Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes: Simon en quart, Sock sort par la petite porte

Les résultats:

8e de finale simple:

Cameron Norrie (GBR) bat Maximilian Marterer (GER) 6-1, 6-4

Dusan Lajovic (SER) bat Filip Horansky (SLQ) 6-4, 7-5

John Isner (USA) bat Radu Albot (MOL) 7-6, 6-3

Taylor Fritz (USA) bat Jack Sock (USA) 7-6, 6-2

1/4 de finale doubles:

Diji Sharan (IND) / Guillermo Garcia-Lopez (ESP) battent Neal Skuspki (GBR) / Ken Skupski (GBR) 6-7, 7-6, 10-8.

Le match du jour:

Alors qu'elle était attendue par beaucoup de monde, la confrontation entre Jack Sock et Taylor Fritz n'a pas déçu. Les deux joueurs américains ont livré un très beau spectacle lors du premier set, multipliant les échanges de qualités. Alors qu'il avait eu plusieurs opportunités de breaker son aîné, Fritz n'arrivais pas à saisir ses occasions et était contraint à disputer un tie-break. Heureusement pour lui, il le remportait sur le score de 8-6. Dans le deuxième set, Sock baissait son intensité, laissant le jeune espoir américain prendre les devants. Au final, Taylor Fritz remportait la seconde manche sur le score de 6-2, pour conclure la rencontre sur un 2 set à 0.



La surprise du jour:



C'est en provenance du court numéro 1 que nous ai venu la surprise du jour. Opposé à l'Allemand, Maximilian Marterer, tombeur de Gaël Monfils, Cameron Norris a donné une véritable leçon à l'un des joueurs en forme du moment. En effet, dès le premier set, le Britannique prenait son adversaire du jour à la gorge, lui infligeant un 6-1. Alors que l'on était en droit d'attendre une réaction du joueur allemand, celui-ci n'arrivait pas à trouver les ressources pour contrer le 102e joueur mondial. Au final, dans la deuxième manche, Norrie s'imposait sur le score de 6-4, et validait ainsi son billet pour les quarts de finale. Ce jeudi, le Britannique affrontera John Isner, vainqueur de Radu Albot en huitième.



Le point Coccorico:



Dernier Français en lice dans la compétition, Gilles Simon se devait de répondre présent sur le court central du parc de la Tête d'Or ce mercredi soir. Opposé au Lucky Looser, Joris De Loore, le français a su tirer son épingle du jeu malgré une première manche compliquée. Alors qu'il avait breaker son adversaire d'entrée, le joueur tricolore concédait à son tour un break en fin de premier set, ce qui le poussait à jouer un tie-break. Soutenu par un public acquis à sa cause, Simon parvenait tout de même à remporter le premier set. Visiblement touché mentalement, De Loore n'arrivait pas à revenir dans le match et devait aussi s'incliner lors de la seconde manche (6-2). Simon continue donc son parcours en terre lyonnaise et affrontera Kukushkin, jeudi, en début d'après-midi.



La statistique du jour:



22. Le nombre d'Ace inscrit par John Isner lors de sa rencontre face à Rado Albot. En difficulté lors de la première manche, l'Américain a pu compter sur son service légendaire pour le sortir d'affaire et lui permettre de s'imposer face au Moldave. En quart de finale, le numéro 10 mondial sera opposé à Cameron Norrie.



Les déclarations du jour:



Rabo Albot après sa défaite face à John Isner: "Ma première impression après ce match, c'est que c'est plus facile quand tu fais 2 mètres 35"



Taylor Fritz sur le fait de passer du temps avec les fans lyonnais après chaque rencontre: "C'est très important pour moi. Quand j'étais enfant et que j'allais voir des tournois, cela voulait dire tellement pour moi qu'un joueur s'arrête pour prendre une photo et signer un autographe. Maintenant, j'ai la possibilité de le faire en tant que pro, j'essaye donc de prendre autant de photos et de faire autant d'autographes que je peux"