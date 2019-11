ATP Dubai : Djokovic en démonstration

Djokovic bat Golubev : 6-1 6-1.

Après un tranquille tour de chauffe la veille contre Pospisil, Djokovic n'a pas fait de détail aujourd'hui. Opposé au Kazakh Golubev, 1h01 a suffit au Serbe pour rejoindre les quarts de finale, 6-1 6-1. Le numéro 1 mondial, vainqueur 5 fois à Dubai, rejoint sans forcer les quarts de finale, et sera opposé au Turc Ilhan, modeste 107ème mondial, issu des qualifications. Cet après-midi, Ilhan a fait sensation en sortant Féliciano Lopez, 13ème mondial, en étant mené 1 set à 0. Très grosse performance.

Federer bat Verdasco 6-4 6-3

Léger coup de chaud pour le Suisse. Le score est loin de refléter le déroulement de ce match . Coup de chaud, pourquoi ? Tout simplement parce que le numéro 2 mondial a souffert dans la première manche, et a été mené 4-1 par l'Espagnol. Le 31ème mondial n'a pas pu tenir la cadence, et a subi de plein fouet le réveil de Federer. Le score ? Il est passé de 4-2 à 4-6, le suisse enchainant 5 jeux consécutifs sans perdre le moindre point, soit 20-0 au niveau du point-average. Le second set n'y changera rien, l'Espagnol concède un break d'entrée, et finit par s'incliner 6-3 dans la seconde manche. En 1h02, le Suisse rejoint les quarts de finale et sera de son côté opposé à Richard Gasquet.

Gasquet bat Bautista Agut : 6-4 3-6 7-6 (6)

Sans aucun doute, le match le plus indécis de la journée d'aujourd'hui. Richard Gasquet a souffert mais est passé. Après un long combat contre Andréas Seppi lundi, le Biterois était opposé aujourd'hui à Bautista Agut, demi-finaliste la semaine passée à l'Open 13.

Dans ce match, c'est le Français qui break en premier d'entrée de premier set, et qui ne lâchera pas son avantage. 6-4 ! La seconde manche commence beaucoup plus mal en revanche. C'est cette fois-ci l'Espagnol qui break d'entrée le Français et mène 2-0 pis 3-0. Un avantage la aussi tenu sans problème, 6-3 !

L'indécision intervient dans la troisième manche. Encore une fois, Bautista break d'entrée et mène 1-0 puis 2-0 et même 4-2 ! On croit alors que physiquement c'est la fin pour le Français après son marathon de lundi. Il n'en est rien, le Biterois débreak pour revenir à 4-4 et tient son service ensuite, 4-5.

Bautista ne craquera pas et enchaine de son côté, deux jeux blancs pour aller disputer la victoire au tie-break. Un tie-break dans lequel Gasquet fait en premier la différence et prend deux points de service adverse, pour mener 2-0 puis 4-2. Une avance effacée par l'Espagnol, qui recollera à 4-5, avec deux services à suivre, pour être en position de force à 6-5, balle de match. Rapidement effacée par Gasquet sur son service, qui tiendra facilement son deuxième point également, 6-7. En revers, Bautista fini par craquer, 6-8 au bout de 2h23 de jeu. Il faudra vite récupérer pour le Français qui sera opposé, dès demain, à Federer.

Les autres résultats :

Murray bat Sousa : 6-0 6-2

Coric bat Baghdatis : 6-4 3-6 6-6 (4-4, AB )

Stakhovsky bat Istomin : 6-4 3-6 6-4

Berdych bat Bolelli : 7-6 5-7 6-0

Ilhan bat F.Lopez : 3-6 7-5 6-3