Live Cleveland - Brooklyn : Le match en direct

Avant de se quitter définitivement, vous avez droit à un petit cadeau de la maison. Le Alley-Oop du match avec Irving à la passe et Thompson à la conclusion rien que pour vous bande de petits veinards!

C'est terminé! Cleveland bat Brooklyn et crée une petite surprise en l'emportant 98-94. Grâce à un Irving décisif dans le money-time après que Jack et Thompson aient fait une grande partie du boulot plus tôt, les Cavaliers entament parfaitement leur saison. Pour les Nets, beaucoup de réglages sont encore à faire et le puzzle est loin d'être assemblé. Jason Kidd n'a pas encore trouvé une alchimie parfaite et ça s'est vu ce soir. malgré les 21 points de Lopez, Brooklyn rentre bredouille. Merci de nous avoir suivi sur VAVEL France pour ce Live. Je vous dit au revoir et à bientôt pour de nouveaux Directs!

98-94 : Faute sur Varejao et LF pour ce dernier. 1/2 pour lui!

97-94 : Pierce plante un trois points à 3 secondes de la fin!

97-91 : Tery rate de nouveau un tir pour les Nets et Irving est renvoyé sur la Ligne de LF. 2/2 encore!

95-91 : 2/2 pour le meneur des Cavs qui assure la victoire!

Pierce ne parvient pas à marquer et Kyrie Irving prend le rebond et est expédié sur la ligne de Lancers Francs!

Temps mort pris par les Nets pour la dernirèe possesion.

93-91 : En tête de raquette, Varejao redonne l'avantage aux Cavs à 28 secondes de la fin!

91-91 : Derrière, Lopez égalise

Faute offensive généreuse accordée à Terry et concédée par Irving.

91-89 : Pierce à trois points remet les Nets dans le sens de la marche

Jason Kidd prend un nouveau temps mort pour les Nets alors que ça commence à sentir le roussi pour les siens.

91-86 : Varejao permet aux Cavaliers de prendre cinq points d'avance à 1:43 de la fin du match!

89-86 : Et le jumpshot réussi de Waiters!

Enorme contre de Lopez sur Irving!

87-86 : Une faute de Garnet offre deux LF à Clark. 1/2 pour lui

86-86 : ...Et le second aussi!

Nouveau temps mort! Les deux équipes sont toujours à égalité alors qu'il reste moins de quatre minutes à jouer!

86-86 : A la lutte au rebond, Thompson bénéficie d'une faut qui l'envoie sur la ligen des lancers francs alors qu'il reste 3:51 à jouer. Le premier est raté...

La brique du match sera à remettre à Brook Lopez pour ce jumpshot totalement raté!

86-86 : Deux points de plus pour Evans

86-84 : Irving ne rentre pas son tir mais Varejao a bien suivi et pousse la balle dans le cercle d'une claquette subtile

84-84 : Jumpshot réussi tout en élégance par Garnett

84-82 : Varejao met un panier improbable sur le buzzer en totale déséquilibre!

Un temps mort est demandé puisque les Cavaliers ont vu leur avance fondre depuis plusieurs minutes. Les deux équipes sont désormais à égalité.Le retour de l'adresse extérieure de Terry n'est pas étranger à cela.

82-82 : Terry enchaine! L'ancien Celtic à la main bouillante!

82-79 : Terry est laissé seul et sanctionne les cavaliers de cet oubli avec un 3 pts

82-76 : Gee intercepte la balle et obtient la faute de Anderson dans la foulée. 2LF pour lui. Les deux sont réussis

80-76 : Faute de Evans sur Bennett. le Canadien en profite pour inscrire le premier point de son équipe après 2:38 dans ce quart-temps

Les Cavaliers prennent un temps mort nécessaire après le 6-0 concédé. Un enchainement de pertes de balles stupide a permis aux Nets de revenir dans le match alors que ces derniers ne semblent pas vraiment mieux.

79-76 : Jason terry pénètre et parvient jusqu'au cercle tranquillement

79-74 : Anderson rajoute deux points pour les Nets

79-72 : 1/2 pour Evans aux LF une nouvelle fois

79-71 : 1/2 pour Evans aux LF

C'est la fin du troisième quart-temps sur ce score surprenant de 79-70 en faveur de Cleveland. Auteurs d'un troisième quart-temps de folie avec 30 points inscrits et avec désormais cinq joueurs à neuf points ou plus, ils sont très bien partis pour aller chercher la victoire. Les Nets vont devoir montrer d'autres intentions pour ne pas repartir bredouilles et la queue entre les pattes.

79-70 : 1/2 pour Johnson aux LF

79-69 : Gee en met un autre à trois points! C'est la folie à Cleveland!

76-69 : Une violation de la règle des trois secondes en défense de la part de Zeller offre un LF aux Nets transformé par Johnson

76-68 : 2 LF pour le dernier numéro 1 de la Draft, Anthony bennett. Il en profite pour inscrire son premier point en NBA.

3 rebonds offensifs consécutifs pour Cleveland!

75-68 : Une nouvelle claquette de Lopez permet de planter deux points de plus pour les Nets

75-66 : Irving parvient encore à placer le balolon dans le cercle depuis la raquette!

73-66 : Johnson obtient deux LF qu'il transforme

73-64 : Panier des Cavs. Panier de qui? De Tristan Thompson évidemment! L'intérieur des Cavaliers est partout

71-64 : Thompson marque, encore et toujours! 14 pts pour lui

69-64 : 2/2 pour Williams aux LF

69-62 : Thompson s'impose encore sous le cercle pour mettre deux points

67-62 : Williams remet les choses dans l'ordre avec un 3 points important

67-59 : Irving met un nouveau panier!

Nouveau temps mort! Cette fois-ci, ce sont les Cavs qui infligent un sévère 9-2 aux Nets. Ce match marche par séries depuis la reprise de la seconde mi-temps

65-59 : 2/2 aux LF pour Irving

63-59 : 2 LF transformés par Pierce

63-57 : Waiters ajoute deux nouveaux points

61-57 : Irving met un LF sur deux

60-57 : Clark encore! He is on fire!

58-57 : A la fin des 24 secondes, Clark réussi à mettre un shoot en déséquilibre!

La terrible série de 9-0 qui est en cours oblige les Cavaliers à prendre un temps mort.

56-57 : Garnett maintenant permet aux siens de repasser devant!

56-55 : La passe de Williams pour Lopez encore

56-53 : Le réveil de Paul Pierce à trois points arrive au bon moment pour les Nets

56-50 : Johnson pénétre et parvient à conclure

Temps mort demandé par Jason Kidd et les Nets qui viennent de concéder un cinglant 7-0 depuis la reprise!

56-48 : Thompson ajoute deux points de plus!

54-48 : La passivité défensive des Nets profite à Waiters qui balance à trois points!

51-48 : Superbe mouvement de Earl Clark pour reprendre

C'est reparti!

On vous met aussi ce qui sera l'un des moments forts de la reprise de cette saison :

Si vous ne croyez pas que Andrew Bynum est de retour, voilà quelque chose qui va vous convaincre :

C'est la mi-temps à Cleveland! Petite surprise puisque les Cavaliers mènent 49-48 face à Brooklyn. Avce Thompson, Jack et Miles qui ont incrits à eux trois 32 des 49 points de leur équipe, les Cavs tiennent bon. En face, les Nets s'appuient sur la présence dans la raquette de Lopez (15 pts, 4 rbs) et Garnett (4 pts, 8rbs). Mais c'est insuffisant pour le moment et on attend bien mieux de cette équipe.

49-48 : Irving obtient la faute et met le panier sous le cercle! Il ne transforme pas son LF

47-48 : Lopez ne tremble pas et met ses deux LF

47-46 : Le jumpshot de Waiters permet aux Cavs de repasser devant!

45-46 : Tir ouvert transformé par Waiters

43-46 : Lopez encore, 13 points pour lui

43-44 : Le Alley-Oop des Cavs! Irving à la passe, Thompson à la conclusion!

Et le contre garnett sur Waiters!

41-44 : Sur la ligne de lancers, Varejao n'en réussi aucun

Un nouveau temps mort est pris. les Nets ont repris l'ascendant, notamment grâce à un Lopez retrouvé depuis que Bynum est revenu sur le banc. le pivot des Nets en profite pour se montrer tandis que Terry s'est réglé à trois points.

Varejao obtient une faute et les lancers francs qui vont avec

41-44 : Lopez marque de nouveau

41-42 : Johnson ajoute deux points

41-40 : Miles lui répond et atteint les 10 points

39-40 : Terry bénéficie d'un tir ouvert à 3 points et ça rentre

Encore un temps mort alors que la partie est toujours très équilibrée.

39-37 : Brook Lopez y va aussi de son panier et atteint les 9 points dans cette partie

39-35 : Une passe heureuse de Jack trouve finalement Thompson pour deux points de plus

37-35 : Jason Terry lui répond!

37-32 : CJ Miles envoie une autre banderille à trois points et ça fait mouche!

Temps mort. Andrew Bynum semble bien rétabli et pèse énormément dans la raquette, mettant en souffrance Lopez. Avec ses deux contres et ses trois points, il est bien de retour. 34-32 pour les Cavs après quatre minutes dans ce deuxième qaurt.

34-32 : Jack se ballade dans la défense et en profite pour rajouter deux points

32-32 : Deux LF pour Gee qui en profite pour inscrire ses deux premiers points

30-32 : Lopez obtient deux LF et en réussi un

30-31 Le trois points d'Anderson refroidi l'ambiance alors que "Get Lucky" des Daft Punk met l'ambiance!

30-28 : Rebond offensif et deux premiers points pour Bynum sous les acclamations du public, avec la faute et le lancer franc réussi!

27-28 : Après 1 minute de jeu, Lopez débloque le score

Et l'énorme contre de Bynum sur Williams pour débuter le QT2!!

A la fin du premier quart-temps, les Cavaliers tiennent tête aux superstars de Brooklyn et mènent sur le score de 27-26, notamment grâce à un jack étincelant auteur de 10 points déjà.

27-26 : Jack obtient une faute à deux secondes de la fin et transforme ses deux lancers.

25-26 : Un tir ,ouvert à trois points réussi par Miles permet aux Cav sde recoller au score!

22-26 : CJ Miles met deux points pour les Cavs

Le premier tir de Bynum est contré par Blatche

20-26 : Une perte de balle de Miles profite à Anderson qui rajoute deux points

20-24 : Une nouvelloe faute de Livingston, sa troisième déjà, offre deux LF à Jack, que ce dernier transforme

18-24 : Jack encore inscrit deux nouveaux points

Nouveau temps mort. Pour le moment, Brooklyn tient l'avantage acquis dans les premières secondes de la partie alors qu'il reste 3 minutes à jouer dans ce premier quart-temps.

16-24 : Livingston met un de ses deux LF lui aussi

16-23 : Jack réussi un de ses deux LF

15-23 : Deux premiers points de la partie pour Anderson

Enorme ovation pour Andrew Bynum qui retrouve les parquets après sa terrible blessure. c'est l'un des premiers moments forts de la saison!

15-21 : Jarrett Jack Allume à 3 points et ça rentre!

A noter l'entrée de Anthony Bennett pour sa première en NBA.

12-21 : Johnson parvient à se retourner et marquer tout en obtenant une faute provoquée par Gee! Le LF est réussi

12-18 : Deux LF pour Thompson, les deux rentrent

10-18 : Williams intercepte et file seul au panier rajouter deux points faciles.

10-16 : Garnett inscrit ses deux premiers points de la partie

10-14 : Johnson remet deux points pour les Nets

10-12 : Thompson avec un jumpshot permet aux Cavs de revenir à deux points! Série de 8-0 en cours

8-12 : Varejao encorepermet à son équipe de revenir à -4

Irving sort et laisse sa place à jack après avoir commis une faute.

6-12 : Varejao met deux points de plus

4-12 : Thompson provoque Garnett et parvient à marquer dans la raquette

2-12 : Williams sert Johnson à la suite d'un turn-over et il obtient une faute. Il transforme les deux LF

6 points déjà pour un Paul Pierce chaud comme la braise!

Premier temps mort pris par les Cavs alors qu'ils perdent 10-2 après seulement deux minutes de jeu

2-10 : LF raté par le pivot mais derrière Garnett suit au rebond et met deux points de plus

2-8 : Lopez rentre le panier et obtient la faute!

2-6 : Paul Pierce rentre les deux lancers francs qu'il a obtenu

2-4 :Earl Clark ouvre le compteur des Cavs avec un dunk!

0-4 :Pierce encore pour le 4-0

0-2 :Paul Pierce inscrit les deux premiers points du match!

C'est parti avec l'entre-deux gagné par Lopez pour pour les Nets!

Pour Brooklyn, pas de surprises non plus avec Williams, Pierce, Johnson, Pierce et Lopez

On a donc le cinq des Cavs! Ce sera Irving au poste 1, Waiters et Clark aux postes 2 et 3, tandis que Thompson et Varejao seront dans la raquette.

Tonight's #Cavs Starters: @KyrieIrving @dionwaiters3 Earl Clark @RealTristan13 @VAREJAOANDERSON #CavsOpeningNight — Cleveland Cavaliers (@cavs) October 30, 2013

"Le cinq majeur des Nets qui débutera ce soir sera payé plus que le roster entier de 27 des 29 autres équipes". Ca vous place une équipe...

#Nets starting five, debuting together tonight, will be paid more ($82.4 million) than the entire rosters of 27 of the other 29 teams. — Mike Mazzeo (@MazzESPN) October 30, 2013

Le speaker annonce le nom de tous les joueurs des Cavaliers dans une ambiance de pure folie! C'est ça qui fait qu'on aime la NBA!

Les lumières viennent de s'éteindre, la musique se lance, les joueurs s'apprêtent à pénétrer sur le parquet!

Minuit vient de retentir en France! Aux Etats-Unis et à Cleveland, il est 18h. Le coup d'envoi du match se rapproche!

D'une minute à l'autre, les deux cinq majeurs ne vont pas tarder à sortir. Bien sur, nous vous en informerons dès leur sortie et décrypteront s'il y a des surprises ou non.

Pour cette affiche, nous nous retrouvons donc dans la Quicken Loans Arena de Cleveland. Une très belle salle inaugurée en 1994 et qui accueille depuis cette date toutes les rencontres des Cavaliers. Sa capacité est de 20 562 spectateurs si vous voulez faire le malin devant vos potes.

The calm before the storm @TheQArena...RT if you're ready to pack the house for #CavsOpeningNight in > than 2 hours! pic.twitter.com/7ZfXneJ1x8 — Cleveland Cavaliers (@cavs) October 30, 2013

A noter une autre information importante de la soirée : Andrew Bynum est bel et bien de retour! L'ancien pivot des Lakers et des Sixers devrait jouer ce soir pour la première fois sous le maillot des Cavaliers! Alors qu'il n'avait pas eu l'autorisation ce matin, il semblerait que les positions aient changés.

Andrew Bynum is active tonight. That means he's playing. #Cavs — Jason Lloyd (@JasonLloydABJ) October 30, 2013

Irving et Jack préparent le match avec queqlues shoots alors que le coup d'envoi de la partie sera donné dans environ 30 minutes.

.@KyrieIrving & @JarrettJack03 getting final shots in for the night #getbuckets https://t.co/CKGfH5fF1d — Cleveland Cavaliers (@cavs) October 30, 2013

A Cleveland, c'est Anthony Bennett qui va attirer tous les regards. Choix numéro un de la dernière Draft, le rookie a impressionné ses coéquipiers et va essayer de faire pareil en NBA. Aux côtés de Irving, Waiters ou encore des nouvelles recrues que sont Jack et Bynum, l'ancienne franchise de James a les moyens de viser les Play-Offs.

Les Nets sont l'attraction de ce début de saison. Avec les arrivées des trois Celtics que sont Garnett, Pierce et Allen, combinés au recrutement de Kirilenko, ils disposent d'un effectif qui n'a pas d'égal dans la Ligue. Ce sera à Jason Kidd, pour sa première saison en tant que coach, que reviendra la tâche de trouver la bonne formule.

Côté Brooklyn, ce fut plus réussi avec cinq victoires en sept matchs, mais surtout deux succès probants face au champion en titre, Miami.

Pour les deux équipes, c'est la reprise de la saison. Avec quatre victoires en sept rencontres durant la pré-saison, les Cavaliers ont moyennement réussi leur campagne de préparation.

Bonsoir et bienvenue à tous pour vivre en direct commenté et en exclusivité sur VAVEL France la rencontre qui oppose les Cleveland Cavaliers aux Brooklyn Nets!