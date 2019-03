Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes: Thiem sur le toit de Lyon

En effet, devant un stade rempli, Gilles Simon n'a pas été loin de créer l'exploit face au 8e joueur mondial. Très bien rentré dans son match, le français parvenait à mettre en difficulté l'Autrichien, qui n'arrivait pas à trouver de solution. Au terme d'un premier set quasiment parfait, Simon prenait l'avantage (6-3).

Au début de la deuxième manche, le joueur tricolore arrivait même à breaker son adversaire d'entrée, et était donc bien parti pour remporter son deuxième tournoi de la saison. Malheureusement pour lui, Thiem réagissait parfaitement, et arrivait à débreaker, pour au final prendre la deuxième manche au tie-break (7-1).

Touché au moral, Simon n'arrivait plus à enchaîner, et encaissait un 4-0 pour débuter le deuxième set. Trop fort, Dominic Thiem parvenait finalement à conclure sur le score de 6-2. L'Autrichien remporte donc un nouveau tournoi sur terre battue, lui qui arrivera remonté à bloc pour Roland-Garros, son gros objectif de la saison. Du côté de Gilles Simon, il aura vécu un magnifique tournoi et était proche de battre l'un des meilleurs joueurs du monde sur terre battue, de quoi lui redonner confiance après des dernières semaines compliquées.

Sock et Kyrgios triomphent en double...

Avant la finale de simple, celle du double avait tenu toutes ses promesses. Sock et Kyrgios n'arrivaient pas directement à trouver la faille lors des premiers jeux. Néanmoins, à 5-5, le double australo-américain arrivait enfin à breaker leur adversaire, pour ensuite conclure sans problème sur leur service (7-5).

Dans la deuxième manche, Jebavy et Middelkoop revenaient le couteau entre les dents, et ne laissaient aucune chance à Sock et Kyrgios, les breakent à deux reprises pour empocher le second set 6-2.

Lors d'un super tie-break très animé, Sock et Kyrgios étaient malmenés à plusieurs reprises, sauvant même une balle de match. Plus expérimentés et talentueux, les deux joueurs du Top 25 parvenaient finalement à conclure la rencontre sur un 11-9.



Au terme d'une semaine convaincante, Sock et Kyrgios remportent donc leur premier trophée ensemble. De quoi, peut-être, leur donner des idées pour le futur.