tour pour finalement devancer l’allemand Joachim Eilers de 87 millièmes de secondes (1’00’’207 contre 1’00’’294).

François Pervis qui peu comme l’an passé réaliser le triplé s’est exprimé sur France Télévisions quelques minutes après sa course : « Il a fallu gérer mon effort et ne pas se laisser emporter par le public. J’ai tout donné jusqu’à la fin. Je me connais, je sais que cette victoire va me débrider pour la vitesse. Je n’en ai pas fait de l’hiver et je peux vous dire que j’ai la rage! »

La dernière marche du podium est occupée par le néo-zélandais Matthew Archibald (1’00’’470) qui devance Quentin Lafargue (1’00’’648), ce-dernier qui réalise sa meilleure performance lors de championnats du monde. Michael D’Almeida (1’01’’36) se classe lui sixième.

Artur Ershov et Rebecca Wiasak titrés

Comme chez les femmes il y a deux jours, la course aux points était de retour pour les messieurs. Sur 40km cette fois. Et c’est le russe Artur Ershov qui avec 31 points parvient à s’imposer. Il devance d’un petit point l’espagnol Eloy Teruel Rovira. L’allemand Maximilian Beyer termine troisième avec 29 points. Une course très disputée donc. Côté français, à seulement 19 ans, Benjamin Thomas réalise pour ses premiers mondiaux élite une très belle huitième place avec 16 points. Très prometteur pour les années à venir.

Sur la poursuite féminine, l’australienne Rebecca Wiasak s’est montrée la plus rapide (3’30’’305) pour réaliser les trois kilomètres. Elle devance largement en finale l’américaine Jennifer Valente (3’33’’867). L’Australie était à l’honneur puisque Amy Cure (3’32’’907) s’offre le bronze en petite finale face à la britannique Joanna Roswell (3’36’’330). Auteure d’une très belle course aux points il y a deux jours, la Nordiste Élise Delzenne signe une bonne neuvième place.

En vitesse féminine, les deux représentantes tricolores, Virginie Cueff et Sandie Clair ont malheureusement été éliminées dès les 1/16 de finales. Suite et fin des hostilités samedi pour les autres concurrentes.

Thomas Boudat en course pour le titre

Au programme également, la première journée de l’omnium avec trois des six épreuves au programme (scratch, poursuite et élimination). Le principe est simple, le vainqueur de chaque épreuve remporte 40 points, le coureur comptant le plus de points à la fin des deux jours remporte le titre. Le jeune colombien Fernando Gaviria est pour le moment premier du général avec 110 points en étant très régulier. Il devance l'italien Elia Viviani (102 points) et le champion du monde en titre, Thomas Boudat. En terminant deuxième de l'élimination, le francais revient à 16 points du leader et s'est parfaitement relancé pour le podium, voire mieux.

Le programme complet du samedi 21 février :

13:00 – 18:05

-Vitesse 200 m c.l.m (Hommes) - Qualifications

-Omnium I / Femmes - Scratch 10 Km

-Vitesse / Hommes - 1/16 Finale

-Omnium IV / Hommes - Kilomètre c.l.m

-Vitesse / Homme - 1/8 Finale

-Omnium II / Femmes - Poursuite Individuelle 3 km

-Vitesse / Hommes - Repêchage 1/8

-Omnium V / Hommes - Tour lancé

-Poursuite Individuelle / Hommes - Qualifications

19:00 – 22:10

-Vitesse / Femmes - 1/2 finale 1ère manche

-Scratch 10 km / Femmes - Finale

-Vitesse / Femmes - 1/2 Finale 2e manche

-Vitesse / Femmes - 1/2 Finale (Belle éventuelle)

-Omnium finale / Hommes

-Vitesse / Femmes - Finales 3-4 & 1-2 (1ère)

-Poursuite Individuelle / Hommes - Finales 3-4 & 1-2

-Vitesse / Femmes - Finales 3-4 & 1-2 (Belle éventuelle)

-Omnium III / Femmes - Élimination