La revanche de Lebron James !

Les Pacers, toujours aussi décomplexés ont bien attaqué le match grâce à son duo Roy Hibbert – Paul George. Le premier continuant d’utiliser intelligemment son avantage de taille face aux intérieurs adverses, tandis que le second inscrivait 3 tirs à 3-points durant le premier quart. Le Heat, toujours en mode Diesel, sera donc logiquement dominé lors des 12 premières minutes. Les Pacers continueront sur leur lancée jusqu’à la mi-temps avec notamment un très bon passage de Ian Mahinmi auteur de 3 pts, 2 rbds et un joli contre sur Mario Chalmers (12 pts, 6 pds).

James revanchard en mode injouable !

Le Heat reviendra des vestiaires métamorphosés, à l’image d’Udonis Haslem qui claquera un dunk rageur qui donnera (enfin) l’avantage à son équipe et réveillera toute l’American Airlines Arena ! C’est à ce moment que Lebron James sortira son costume de Superman ! Le MVP prendra totalement le match à son compte, enchainant les paniers et les passes clairvoyantes. Avec 16 points dans le troisième quart, King James et ses coéquipiers infligeront un singlant 30-13 au Pacers ! Le numéro 6 terminera avec 30 points, 8 rebonds et 6 passes !

La ligne arrière des Pacers inefficace

A 70-57 en début de quatrième quart, les joueurs d’Indiana avaient pris un sacré coup de bambou derrière la tête ! Malgré leur solidarité et leur caractère, ils n’ont pas pu refaire leur retard. En parlant de caractère, Chris Andersen et Tyler Hansbrough se sont un peu frités et les deux s’en sont sorti avec une technique.

Le facteur X : Udonis Haslem

Avec 16 pts et 3 rebonds offensifs, le soldat floridien a joué un rôle très important car avec James, il aura très fortement contribué à creuser l’écart au bon moment avec des paniers déterminants.

Le fail de la nuit : la ligne arrière des Pacers

5 points au cumulé pour George Hill et Lance Stephenson ! La ligne arrière des Pacers est passée complètement à côté de son match et n’a pas su bien épauler Paul George (27 pts, 11 rbds, 5 pds) et Hibbert (22 pts, 6 rbds, 2 contres) auteurs d’un très bon match pourtant !

Le Heat aura l’occasion de rejoindre les Spurs en finale dès Samedi, pas sur que les Pacers l’entendent de cette oreille…

【STATS COMPLETES】