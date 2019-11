Khabib Nurmagomedov vs Conor McGregor confirmé pour l'UFC 229

Devenu champion des poids légers lors de l'UFC 223 en avril dernier à New York, Khabib Nurmagomedov est désormais un champion invaincu avec un impressionant 26-0 en carrière, et pour sa première défense de titre, Khabib sera opposé à McGregor, l'Irlandais premier champion de deux catégorie différentes de l'UFC.

Conor McGregor (21-3) est la plus grande star de l'UFC et peut être même du MMA en général. l'Irlandais avait même eu l'occasion d'affronter Floyd Mayweather en aout 2017 pour le combat le plus lucratif de l'histoire mais son dernier combat à l'UFC date de novembre 2016 où il avait terrassé Eddie Alvarez.

Son retour dans la cage a longtemps été repoussé a cause de problèmes extrasportifs et judiciaires, lui qui avait d'ailleurs attaqué le bus de Khabib lors de l'UFC 223, faisant monter l'animosité déjà grandissante entre les deux hommes.

Débarassé de ses ennuis avec la justice, il est désormais prêt à rentrer dans l'Octogon et a tenter de récupérer un titre de champion pour son retour.

L'UFC 229 est programmé le 6 Octobre prochain à Las Vegas.