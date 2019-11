ATP Dubai : Federer sans souci, Gasquet au mental

Federer bat Youzhny : 6-3 6-1

Retour à la compétition très tranquille pour celui qui est redevenu numéro 1 Suisse. En 57 minutes, il s'est débarassé du russe Youzhny en ne concédant que 4 petits jeux. Impeccable au service, avec aucune balle de break concédée à son adversaire, le numéro 2 mondial rejoint sans forcer le deuxième tour de cet atp 500. Un second tour plus compliqué attend le Suisse, qui affrontera le vainqueur du match opposant Fernando Verdasco à Guillermo Garcia-Lopez.

Istomin bat Gulbis : 7-5 6-2

Les matchs se suivent et se ressemblent pour Ernest Gulbis. Une nouvelle fois aujourd'hui, le letton a été séchement battu. Son bourreau ? Denis Istomin, modeste 65ème mondial. En 2015, Gulbis n'a toujours pas connu la victoire. Ayant participé à 5 tournois, il a été défait 5 fois au premier tour. Pourtant aujourd'hui, le letton semblait être parti pour inverser cette tendance. En effet, il a mené 4-1 dans le premier set, avec 2 balles de break pour le 5-1... avant de s'écrouler totalement. L'Ouzbek Istomin a sauvé sa mise en jeu à 4-2, puis à enchainer 2 breaks consécutifs dont un blanc, pour prendre les commandes du set 4-5. Malgré un débreak immédiat a 5-5, le letton craque une nouvelle fois dans la foulée, et concède la manche 5-7.

La seconde manche est identique, Gulbis craque le premier et se retrouve une nouvelle fois à faire la course derrière. En 33 minutes, Istomin remporte 6-2, le second set.

Gasquet bat Seppi : 6-3 6-7 6-4.

Coup de chaud pour le Français. Après un départ canon et un break immédiat qui voit le Bittérois remportait 6-3 la première manche, la seconde est nettement plus compliquée. A 5-4 en sa faveur, sur le service italien, Gasquet se procure deux balles de matchs. Toutes sauvées en coup droit par l'Italien, qui finira par remporter cette manche au tie break (7-1). La troisième manche voit les 2 joueurs être diminués physiquement. Gasquet break le premier a 1-2, un break immédiatement effacé par l'Italien qui reprend les commandes de cette manche décisive 3-2. Le Français semble lâcher prise, et perd une nouvelle fois son service, 4-2.

On se dit que l'Italien a fait le plus dûr, et va rejoindre le second tour. Il n'en est absolument rien. 3 fautes directes de Seppi et Gasquet débreak blanc 4-3 puis 4-4. Gasque élève son niveau de jeu, et impose la cadence avec ses fulgurances en revers. Arme avec laquelle il pousse l'Italien dans ses retranchements. En effet, le Français rebreak à nouveau son adversaire du jour 4-5, et sert pour le match.

Pas de panique cette fois-ci pour le tricolore qui avec deux coups gagnants notamment, remporte son jeu blanc et rejoint le deuxième tour en 2h25 de jeu.

Les autres résultats :

Sousa bat McGee : 6-1 6-2

Golubev bat Martin : 7-5 6-4