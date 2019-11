Boxe : McGregor vs Mayweather - The Money Fight

Depuis mardi, Floyd Mayweather et Conor McGregor sont à Las Vegas. Une arrivée très remarquée, à quelques jours du ring contest. La rencontre entre Floyd Mayweather, le champion invaincu de la boxe et Conor McGregor, la star du MMA (qui va passer de la cage au ring) va se dérouler dans la nuit de samedi à dimanche à Las Vegas. Pour les quelques personnes qui hibernaient et qui viennent de se réveiller, le combat se déroulera sur Canal +. La prise d'antenne aura lieu à minuit, mais l'affrontement devrait se dérouler entre 5 heures et 5 heures 30 du matin.

Floyd Mayweather : Invaincu oui. Mais imbattable ? Sa défense de fer est son arme, probablement la meilleure de toute l'histoire de la boxe. On dit que la meilleure défense c'est l'attaque, pour autant "Money" a un bilan énorme chez les professionnels, que quiconque lui envirait. 49-0, rien que ça. Alors, ne serait-ce pas plutôt la meilleure attaque qui serait la défense ? Il n'a plus connu la défaite depuis les JO 1996 (médaille de bronze en featherweight). Il mesure 1m73 et possède une allonge de 183 cm. Propre. Orthodox, ou "fausse patte", terme de boxe qui désigne un boxeur gaucher. C'est le mec qui vend le plus de Pay-Per-Views et il va tenter de battre son record avec ce combat. Qu'est-ce que ça signifie ? Très simple. En France, pour pouvoir regarder le combat, ce sera par Canal, environ 20 euros par mois. Aux USA, c'est ce qu'on appelle un paiement par séance, et ça se déroulera sur Showtime. Le prix ? 100 dollars ! Et lui, c'est juste le gars qui vend le plus de PPV de l'histoire. Promoteur de l’événement, il devrait toucher 350 millions de dollars. Au calme.

Conor McGregor : Il s’agit du premier combat de boxe de l’irlandais chez les professionnels. Il devrait toucher 110 millions de dollars pour le combat. Mais, que vaut-il en MMA ? Avec un bilan de 21-3 en MMA (Arts Martiaux Mixtes), le barbu irlandais maître du trashtalk est l’une des plus grandes stars de l’histoire de son sport. Champion UFC featherweight en 2015, il est devenu champion lightweight en 2016. Il ne compte qu’une seule défaite à l’UFC, face à Nate Diaz et par soumission. Son physique ? Mesurant 1m75, il possède une allonge de 188 cm. Très propre. La barbe, les cheveux roux, les muscles saillants, le corps recouvert de tatouages. Un irlandais de 29 ans taillé au carré et qui a fait ses dents dans des cages grillagées où se déroulent les combats les plus durs du sport moderne. C’est à partir de 2016 que lui vient l’idée d’affronter Mayweather qui a pourtant mis un terme à sa carrière un an plus tôt. L’idée séduit rapidement Money qui sent l’énorme potentiel financier de ce duel hors norme. McGregor ne veut pas s’arrêter là et même s’il n’a pas les faveurs des bookmakers, il se croit capable d’infliger à Floyd Mayweather sa première défaite après 49 victoires. Ayant la réputation d’un combattant féroce, il sera sans pitié face à l'américain.

Pour autant, ce ne sera pas si facile que prévu pour McGregor. Mais alors, pourrions-nous parler d'un combat déséquilibré ? On s'accorde à dire, spécialistes de boxe ou de MMA, fans et amateurs, que McGregor n'a pas la moindre chance si le combat suit les règles de la boxe. En effet, la boxe n'est pas sa prédilection et les règles du combat ne sont guère à son avantage. Explication des règles : le combat se disputera en boxe anglaise exclusivement, dans la catégorie super welterweight (69.9kg maximum). On parle ainsi de 12 rounds de 3 minutes pour que le duel aille à son terme. À la demande de Floyd Mayweather, les gants sélectionnés sont des gants de 8 onces contre 10 habituellement. À l’UFC McGregor combat avec des gants de 4 onces. Mais honnêtement, McGregor a ce quelque chose d'imprévisible et d'incroyablement fascinant. Personne ne sait réellement ce qu'il va se passer, mais ce combat va être un choc de deux personnalités et c'est aussi pour cela que tous les gens vont regarder ce duel. Au-delà du face-à-face, on va mater un show, qui fait que des gens qui ne sont pas du tout passionnés par ce sport vont le regarder aussi. L'énergie, l'engouement, les ondes qui vont se dégager. Ca va être un vrai spectacle et on a qu'une seule hâte, c'est d'arriver à samedi soir pour sortir le bon vieux son de Lupe Fiasco que l'on va écouter en boucle, "The show goes on".

Et pour le vainqueur ? Le gagnant du Money Fight entre Conor McGregor et Floyd Mayweather repartira avec la Money Belt conçue par la WBC. Cette ceinture a été présentée par le président de l’organisation Mauricio Sulaiman lors de la dernière conférence de Presse. Celle-ci, fabriquée par la WBC est extrêmement précieuse et est à l'image du combat qui va opposer les 2 champions, magnifique : 3360 diamants, 600 saphirs, 160 émeraudes et 1.5 kilo d’or (24 carats). Anecdote ? C'est du cuir d’alligator qui a été choisi.