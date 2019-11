Le MMA doit-il être légalisé en France ?

Un art martial qui regroupe le meilleur de quelques disciplines en une seule et même entité ? Voilà ce que propose les arts martiaux mixtes (MMA en abrégé) ! Cette discpline, version codifiée du free-fight et qui se déroule dans une cage en forme d'octogone, déchaîne les foules aux Etats-Unis grâce à son organisation, l'Ultimate Fighting Championship (UFC). L'UFC est la première organisation sportive sur le marché aux USA et devance largement la WWE (catch) ou encore la NBA. Si nos confrères américains vouent une véritable admiration pour ce sport, pourquoi n'en serait-il pas de même en France ?

Qu'est-ce que le MMA ?

Avant même d'entrer dans le vif du sujet, il est important de connaître les composantes du MMA. Anciennement appellé le Vale Tudo, et développé par la famille Gracie, le MMA se compose essentiellement de la lutte, du jiu-jitsu brésilien, de la boxe et du judo en prenant le meilleur de chacune de ses quatre disciplines. De plus, tous les coups sont permis. Un combattant de MMA est donc autorisé à porter des coups au sol à son adversaire, ou encore à lui asséner des coups de coude. Et c'est bien le fond du problème et le principal frein à la discipline.

En effet, un adversaire au sol est considéré sans défense à partir du moment où il se trouve au tapis, ce qui est totalement absurde comme nous le verrons. Le Pancrace, le sport de combat qui se rapproche le plus des arts martiaux mixtes, est reconnu en France car tous les coups sont permis, à défaut de pouvoir frapper l'adversaire qui est au sol.

Pourquoi doit-il être légalisé?

Parce que les combattants son entraînés

Un adversaire au sol n'est pas sans défense, bien au contraire. Le combattant est entraîné à se sortir de multiples soumssions, mais il est aussi et surtout capable de pouvoir se défendre au sol (voir vidéo ci-dessous). C'est là qu'intervient le jiu-jitsu brésilien qui se base essentiellement sur le travail au sol. Un combattant est capable de retourner la situation en son avantage tout se trouvant en position de faiblesse.

Parce que la France a de nombreux combattants de valeur

L'Hexagone, malgré cette non-reconnaissance du sport, peut s'enorgueillir d'avoir en son sein de nombreux combattants de MMA confirmés et tout à fait aptes à disputer des matches dans les plus grandes organisations du MMA (notamment l'UFC, le Bellator, ...). C'est notamment le cas de Cheick Kongo, bon combattant de l'UFC passé au Bellator. Dans une moindre mesure, Cyril Diabaté est celui qui représente le mieux la bannière du MMA en France.

L'UFC a connu une impulsion française grâce aussi et surtout à Georges Saint-Pierre, titré Champion du monde mi-moyen de l'UFC à deux reprises... Et fort d'un palmarès impressionant de 25 victoires, dont 8 par KO, et 2 défaites.

Parce que le MMA est polyvalent

La boxe-thaï travaille essentiellement les pieds et les poings. Le judo se base sur des techniques au corps à corps afin d'attirer son adversaire au sol. Bref chaque sport a ses points forts et ses points faibles. C'est également le cas du MMA, mais qui offre en revanche l'avantage d'être le plus complet parmi tous.

En effet, ce sport permet à celui qui le pratique d'être polyvalent dans les arts martiaux. Le pratiquant sait boxer, lutter debout et au sol, et tenter des prises de soumissions auxquelles il sait également s'extirper, bref une large gamme à sa dispoition. Evidemment, chaque pratiquant a ses points forts et ses faiblesses. Si la polyvalence est mise en valeur, le plupart des combattants s'appuyent sur une branche du MMA en particulier. C'est le cas de Jon Jones, ancien champion incontesté mi-lourd de l'UFC, qui est un spécialiste de la lutte et du JJB, de même que Chris Weidman est aussi spécialisé dans la lutte.

Si vous n'êtes toujours pas convaincu, voici une petite vidéo qui expliquera brièvement ce qu'est le MMA, avec images à l'appui mais aussi l'avis personnel de vrais professionnels.