UFC189: McGregor et Mendes s'allument avant l'heure !

L'affrontement entre l'Irlandais Conor "The Notorious" McGregor et l'Américain Chad "Money" Mendes promet d'être palpitant, si bien que l'on oublierait presque l'autre tête d'affiche de cette nuit qui opposera Robbie Lawler au Canadien Rory MacDonald pour le championnat du monde mi-moyen de l'UFC - et qui vaut pourtant le coup d'être vu. Un engouement causé par les frasques de McGregor et Mendes lors de la conférence de presse de ce jeudi ainsi que de la pesée.

McGregor et Mendes s'allument en conférence de presse

McGregor devait initialement affronter José Aldo pour le titre, mais ce dernier s'est désisté suite à de multiples fractures aux côtes survenues à l'entraînement. Chad Mendes fait donc office de remplaçant pour le titre intérimaire de l'UFC. Lors de la conférence de presse de ce jeudi donc, l'Irlandais et l'Américain n'ont pas hésité à évaluer le style de leur adversaire jusqu'à prédire ce qu'il se passera dans la cage.

<< Il est un combattant unidimensionnel. Il se bat debout. Il n'a rien d'autre. Je suis polyvalent. J'ai de la puissance et je peux mettre K.-O. un adversaire avec un coup de poing. Je peux aussi l'amener au sol et faire des dommages. Je peux aussi terminer un combat avec une soumission. Que peut-il faire lui ? >> a lancé Chad Mendes aux journalistes avant de conclure: << Il a une ceinture noire en "trash talk". Ça lui vient naturellement. À mon opinion, c'est un combat que si tu enlèves toute l'excitation et ce qu'il dit, c'est un combat facile pour moi. >>

Bien sûr, Conor McGregor n'est pas réputé pour se laisser faire. Il s'est donc fendu de quelques répliques dont lui seul en a le secret.

<< C'est un novice à mes yeux. C'est une ceinture blanche sur le tapis. Dans les échanges au corps à corps, il paniquera et se sauvera comme une fillette. Mais je l'attraperai. >> a donc répliqué McGregor.

Une pesée qui ne s'est pas faite dans le calme !

McGregor et Mendes ont tout deux respecté la norme de leur catégorie (poids plume), la balance affichant respectivement 145 livres et 144, 5 livres. Et en effet, les deux combattants ont affiché une motivation un peu trop... Débordante, ce qui a poussé Dana White a les séparer pour éviter toute confontation avant l'heure.

McGregor peut compter sur le soutient indéfectible de ses fans irlandais venus en masse à Las Vegas où le combat aura lieu (dans le mythique MGM Grand), et gagnera pour son peuple a-t-il dit. Quoi qu'il en soit, ces deux combattants savent mettre le feu avant le combat.