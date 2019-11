NHL : Le Lightning revient à hauteur de Pittsburgh

Avant de revenir à Pittsburgh pour le match 5, les finales de la Conférence Est de NHL se retrouvaient pour la deuxième fois consécutivement à l'Amalie Arena de Tampa. Lors du derneir match deux jours auparavant, les Penguins de Pittsburgh ont rattrapé leur défaite à domicile en s'imposant en terres floridiennes. Le Lightning n'avait donc pas le choix : il fallait s'imposer pour s'éviter un match 5 au couteau, à l'extérieur.

Tout près d'un retour phénoménal

Dès la première minute, ça part bien puisque Ryan Callahan trouve le but au bout de 26 secondes jeu seulement en déviant subtilement un tir lointain de Hedman. Le match est lancé. Les Pens ne parviennent pas à réagir et se font punir au quart d'heure de jeu. Esseulé au second poteau, Sustr est servi sur un plateau par Kucherov et double la mise. Pour Pittsburgh, l'affaire se complique avant de devenir quasi impossible dans le deuxième tiers. Suite à une pénalité de 4 minutes infligée à Letang, le Lightning profite de sa supériorité numérique pour alourdir le score grâce à Drouin. Quelques minutes plus tard, Tyler Johnson sale l'addition. Après quarante minutes, Tampa mène 4-0.

Malgré tout, les hommes de Mike Sullivan ne se désunissent pas. Kessel réduit la marque rapidement, puis Malkin et Kunitz trompent aussi Vasilevski alors qu'il reste moins de sept minutes à jouer. Malgré leurs nombreux efforts pour aller arracher l'égalisation, Sydney Crosby et ses partenaires ne vont pas jusqu'au bout de leur retour, et s'inclinent 4-3. Un résultat qui conduit une égalité (2-2) dans la série avant le match 5. A noter que Marc-André Fleury a signé son retour sur la glace, remplaçant Murray pour le dernier tiers. Il a repoussé les 7 tirs auxquels il a fait face en vingt minutes.