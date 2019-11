WWE Fast Lane 2015: suivez la rediffusion du PPV commentée !

00H55: Merci à vous d'avoir suivi WWE Fast Lane sur Vavel France. Cette soirée a vu le championnat par équipe de la WWE changer de mains. Rusev, Wade Barett et Niki Bella ont quant à eux conservé leur titre ! Randy Orton a effectué son grand retour, tandis que Bray Wyatt a osé défier l'Undertaker, le Phenom, à Wrestlemania ! Roman Reigns, vainqueur du Main Event de Fast Lane, ira défier Brock Lesnar à Wrestlemania !

Victoire de Roman Reigns qui ira défier Brock Lesnar à Wrestlemania XXXI ! Après sa victoire, Daniel Bryan vient trouver son bourreau du soir en le chargeant de démolir Lesnar au porchain Pay Per View. Poignée de main entre les deux hommes, respect !

Bryan est à deux doigts de la victoire ! Il demande le soutien du public et s'élance mais se fait intercepté par un Speaaaaaaar dévastateur en pleine course !

Roman Reigns parvient à attraper la corde et effectue une Powerbombe sur Bryan !

Reigns parvient à contrer Bryan et le met sur ses épaules, mais Bryan fait parler son expérience en luifaisant un juji gatame qu'il convertit en Yes Lock.

Tentative de tombé avortée ! Bryan contre la tentative de Spear de Reigns avec un high-kick !

Du haut de la 3e corde Bryan s'élance et se fait inercepter par un Ssuperman Punch !

Tout de suite Daniel Bryan réplique en projetant son adversaire dans les escaliers.

Belitu Belitu Bad Ssuplex de Roman Reigns sur Daniel Bryan à l'extérieur du ring !

Bryan multiplie les sauts suicidaires en dehors du ring !

C'est au tour de Bryan d'effectuer une soupesse du haut de la seconde corde ! Uune couplesse quelque peu incurvée, encore plus dévastatrice ! Yes Lock de Bryan mais Reigns parvient à se dégager !

C'est une débauche de coups pour Roman Reigns qui travaille le cou de Daniel Bryan.

Bryan a repris l'avantage sur Reigns. Il se place sur la seconde corde mais Rreigns en profite pour effectuer une Powerbombe et tenter le tombé ! Simplement deeeeeeeux !

Daniel Bryan semble avoir touché l'endroit où Roman Reigns s'est fait opéré, il travaille le bas du ventre en multipliant les kick.

Roman Reigns prend ses aises sur le ring et installe son rythme. Il prépare son poing mais se fait surprendre par Bryan qui lui assène un kick dans l'abdomen !

Samoan drop de Reigns sur Bryan suivi d'une coup de la corde à linge ! Et un second coup de la corde à linge qui a fait carrément culbuter l'ancien champion du monde poids-lourd !

Roman Reigns ramène son adversaire sur le ring mais se fait surprendre par Bryan qui multiplie les yes kick !

Roman Reigns balance Daniel Bryan par dessus la 3e corde ! Il le malmène hors du ring.

Après s'être jaugés du regard, Bryan assène des low-kick à son adversaire, dont un frolant les bijoux de famille de Roman Reigns, sous les yeux de l'arbitre.

Les deux hommes s'observent et prennent mutuellement leur distance.

Première prise de contact entre Bryan et Reigns !

00H28: Roman Reigns, le vainqueur du Royal Rumble 2015, fait son entrée sur le ring. De même que son adversaire du soir, Daniel Bryan.

00H25: Mesdames et messieurs nous apprchons du dénouement de ce premier Fast Lane de l'histoire de la WWE. Le Big Show, Kane et Seth Rollins ont battu Dolph Ziggler, Eric Rowan et Rayback dans un Six-Man Tag Team Match. Nikki Bella a conservé son titre des Divas de la WWE face à Paige. Les Usos n'ont pu faire quelque chose face à la puissance de Cesaro et Tyson Kidd qui sont les nouveaux champions par équipe de la WWE. Goldust a réussit à battre son frère cadet, Stardust, mais s'est fait fracassé par ce dernier dans les backstages, sous les yeux de leur père. Wade Barett a également conservé son titre de champion intercontinental face à Dean Ambrose qui a tout de même quitté la salle avec la ceinture. Rusev, comme vous avez pu le remarquer, s'est joué de manière illicite de John Cena et reste le champion des Etats-Unis. Le dernier match est prévu en un tombé, le vainqueur affrontera Brock Lesnar pour le titre de champion du monde poids-lourd de la WWE à Wrestlemania. C'est parti pour le Main Event de ce PPV ! A noter le retour de Randy Orton après des mois d'absence.

Cena ne se réveille que maintenant mais l'incompréhension est totale. Il refuse de se faire aider par les arbitres et se dirige vers les vestiaires sans un geste vers sa Cenation, la tête basse. Une défaite qui va faire parler...

Rusev conserve son titre de champion des Etats-Unis face à John Cena ! Mais quelle victoire entâchée de malhonnêté et de coups-bas.

Lana monte sur le ring avec la ceinture et distrait l'arbitre ! Dans son dos Rusev en profite pour frapper dans les parties intimes de Cena et lui assénner un saut chassé. S'ensuit son "accolade", sa prise de soumission mais Cena a déjà perdu connaissance !

Du haut de la 3e corde Cena se lance mais se fait avoir par Rusev qui effectue une prise de soumission ! Quelle incroyable intensité ! Cena est cadenassé au milieu du ring mais il se relève !

Après avoir mangé un coup de coude incroyable, Rusev tente son finisher mais Cena le contre avec un Attitude Adjusment ! Le tombé mais simplement deeeeeeux !

Rusev, par miracle, arrive à attraper la corde. Ce n'est pas passé loin pour Cena qui a entrevue pendant un court instant son 4e titre de champion des Etats-Unis.

STF de Cena sur Rusev ! Le Russe est sur le point d'abandonner !

Rusev parvient à se dégager mais semble être atteint au niveau du coup et de l'épaule.

Après de multiples coups de poings échangés, Cena se lance dans les cordes et Rusev l'intercepte mais Cena parvient à le faire tomber ! Crossface ! Crossface ! Va-t-il abandonner ?

Cena profite de sa forme actuelle pour tenter sa prise de soumission !

Deux coups de la corde à linge executés successivement ! U can't see me et five nokel shuffel porté par Cena ! Il tente d'en finir avec un AA mais Rusev parvient à se dégager.

Dans le coin du ring, Rusev s'amuse à écraser Cena. 138 Kg lancé à pleine allure...

Souplesse de John Cena et projection dans les cordes effectuée par Rusev ! John Cena profite de son élan pour asséner un énorme coup de la corde à linge.

Rusev se comporte comme un patron sur le ring et le fait savoir en effectuant une clé au niveau du cou.

Le coup de bélier de Cena atteint sa cible mais le second ne fonctionne pas et Rusev projette Cena sur son dos.

Saut chassé de Rusev ! Il tente le tombé, simplement deeeeeeux !

C'est Rusev qui a la mainmise sur le match. La question serait la suivante: John Cena aurait-il fait son temps à la WWE ?

Rusev écrase Cena dans le coin du ring mais la réponse du 15 fois champion ne se fait pas attendre. Projection dans les cordes mais Rusev fait parler sa souplesse !

John Cena tourne autour de son adversaire en adoptant une garde à l'anglaise. Rusev l'approche doucement avec quelques middle-kick.

La tension est à son comble tant la rivalité entre les deux hommes a été intense ces dernières semaines.

John Cena fait son entrée sur le ring, la salle est en ébullition !

C'est parti pour ce qui devrait être le Main Event de Fast Lane ! Rusev contre John Cena pour le championnat des Etats-Unis ! Le Russe fait son entrée ! Il est encore invaincu depuis son arrivée à la WWE !

Pour rappel l'Undertaker est invaincu à Wrestlemania.

Un cercueil est amené près du ring dans lequel se trouve... Bray Wyatt ! Ce dernier se lance dans une prolixe insoutenable et défie l'Undertaker à Wrestlemania ! Serait-il plus fou qu'on le pense ?!

La musique de l'... Undertaker retentit dans la salle de Memphis ! Est-ce possible ?!

C'est terminé ! Dean Ambrose est disqualifié et Wade Barett conserve son titre de champion intercontinental ! Seulement Ambrose s'en va avec !

Dean Ambrose ne l'entend pas de cette oreille et se jette sur Bad News Barett. Il ramène le champion intercontinental sur le ring et le projète dans le coin du ring ! Iil n'écoute même plus les avertissements de l'arbitre qui le disqualifie !

Après plusieurs prises, Wade Barett se retrouve projeté à l'extérieur du ring. Il demande sa ceinture et souhaite s'en aller, le décompte à l'extérieur desservant Dean Ambrose.

C'est parti. Dean Ambrose met la pression sur Wade Barett.

C'est parti avec l'entrée du challenger, suivi de celle du champion. Une nouvelle rivalité va prendre fin ce soir.

Et tout de suite le match de championnat intercontinental entre Wade Barett et Dean Ambrose.

Nikki Bella conserve son titre de championne des Divas face à Paaaaaaige qui n'aura pas démérité du haut de ses 22 ans.

Dans le coin du ring, Nikki Bella profite d'une nouvelle erreur de jeunesse de Paige pour lui fracasser la tête contre le coin du ring, ou se trouvait une caméra. Elle effectue un tombé surprise.

Nikki tente le tombé, simplement deux, et Paige effectue sa prise de soumission. Nikki parvient toutefois à attraper la troisième corde.

Erreur d'inattention qui profite à Nikki Bella qui effectue un Powerbombe sur Paige.

Le match ne se déroule que dans un sens, Paige multipliant les prises.

Nikki Bella prend le dessus sur Paige mais cette dernière riposte avec trois coups de la corde à linge.

Elle se fait contrer par Nikki Bella qui lui assène un kick dans l'abdomen. A noter la présence de sa soeur jumelle aux abords du ring, les coups illicites se font sentir.

Paige prend directement le match à son compte et envoie Nikki Bella en dehors du ring.

Ces dernières semaines les soeurs Bella ont multiplié les coups bas à l'encontre de Paige, en l'aspergeant de substance noire, ou encore en lui volant des vêtements.

C'est parti pour le quatrième match opposant Paige à Nikki Bella, la championne des Divas.

C'est désormais officiel: Sting affrontera Triple H à Wrestlemania.

Triple H multiplie les coups de pieds et va chercher une massue. Sting l'intercepte en sortant sa batte noire et la pointe sous le menton de Triple H. Sting pointe du doigt l'affiche avec l'inscrption de... Wrestlemaniaaaaaa.

Triple H enlève sa veste et se jette littéralement sur Sting.

Il ne fait nul doute que The Game tente d'acheter Sting. Son visage maquillé reste de marbre.

Triple H propose à Sting de s'en aller, pour que son héritage se perpétue. Sting reste inflexible. Attention.

The Game s'explique avec Sting. Il lui rappelle ses erreurs du passé, que Sting est une relique oubliée.

Triple H met Sting au défi de monter sur le ring. Ce dernier ne se fait pas prier et sa musique d'entrée retentit dans la salle.

Et tout de suite le chef des opérations, Triple H, fait son entrée sur le ring, micro à la main. Il semblerait qu'un discours soit prévu par The Game.

Quel high Kick porté par Jimmy Uso ! Il se fait surprendre par Tyson Kidd qui effectue sa prise de finition sur lui ! C'est terminé ! Cesaro et Tyson Kidd deviennent les nouveaux WWE Tag Team Champions !

Tyson Kidd effectue un Sharpshooter sur Jimmy Uso ! Son frère jumeau vient à la rescousse !

Des coups sont distribués n'importe où et Jey Uso se lance sur Tyson Kidd ! Quel plongeon suicidaire !

Très vite Tyson Kidd effectue le changement pour son homologue suisse qui fait parler sa puissance !

Fast Lane transcendent les combattants ce soir ! Les matches vont très vite ! Jimmy entre et prend le dessus sur Tyson Kidd !

Ils retrouvent en face leurs challengers: Cesaro et Tyson Kidd accompagnés de Natalia.

Les Usos font leur entrée sur le ring ! C'est parti pour ce troisième match de championnat comptant pour le WWE Tag Team Championship ! Les Usos sont accompagnés de Naomi.

Dans les bakstages, Cody Rhodes retrouve son frère et le fracasse sans préambule ! Il faut une intervention du père Rhodes pour calmer le jeu.

Dans quelques instants le premier match de championnat va avoir lieu !

Goldust tend la main à Cody Rhodes, alias Stardust. Ce dernier lui la serre après quelques hésitations. Quel retournement de situation ! Encore une fois tout est allé très vite !

Goldust prend son adversaire par surprise et effectue le tombé ! C'est bien trois fois que l'arbitre a tapé sur le sol ! Goldust remporte le match !

Goldust avait annoncé peu avant le match qu'il devrait se montrer violent pour faire retrouver la raison à son frère. C'est le scénario inverse actuellement !

Stardust malmène son adversaire à son tour et tente le tombé ! Il le projette dans le coin du ring d'une telle force que Goldust retombe violemment.

Sunset Flip sans succès de Stardust ! Il retombe sur les abdomens.

Stardust passe par dessus la 3e corde !

Goldust tente un Tombestone, mais se fait contrer par son adversaire qui tente d'utiliser la même technique.

Goldust fait parler son expérience et fait avorter toutes les tentatives de son adversaire.

Goldust tend la main vers son frère en signe de respect. Stardust la frappe sèchement.

Tout de suite Goldust met la pression sur Stardust en le projetant dans le coin du ring.

Stardust et Goldust font leur entrée sur le ring ! Uun match aux saveurs familiales, étant donné que les deux frères s'affrontent.

Dans les vestiaires, le père de Goldust, Dusty Rhodes, demande à ce dernier de ne pas trop blesser son frère cadet et insiste sur toute l'importance qu'ont ses deux fils pour lui.

Rétrospective sur les évènements qui se sont déroulés à Raw la semaine passée entre Stardust, Cody Rhodes, et Goldust. Le match fratricide promet d'être intéressant, sous les yeux de leur père.

Mesdames et messieurs ce match s'est déroulé à la vitesse du son ! Tout est allé très vite de chaque côté, Fast Lane tient bien son nom !

Randy Orton est de retour à la WWE !

Randy Orton vient à la rescousse de l'équipe de Ziggler et terrasse la majeure partie des membres de l'Autorité avec des RKO !

Victoire du Big Show, Kane et Rollins ! L'Autorité profite de l'effervescence de l'après match pour malmener leurs adversaires.

Changement de chaque côté ! Ziggler et Kane sur le ring ! Super Kick de Ziggler, mais cela ne suffit pas pour mettre Kkane K.O. Le Big Show, dans le dos de l'arbitre, colle une droite dévastratrice à Ziggler, Kane en profite pour placer un Chokeslam !

Rollins saute depuis la 3e corde et se fait intercepter par Rayback qui effectue un Sheff Chock !Le Big Show entre illicitement sur le ring et tombe sur Rayback !

Quelque kick de Rollins sur Rayback ! Rollins tente le tombé sans succès !

Rowan parvient à se dégager grâce à de multiples coups de coudes dans la face du Big Show ! Tout va très vite de chaque côté ! Rollins entre à la place du Big Show et effectue un saut chassé sur Ziggler qui n'était même pas sur le ring ! Rayback entre et fait le ménage !

Kane à son tour cède sa place à Rollins. Mister Money in the Bank effectue un Summer Soap Neckbreaker du haut de la 3e corde ! Rowan est complètement désarçonné ! Big Show entre et tente un Chokeslam sur Rowan !

Quelle démolition. Big Show fait participer Kane à la fête.

Le Big Show malmène Rowan comme à Smackdown, en effectuant quelques descentes du coude et coups de pieds.

Rollins parvient à taper dans la main du Big Show qui fait passer Rowan par-dessus la 3e corde du ring !

Après avoir malmené Rollins, Ziggler effectue le changement et laisse Rowan s'occupper de Rollins.

Seth Rollins débute face à Ziggler.

L'Aautorité fait également son entrée, emmenée par le Big Show, Kane et enfin Mister Money in the Bank Seth Rollins.

Comme convenu le match d'ouverture est un Six-Man Tag Team Match ! Eric Rowan, Rayback et Doplh Ziggler font leur entrée !

C'est parti pour WWE Fast Lane ! Dernier péage avant Wrestlemania !

Comme vous aurez pu le constater, Fast Lane sera à coup sûr théâtre de rivalités et changement de ceintures. Si vous n'avez pas pu suivre le show en direct le 22 février, VAVEL France vous propose la rediffusion commentée complète de ce PPV qui promet d'être haletant !

Le dernier match enfin ! Roman Reigns et Daniel Bryan vont enfin s'affronter dans un match simple sans stipulation... Mais pas sans enjeux ! Le vainqueur obtiendra le droit d'aller défier Brock Lesnar à Wrestlemania pour le championnat du monde poids-lourd de la WWE !

Le sixième match et sûrement le plus chaud de cette édition verra s'affronter le champion des Etats-Unis, Rusev, à John Cena ! La ceinture de la superstar russe est mise en jeu ce soir !

La rivalité entre Wade Barett et Dean Ambrose trouvera son épilogue ce soir dans un match où le titre de champion intercontinental sera également mis en jeu !

Les filles sont également à l'honneur ce soir ! Nikki Bella, accompagnée de sa jumelle Brie Bella, rencontrera Paige et tentera de conserver son titre de championne des Divas de la WWE !

La troisième rencontre de ce PPV comptera pour le WWE Tag Team Championship (championnat de la WWE par équipe). Les Usos, Jimmy et Jey, tenteront de défendre leur ceinture face Cesaro et Tyson Kidd.

Le second match opposera Goldust à son frère Stardust. C'est un match sans enjeux et sans stipulation spéciale.

Le match d'ouverture sera un Six-Man Tag Team Match (match par équipe de trois) avec d'un côté Seth Rollins, le Big Show et Kane, et de l'autre côté Eric Rowan, Dolph Ziggler et Rayback. L'autorité contre la justice ! À noter la présence aux abords du ring de Jamie Noble et Joey Mercury.

Pas moins de sept matches sont programmés pour Fast Lane, dont cinq à enjeux ! Quatre ceintures sont remises en jeu ce soir, alors que le combat entre Roman Reigns et Daniel Bryan décidera de la superstar qui ira à Wrestlemania défier Brock Lesnar pour le titre de la WWE World Heavyweight Championship.

Cette édition de Fast Lane est la première dans l'histoire de World Wrestling Entertainment (WWE) !

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre le deuxième Pay Per View (PPV) de l'année: WWE Fast Lane, en rediffusion sur VAVEL France ! C'est inédit, et c'est gratuit, aussi installez-vous confortablement car cette soirée risque d'être épique !