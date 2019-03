Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes: Simon et Thiem en finale

Les résullats:

1/4 finale simple:

Dominic Thiem (AUT) bat Guillermo Garcia-Lopez (ESP) 7-6, 6-7, 6-4

1/2 finale simple:

Gilles Simon (FRA) bat Cameron Norrie (GBR) 6-1, 7-6

Dominic Thiem (AUT) bat Dusan Lajovic (SER) 6-4, 5-7, 6-4

1/2 finale doubles:

Jack Sock (USA) / Nick Kyrgios (AUS) battent Davij Sharan (IND) / Guillermo Garcia-Lopez (ESP) 7-5, 6-4

Roman Jebavy (CZE) / Matwé Middelkoop (NED) battent Purav Raja (IND) / Fabrice Martin (FRA) 7-5, 6-1



Le match du jour:



Quelle journée pour Dominic Thiem! Alors qu'il a tout d'abord dû terminer son quart de finale, qui avait été interrompu jeudi soir à cause de l'obscurité, l'Autrichien a par la suite réussi à se qualifier pour la finale en venant à bout de Dusan Lajovic en trois sets. Malgré un temps de repos minime entre les deux rencontres, le 8e joueur mondial arrivait sur le court remonter à bloc et remportait la première manche sur le score de 7-5. Expert de la terre battue, Lajovic ne se laissait pas faire et revenait dans la rencontre à l'aide de quelques échanges exceptionnels. Puisant dans ses ressources mentales, le serbe parvenait finalement à aller accrocher le second set (7-5). Lors de la manche décisive, Thiem arrivait à son tour à répondre, et à prendre les commandes du match, pour au final s'imposer 2 sets à 1 (6-4, 5-7, 6-4). Alors que durant cette semaine, beaucoup de têtes de séries ont lâché leur match lorsqu'ils sentaient que ça allait être compliqué, Dominic Thiem a réellement fait une démonstration de sa force de caractère et mérite totalement sa place en finale.



Le point cocorico



Après avoir éliminé Kukushkin lors d'un match de haut niveau jeudi, Gilles Simon avait pour mission de se qualifier pour sa première finale ATP en France depuis 2015. Opposé à Cameron Norrie, le tombeur de John Isner, le joueur tricolore disputait un premier set parfait. Jamais mis en danger, Simon breakait son adversaire à plusieurs reprises et s'offrait la première manche sans forcer (6-1). Néanmoins, piqué au vif, Norrie arrivait tout de même à réagir, conservant son jeu de service dans la deuxième manche, ce qui emmenait les deux joueurs au tie-break. Dans ce jeu décisif, le Français et le Britannique se rendaient coup pour coup, se breakant à de nombreuses reprises. Plus expérimenté, et soutenu par un public bruyant, Gilles Simon parvenait tout de même à s'imposer et à se qualifier pour la finale dont il rêvait depuis quelques jours.



Lyon voit double:



En plus d'une finale de simple alléchante, l'Open Parc pourra aussi compter sur une finale doubles de qualité. En effet, Jack Sock et Nick Kyrgios affronteront Roman Jebavy et Matwé Middlekoop. Les premiers se sont qualifiés au terme d'un match compliqué face à la paire Garcia Lopez/Sharan. Véritables stars du tableau doubles, les deux joueurs du Top 25 ATP disputeront leur première finale ensemble, eux qui ont pris énormément de plaisir durant leur semaine à Lyon. Du côté du doubles tchéco-néerlandais, ils sont eux venus à bout du doubles Raja/Martin lors d'un match qui n'a été disputé que lors du premier set.

Le programme des finales:

Finale du doubles: Sock/Kyrgios vs Jebavy/Middlekoop à 12h15

Finale du simple: Thiem vs Simon à 14h15

Le chiffre du jour:

6. Ce samedi, Gilles Simon disputera la 6e finale ATP de sa carrière en France. Bonne nouvelle pour le joueur tricolore, son bilan à domicile est quasiment parfait, lui qui a remporté quatre de ses finales contre seulement une perdue.