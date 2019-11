Live Spurs - Grizzlies, le match en direct

04h07 : Ceci conclut ce LIVE du match entre les Spurs et les Grizzlies ! Passez une très bonne nuit et à très vite sur VAVEL pour de la NBA !

04h03 : Statistiques Grizzlies : 39/93 (41.9%) aux tirs, 8/15 (53.3%) à trois points, 8/15 aux lancers francs. 14 pertes de balle.

Meilleur marqueur : Tony Allen (15 pts, 3/3 3PTS) / Meilleur rebondeur : Marc Gasol (1 reb. offensif,, 8 reb. défensifs) / Meilleur passeur : Michael Conley (7 asts)

03h58 : Statistiques Spurs : 40/76 (52.6%) aux tirs, 11/20 (55%) à trois points, 10/16 aux lancers francs. 15 pertes de balle.

Meilleurs marqueurs : Kawhi Leonard & Boris Diaw (14 pts) / Meilleur rebondeur : Tiago Splitter (2 reb. offensifs, 6 reb. défensifs) / Meilleur passeur : Tony Parker (9 asts)

03h56 : Avec un deuxième quart-temps ou tout leur à réussi, les Spurs s'imposent d'entrée face à un concurrent direct dans la conférence Ouest. Ils peuvent remercier les Grizzlies qui ont connu un gros passage à vie de le deuxième quart-temps. Zach Randolph a d'ailleurs été aux abonnés absents.

03h49 : ET C'EST FINI ! Victoire des Spurs de San Antonio 101 à 94 face aux Grizzlies de Memphis !

101-94 : Mike Miller inscrit le dernier panier du match, c'est à trois points !

101-91 : Pondexter à trois points, c'est bien trop tard malgré la bonne séquence collective !

101-88 : Calathes inscrit un panier en tête de raquette.

Nouveau temps mort pour les Grizzlies. Il va être très dur de revenir pour Zach Randolph et ses compères.

101-86 : Neuvième passe décisive pour Tony Parker pour Diaw qui n'a plus qu'à le mettre !

99-86 : ET LEONARD A TROIS POINTS !

96-86 : Marc Gasol ignore la défense de Boris Diaw et inscrit deux nouveau points.

96-84 : Ginobili, quel touché ! Ca rentre !

Temps mort pour les Grizzlies qui étaient tous prêts de recoller au score avant ces deux dernières actions.

94-84 : Boris Diaw dans la raquette, puis Kawhi Leonard en contre-attaque, et ça redonne dix points d'avance aux Spurs !

90-84 : Marc Gasol emmène Splitter et conclut facilement !

90-82 : Et de nouveau 1/2 aux lancers, cette fois pour Boris Diaw.

89-82 : 1/2 pour Splitter aux lancers sur une faute offensive.

88-82 : Et encore un tir primé pour Tony Allen ! 0/3 aux lancers francs mais 3 tirs derrière l'arc réussis !

88-79 : Joli jump-hook de Boris Diaw sur un bon service de Parker.

86-79 : Mike Conley, bien marqué, le met quand même.

86-77 : Quel shoot de T.P. en fin de possession, ça donne de l'air aux Spurs !

83-77 : Jerryd Bayless est enfin chaud. Et ça se voit.

83-75 : Danny Green, quasiment inexistant, envoie un missile longue distance !

Temps mort Spurs. Les Texans se font surprendre alors que l'affaire semblait déjà pliée.

80-75 : Allen derrière l'arc, Pondexter au lay-up, les Grizzlies reviennent à cinq points ! Rien n'est joué !

80-70 : 1/2 aux lancers francs pour Parker. San Antonio est dans le bonus.

79-70 : Kosta Koufos monte lui ausi au cercle ! Et qui remet un panier plus la faute ! Le lancer franc n'est pas converti.

Encore un temps mort pour les Grizzlies !

79-66 : Gros contre de Kawhi Leonard qui s'en va et sert Splitter. Ca monte au dunk !

Petit temps-mort le temps que Belinelli se fasse soigner.

77-66 : Tony Allen est encore une fois présent, les Grizzlies ne sont plus très loin !

77-64 : Marco Belinelli à 1/2 aux lancers.

76-64 : Tony Allen, avec la faute ! Il ne convertit pas.

76-62 : Matt Bonner vient de mystifier toute la défense et inscrit un panier important !

74-62 : Tiago Splitter réussit encore une fois un shoot difficile.

72-62 : Conley remet son équipe sur les rails avec deux paniers consécutifs !

Q4 Dernier quart-temps du match !

03h14 : Fin du troisième quart-temps et quatorze points d'avance pour les Spurs. Si les Grizzlies peuvent encore y croire, il faudra faire preuve d'une grande efficacité.

72-58 : Bayless conclut la dernière action du quart, qui était partie d'une action tout faite que Ginobili a totalement loupé.

72-56 : Manu Ginobili, encore une fois ! C'est facile.

70-56 : Leuer puis Pondexter avec la faute ramènent Memphis à quinze points.

70-51 : Belinelli, idéalement servi par Ginobili. Ca rentre.

68-51 : Deux points + un lancer franc réussi pour Kosta Koufos.

68-48 : Et encore une fois Manu qui marque ! La défense des Grizzlies est apathique.

66-48 : Deux lancers réussis pour Mike Miller.

66-46 : Ginobili est a deux doigts du retour en zone, repart et dépose un bon double pas.

64-46 : Quincy Pondexter lui répond au même endroit !

64-43 : Bonne passe de Danny Green, et T.P. qui envoie à trois points !

61-43 : Mike Miller envoie un petit flotteur malgré un gros marquage.

61-41 : Boris Diaw, tout en touché. +20.

59-41 : Très bon spin move de Conley qui conclut au lay-up !

59-39 : Tony Parker ajoute deux lancers francs. 6 points et 6 passes décisives pour le meneur français.

57-39 : Tony Allen intercepte une passe de Parker et va au lay-up.

Temps-mort de vingt secondes pour les Grizzlies. Ils pouvaient revenir à quatorze points, ils sont remis à vingt.

57-37 : Splitter rajoute deux points de plus et redonne vingt points d'avance aux Spurs !

55-37 : Bonne passe de Tony Parker, Splitter n'a plus qu'a monter au panier !

53-37 : Shoot très très dur de Conley qui rentre.

53-35 : Marc Gasol place un bon shoot sur un pied malgré un bonne défense de Diaw.

53-33 : Bors Diaw, tranquille, bien servi par Parker ! Ca fait trois points de plus !

50-33 : Marc Gasol montre que Memphis se réveille enfin.

50-31 : Leonard inscrit deux lancers francs.

Tim Duncan doit rentrer aux vestiaires. Il est touché.

Temps mort pour les Spurs.

48-31 : Jolie interception de Conley, Tayshaun Prince à la finition !

48-29 : Michael Conley inscrit un panier, enfin !

Q3 C'EST REPARTI !

02h41 : Statistiques Grizzlies : 10/43 (23.3%) aux tirs - 3/5 (60%) à trois points. 4/7 aux lancers-francs.

02h35 : Statistiques Spurs : 20/39 (51.3%) aux tirs - 6/12 (50%) à trois points. 2/4 au lancers-francs.

02h31 : Mi-temps et deuxième quart-temps désastreux des Grizzlies ! Etrillés 30-7 par des Spurs et un Patty Mills en folie, les joueurs de David Joerger rentrent aux vestiaires avec 21 points de retard !

48-27 : Eeeeeet GROS DUNK de Kawhi Leonard sur une contre-attaque !

46-27 : Et le shoot renversé de Tony Parker ! Nick Calathes ne peut rien !

44-27 : Deux points plus la faute pour Tim Duncan pour une faute de Marc Gasol. Le lancer-franc n'est pas converti.

42-27 : Marc Gasol s'en sort malgré une grosse pression de Ginobili.

Nouveau temps mort pour les Grizzlies.

42-25 : Boris Diaw marque, encore une fois bien servi par T.P !

40-25 : Tony Allen à trois point et Memphis remarque enfin !

40-22 : Danny Green est bien décalé par Parker shoote tranquillment !

Temps mort pour les Spurs alors qu'ils viennent de claquer un 20-0 aux Grizzlies !

38-22 : 1/2 pour Tim Duncan sur la ligne. Son premier point de la saison.

Les Grizzlies ne sont pas dans le match, en témoigne la piètre performance de Michael Conley.

37-22 : Lancer franc converti et +15 Spurs !

36-22 : Mills a trois points, plus la faute ! Le petit Australien est en feu !

33-22 : Et Jeff Ayres claque une bonne baffe dans le cercle !

31-22 : PATTY MILLS, ENCORE UNE FOIS ! 13-0, série en cours !

28-22 : Mills à trois points avec un superbe décalage de Manu Ginobili ! +6 Spurs.

Temps mort appelé par les Grizzlies.

25-22 : Et c'est au tour de Ginobili, main gauche !

23-22 : ET MATT BONNER A TROIS POINTS !

20-22 : Shoot assez difficile de Belinelli, ça rentre !

18-22 : 2/2 aux lancers-francs pour Quincy Pondexter.

Q2 Début du deuxième quart-temps à l'AT&T Center

02h02 : Fin du premier quart-temps et un léger avantage pour les Grizzlies face aux Spurs ! Les deux formations se montrent cependant très imprécises.

18-20 : Patty Mills, bien changé depuis la saison dernière, conclut joliment !

16-20 : 1/2 pour Bayless suite à une faute de Bonner.

16-19 : Et trois points pour Matt Bonner après un bon mouvement du ballon.

13-19 : Gasol en rajoute deux supplémentaires en tete de raquette.

13-17 : Mike Miller ajoute un lancer-franc suite à une faute défensive. Possession Grizzlies.

Nouveau temps-mort pour San Antonio.

13-16 : Kawhi Leonard, avec la planche ! -3 pour les Spurs.

11-16 : Mais Zach Randolph en remet une couche juste après !

11-14 : Ginobili se joue de la défense et stoppe l'hémorragie.

9-14 : Gros shoot de Mike Miller derrière l'arc !

Temps mort pour les Spurs alors qu'ils viennent d'encaisser un 7-0.

9-11 : Prince main gauche et +2 pour Memphis !

9-9 : Tayshaun Prince, complètement seul, artille à trois points !

9-6 : Après deux échecs, Memphis marque enfin. C'est signé Marc Gasol en tête de raquette. Mais les Grizzlies sont brouillons.

9-4 : Joli bras-roulé de Splitter qui ajoute deux points de plus !

7-4 : Danny Green, plutôt facile. +3 pour les Spurs.

5-4 : Suite à un échec de Parker, Tayshaun Prince conclut en contre attaque.

5-2 : Tony Parker se joue de Conley et inscrit ses deux premiers points !

Temps mort de 20 secondes pour les Grizzlies.

3-2 : Leonard shoote à trois points d'entrée !

0-2 : Conley marque les premiers points.

Q1 ET C'EST PARTI !

01h38 : Le cinq des Spurs : Kawhi Leonard, Tim Duncan, Danny Green, Tony Parker, Tiago Splitter.

01h37 : Le cinq de départ des Grizzlies : Tayshaun Prince, Zach Randolph, Marc Gasol, Tony Allen, Michael Conley.

01h34 : La rencontre prend un peu de retard, avec les traditionnelles campagnes publicitaires de la télévision américaine.

01h22 : A l'approche du début de la rencontre, nous vous proposerons les cinq de départ dès qu'ils seront officiellement communiqués ! Restez bien avec nous, nous sommes bientôt partis pour deux heures de NBA !

01h10 : Le début de la rencontre est prévu dans vingt minutes.

00h58 : Pour les Grizzlies, la situation est quasiment la même : quatre défaites pour quatre victoires. Ces matchs de pré-saison sont avant tout présents pour remettre en forme et apporter des changements tactiques, en plus des entraînements. Il ne faudra cependant pas se louper, et ce pour les deux équipes, tant leurs objectifs sont élevés.

00h51 : Les matchs de pré-saison : si ces matchs font office de préparation physique et tactique pour tous les rosters, les Spurs ont connu une avant-saison mitigée : avec un bilan de trois victoires pour quatre défaites, les coéquipiers de Parker se sont fait corriger par les Rockets de Houston, mais aussi par le Heat de Miami (96-121)

00h34 : Le coup d'envoi sera donné dans moins d'une heure, pour ce match en direct entre les Spurs de San Antonio et les Grizzlies de Memphis !

00h29 : Les dernières confrontations entre les deux formations datent des finales de la Conférence Ouset. Les Spurs avaient "sweepé" les Grizzlies, remportant la série 4-0, ce qui avait permis aux joueurs de Gregg Popovich d'atteindre les Finales NBA. La suite est connue de tout le monde.

00h13 : Pour les Grizzlies, le premier changement n'est pas des moindres. Lionel Hollins a été remercié alors qu'il a permis de réaliser la meilleure saison de l'histoire de la franchise de Memphis. David Joerger, ex-assistant head coach d'Hollins (2007-2013), ne devrait pas chambouler le plan de jeu mis en place jusqu'alors. Le roster accueille Mike Miller, double champion NBA ainsi que Kosta Koufos (ex-Nuggets) et le rookie Jeff Calathes.

00h00 : Les nouvelles arrivées : les Spurs ont signé l'ailier des Bulls, Marco Belinelli. L'Italien devrait servir de doublure à Kahwi Leonard, qui s'est brillamment imposé dans la rotation de Gregg Popovich. Cepandant, les Texans pourront compter sur la précision extérieure de leur nouvelle grosse recrue, s'il est en bonne forme. A noter aussi les arrivées d'Aaron Baynes et de Jeff Ayres. Popovich à certainement les armes pour faire au moins aussi bien que l'an dernier.

23h40 : Les deux formations ont clairement le même objectif : atteindre les finales NBA. Ce match entre les Spurs et les Grizzlies est une parfaite occasion pour les deux rosters d'être conscients de leur niveau de jeu en ce début de saison. Et c'est à suivre en direct sur VAVEL !

23h30 : Au tour des Grizzlies. Lionel Hollins à leur tête, les Grizzlies avaient joué le rôle de trouble-fête en se hissant en finale de Conférence, malgré le trade de Rudy Gay vers les Raptors de Toronto. Guidés par Zach Randolph et Marc Gasol, la franchise du Tennessee s'est écroulée en se faisant dominer par les Spurs (4-0), mais ont clairement donné espoir aux fans des Grizzlies, montrant qu'ils pouvaient viser haut.

23h17 : Revenons sur la saison 2012-2013 des Spurs : Forts de leur 14ème saison à plus de 50 victoires, la bande à Tim Duncan et Tony Parker ont fini deuxièmes de là conférence Ouest et ont ajouté un 19ème titre de division. Après avoir remporté leurs séries de play-offs puis leur finale de conférence (4-0 face aux Grizzlies), la franchise texane s'est dressée face au Heat de Miami. Passés à 30 secondes de remporter un cinquième titre NBA, ils se sont finalement inclinés lors du match sept et ont permis au Heat de faire leur doublé.

23h05 : Depuis hier, c'est la rentrée dans le monde de la NBA. Le Heat de Miami à déjà eu l'occasion de se montrer face aux Bulls de Chicago (107-95) et montre déjà qu'il faudra, évidemment, compter sur eux. Les Lakers ont quant à eux surpris leur monde en dominant les Clippers dans un premier derby de L.A très chaud. (116-103). Ce soir, c'est au tout du finaliste NBA, les Spurs de San Antonio, de reprendre du service en affrontant les Grizzlies de Memphis, qu'ils avaient retrouvé en finale de conférence la saison passée.

22h56 : Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour la retransmission commentée du match entre les Spurs de San Antonio et les Grizzlies de Memphis, une rencontre de NBA à suivre en direct sur VAVEL ! A l'occasion du retour de la NBA, VAVEL vous propose de retransmettre en direct certaines rencontres, afin de vous rapprocher au mieux du monde du basket américain !