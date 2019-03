Interview de Nick Kyrgios: "Pour le moment, je me sens prêt à jouer Roland"

Après la victoire du double américano-australien contre Andrés Molteni et Guillermo Duran, nous avons eu la chance de pouvoir poser quelques questions au 23e joueur mondial, afin d'en savoir plus sur l'évolution de sa blessure mais aussi sur sa possible participation à Roland-Garros.

Vous avez remporté une belle victoire avec Jack aujourd'hui, quel est ton ressenti après ce match?

Oui c'est une bonne victoire. Évidement, je suis venu à Lyon pour voir comment ça allait aller avec mon coude, et pour le moment, tout se passe bien. J'ai vraiment beaucoup travaillé pour essayer de revenir, et maintenant je me sens vraiment bien.

Donc, tout est parfait au niveau de ton physique?

Pour le moment oui, tout se passe très bien.

Comment te sens-tu avant Roland? Est-ce que tu penses que tu es prêt pour jouer là-bas?

Oui, pour le moment, je me sens prêt. Je me sens bien, je vais continuer à faire les bonnes choses pour que mon coude se rétablisse complètement.

Tu joues avec Jack sur ce tournoi, on peut voir que vous prenez beaucoup de plaisir à évoluer ensemble. Est-ce que l'on pourrait vous voir associé plus souvent en doubles dans le futur?

On joue de temps en temps ensemble. On s'est tous les deux un peu plus concentré sur le simple, mais on a joué beaucoup ensemble dans le passé, et je pense qu'on va encore jouer en doubles de nombreuses fois dans le futur.

Quel est ton sentiment par rapport à Lyon? Le public, l'atmosphère?

L'année dernière, ça ne s'était pas super bien passé. Par contre, cette année, je prends vraiment énormément de plaisir ici. Je m'amuse beaucoup.

Propos recueillis par Nicolas Evrard à l'Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes.