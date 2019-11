Live Brooklyn-Miami : Le match en direct

Merci de nous avoir suivi sur VAVEL France pour vivre ce match exceptionnel! Je vous dit bonne nuit et à bientôt pour de nouveaux directs toujours plus passionnats!

Et c'est terminé! Dans une fin de match à couper le souffle, les mains des Nets n'ont pas trembler au moment de la remontée du Heat. Ils l'emportent donc dans la difficulté sur le score de 101-100! Avec respectivement 19 et 17 points, Pierce et Johnson ont été les deux hommes déterminants dans la conquête du succès de Brooklyn. Côté Heat, la bonne tenue du "big three" (62 points à eux trois) n'aura pas été suffisante. C'est donc un deuxième revers cuisant en deux matchs pour eux déjà.

101-100 : Deuxième réussi par Bosh

101-99 : premier lancer réussi par Bosh!

Garnett fait la faute sur Bosh! L'expérience parle. Cela empâche ainsi Miami de tirer

101-98 : Le deuxième aussi!

100-98 : Premier LF réussi

Faute de Wade sur Johnson

Temps mort de Brooklyn! On a le droit à une fin de match d'anthologie avec trois paniers à trosi poinst réussi par le Heat en trente secondes!

99-98 : Enorme trois points de James dans le coin à 4,7 secondes de la fin!

Dernier temps mort pour Miami! Quatre points de retard à sept minutes de la fin, cela semble jouable mais on s'efforce d'y croire côté floridien dans cette fin de match de folie!

99-95 : Le second aussi!

98-95 : Le premier rentre!

Au rebond, Allend fait la faute sur Pierce à 7 secondes de la fin!

97-95 : Le second est raté!

97-95 : Le premier rentre

Faute de Anderson sur Allen et deux Lancers Francs pour le joueur du Heat.

97-94 : Le second rentre!

96-94 : Le premier est raté!

Chalmers fait faute sur Williams comme on pouvait s'y attendre. Deux lancers francs pour le meneur des Nets. S'il met les deux, ce sera fini pour Miami.

Encore un temps mort! 96-94 avec la possession à suivre pour les Nets alors qu'il reste 18 secondes. C'est chaud!

96-94 : Chalmers met un autre panier à 3 points!

Temps mort pris par Jason Kidd pour préparer son équipe à une possession qui va être décisive si elle est transformée!

96-91 : Shoot ouvert à trois points réussi par Wade! Il reste 50 secondes!

96-88 : 2/2 pour Bosh aux LF

96-86 : James marque encore

96-84 : Joe Johnson à trois points encore! Le fossoyeur du Heat, c'est lui ce soir!

93-84 : Deux points de James en patron

C'est le temps mort de la dernière chance pour Miami. Menés de 11 points, cela semble compliqué. Le Brooklyn de Jason Kidd n'a plus qu'à bien gérer sa fin de match pour l'emporter. Avec l'expérience de cette équipe, ça devrait aller en théorie pour eux.

93-82 : Joe Johnson crucifie le Heat à trois points! Il ne reste plus que 4 minutes de jeu

90-82 : Brooklyn rentre dans la pénalité. Deux LF pour Chalmers qui met les deux

Le contre de Pierce sur James!

90-80 ! Lebron James encore. 20 points pour lui

90-78 : Pierce met deux points

88-78 : Ray Allen maintient l'espoir avec un nouveau trois points

Erik Spoelstra prend de nouveau un tempsmort à 88-75. Avec 13 points de retard, ça semble de plus en plus compliqué pour les Floridiens qui n'arrivent pas à faire une série qui leur permettrait de se relancer.

88-75 : Superbe mouvement de Livingston!

Enorme contre de Bosh sur Livingston!

86-75 : 2/2 aux LF pour Pierce

84-75 : 1/2 aux LF pour Blatche

83-75 : Deux points pour Bosh

Cinquième faute pour Lopez! Cela peut avoir son importance même si c'est Blatche qui le remplace.

Temps mort! Le score s'est stabilisé depuis la reprise mais le champion en titre est toujours mené de dix points alors qu'il reste neuf minutes à jouer.

83-73 : Rebond offensif et deux points pour Wade. Ca en fait 18 pour lui ce soir

83-71 : Faute de AndersEn sur AndersOn. 1/3 pour l'ailier de Brooklyn aux LF

81-71 : 2/2 pour Wade aux LF une nouvelle fois

81-69 : Superbe mouvement de Kirilenko qui lui permet de dunker!

79-69 : 1/2 aux LF pour Kirilenko

78-69 : très beau shoot de James

Fin du 3è Quart-Temps. Brooklyn a dominé le Heat dans ce quart et possède désormais 11 points d'avance (78-67). Pour un Miami au bord de la rupture, ça va être très dur. Il faudra compter sur un James ou un Wade "on fire" pour aller chercher Brooklyn sinon, ce sera probablement une deuxième défaite qu'ils subiront.

78-67 : Sous le panier, le "birdman" Chris Andersen parvient à rentrer le panier et obtient la faute. Il met son LF

78-64 : Faute de James sur Kirilenko et 1/2 pour l'ancien joueur des Timberwolves de Minnesota

77-64 : Anderson à 3 points!

74-64 : 2/2 pour Ray Allen aux LF

73-62 : 1/1 pour Kirilenko aussi

73-62 : 1/2 pour Andersen

Nouveau temps mort réclamé alors que Miami à légérement réduit l'écart

73-61 : Excellent epasse de Cole pour James qui conclue sous le cercle

73-59 : Cole réagit pour le Heat

73-57 : Et Pierce en rajoute une couche derrière!

71-57 : Ray Allen stoppe l'hémorragie

Encore un temps mort alors que Miami est en train de prendre l'eau de toute part et n'arrive plus à marquer. On reste sur une série catastrophique pour eux de 13-3! Il y a désormais 16 points d'écarts entre les deux franchises.

71-55 : Quatrième faute personnelle pour Bosh sur Pierce! Deux nouveaux LF qui sont réussis

69-55 : Super panier de Joe Johnson!

67-55 : Faute de battier qui emmène Evabs sur la ligne de Lancers Francs puisque le Heat est dans la pénalité. 1/2 pour lui

66-55 : Encore deux points pour Blatche!

64-55 : 2/2 pour Bosh aux LF

64-53 : Rebond offensif et deux points pour Blatche

62-53 : Johnson obtient la faute provoquée par Wade et met ses deux LF

Temps mort pour Miami suite à ce nouveau panier qui les met à +7. Depuis la reprise, les hommes de Spoelstra ont concédé un 13-6 peu flatteur.

60-53 : De manière acrobatique, Blatche ajoute deux points!

58-53 : LF réussi par Chalmers suite à une faute technique

58-52 : Superbe mouvement collectif qui implique tout le monde avec Pierce à trois points à la conclusion

Kevin Garnett se jette dans le public pour sauver un ballon qui sera finalement au Heat mais les spectateurs du premier rang auront un beau souvenir!

55-52 : Wade obtient encore une faute et les Lancers Francs qui votn avec sur une énième pénétration. 1/2 pour lui

55-51 : Superbe assist de Pierce qui offre un dunk sur un plateau à Lopez

53-51 : Wade rentre son tir et obtient la faute! Son LF est réussi

53-48 : Bonne passe de Williams pour Pierce à la conclusion

51-48 : Deux nouveaux LF pour Lopez. Les deux rentrent dans le panier

49-48 : 2/2 pour Pierce

47-48 : Faute de Garnett sur James et deux LF contestables accordés au "King" qui ne semblait pas avoir commencé son tir au moment de la faute. 1/2 pour lui

C'est reparti avec la possession pour Brooklyn!

Après Chris Rock et David Beckham, on retrouve un homme beaucoup plus connu des amateurs de basket puisqu'il s'agit de Magic Johnson, en charmante compagnie pour cette interview!

[email protected] in The Vault @barclayscenter with @AlyonkaLarionov for #BCTV pic.twitter.com/nosfBF09dC — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) November 2, 2013

On arrive donc à la mi-temps avec un score nul de 47-47! Brooklyn a perdu plus de ballons (9 contre 6) mais s'est montré plus adroit aux tirs que le Heat pour une proportion équivalente. Ce match reste donc totalement ouvert et la deuxième mi-temps promet d'être tendu! Avec 11 points, Chris Bosh est le meilleur marqueur de la partie

47-47 : Il restera 1,2 secondes à jouer alors que Wade met ses deux LF

Dernière possession pour Brooklyn. Blatche perd la balle et fait faute sur Wade alors que ce dernier allait marquer! Deux LF pour ce dernier à 1 seconde de la fin

47-45 : Anderson à 3 points redonne l'avantage aux Nets!

44-45 : Garnett réduit l'écart avec un très beau shoot

42-45 : Trois points pour Chalmers! Première fois que les Floridiens mènent au score dans ce match

42-42 : Wade pour James en Alley-Oop. Miami égalise

Jason Kidd demande un temps mort alors que l'écart a fondu. A noter l'excellente entrée en jeu de Norris Cole du côté de Miami.

42-40 : Et le dunk de Chris Bosh Maintenant!

42-38 : Alley-Oop!! Chalmers pour James!

42-36 : Deux LF pour Joe Johnson. 1/2 pour lui

On a eu droit à un gros temps de jeu sans arêts

41-36 : Johnson rajoute deux points!

39-36 : Attaque vers le cercle gagnante de James

39-34 : Norris Cole dans la foulée marque lui aussi!

39-32 : Et Brook Lopez qui répond du tac au tac de l'autre côté

37-32 : Deux nouveaux points pour James

Spoelstra réclame donc un nouveau temps mort!

37-30 : Johnson permet aux Nets de recreuser l'écart!

35-30 : Jumpshot tout en élégance réussi de Garnett!

33-30 : Deux points pour Allen

33-28 : Lopez encore pour Brooklyn

Temps mort réclamé par Jason Kidd alors que son équipe mène toujours de cinq points. Dwyane Wade joue son rôle de leader à Miami.

31-26 : Le flotteur de Cole pour ses premiers points du match

31-24 : Wade encore sur la ligne de Lancers Francs. 1/2 pour lui

31-23 : Wade lui répond à trois points

31-20 : Premier panier de Kirilenko avec les Nets!

29-20 : 2/2 pour Wade

29-18 : Deron Williams relance les hostilités!

David Beckham est lui aussi présent à Brooklyn ce soir!

.@brettyormark chats with David Beckham courtside. #NETSonYES pic.twitter.com/ppKg3K3gA3 — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) November 2, 2013

Le Premier Quart-Temps se termine avec un avantage conséquent de neuf points en faveur des Nets, 27-18, avec un 7-0 infligé dans les dernières secondes. C'est le banc des Nets et plus précisément Jason Terry et ses deux paniers à trois points qui ont fait la différence. Miami va devoir se remettre dans le match après avoir déjà perdu cinq ballons et avec un petit 6/18 aux tirs, ils se doivent de faire mieux.

27-18 : Kirilenko a l'occasion d'inscrire ses premiers points pour son premier match. Il met un de ses deux Lancers Francs à quelques secondes du buzzer

Andrei Kirilenko checks in for the 1st time as a member of the #Nets. Expected to play limited action tonight. #NETSonYES — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) November 2, 2013

26-18 : Jason Terry enchaine avec un deuxième tir extérieur rentré!

Le banc de Brooklyn est sur le terrain, c'est-à-dire Blatche, Kirilenko, Anderson, Terry et kirilenko. Oui, c'est seulement le banc.

23-18 : Jason Terry marque ses trois premiers points du match depuis le coin!

20-18 : Deux LF pour James. le premier est raté, le second est réussi

Il y a du monde dans les gradins. Chris Rock en personne est là!

.@chrisrock in the house @barclayscenter for tonight's #Nets vs. #Heat game pic.twitter.com/NI7d4KF55F — Barclays Center (@barclayscenter) November 2, 2013

Faute offensive de Lopez! C'est sa deuxième personnelle déjà. Un temps mort est pris dans la foulée.

20-17 : Lebron James marque deux points sous les sifflets nourris du Barclays Center

Nouveau temps mort! Le heat a légérement réduit l'écart mais reste derrire.

20-15 : Deux points pour Livingston

18-15 : En difficulté, Pierce parvient quand même à mettre deux points!

16-15 : Deux points pour Bosh

16-13 : Brook Lopez redonne trois points d'avance aux Nets

14-13 : Nouveau 3 pts de Chalmers

14-10 : Passe de Chalmers pour Haslem et ça fait mouche

14-8 : Deux LF pour Lopez, 1/2 pour lui

13-8 : Deux LF pour Bosh, les deux sont réussis

13-6 : Blatche répond dans la foulée

11-6 : Tir ouvert à trois points pour Bosh qui ne tremble pas

Haslem et Chalmers se gênent au rebond et redonnent le ballon aux Nets... Une action qui montre le mal des Floridiens en ce début de match

Contre de Lopez sur Chalmers! Le deuxième déjà

Spoelstra décide donc de prendre un temps mort. Avec ce 11-3 concédé en à peine quatre minutes, il a beaucoup de choses à rectifier. La stérilité offensive du Heat est assez impressionnate en ce début de match même s'il faut noter l'excellente déffense des Nets.

11-3 : Lopez marque encore!

9-3 : Faute salvatrice de Bosh alors que Lopez partait pour dunker. Deux LF réussi par le pivot des Nets

7-3 : Johnson rajoute deux autres points

5-3 : Drive gagnant de Williams

3-3 : Wade égalise pour le Heat

3-1 : Première possession pour Brooklyn et premier 3 points pour Williams!

0-1 : Violation des 3 secondes en défense et un Lancer Franc pour Chalmers qui le transfrome.

C'est parti au Barclays Center! L'entre-deux est gagné par Bosh pour Miami!

Les joueurs sont sur le terrain et se préparent à débuter la rencontre!

C'est la piste aux étoiles ce soir avec pas moins de 8 All-Stars pour débuter la rencontre! Seuls Mario Chalmers et Udonis Haslem n'ont pas eu cet honneur.

Pour les anciens Celtics que sont Garnett, Pierce et Allen, c'est la grande première en match oficiel avec les Nets!

Kevin Garnett & Paul Pierce make their @BrooklynNets home debuts, next on ESPN. https://t.co/St7X9zxIlW — NBA (@NBA) November 1, 2013

Il est bientôt 1h, le coup d'envoi de la partie se rapproche!

La rencontre aura lieu dans le Barclays Center de Brooklyn. Cette enceinte a été inauguré le 21 septembre 2012 et accueille les rencontre des Nets depuis l'an dernier. Sa capacité est de 17 732 places. Toutes ces places ont trouvé preneur ce soir pour une rencontre de folie dans une ambiance qui le sera tout autant!

Côté Heat, ce sera donc le même cinq que celui qui a remporté le titre la saison passée : Mario Chalmers en meneur, Dwyane Wade et Lebron James en ailiers, Udonis Haslem au poste 4 et Chris Bosh en pivot.

Tonight's #HEATgame starters - the Nets - @MChalmers15, @DwyaneWade, @KingJames, @ThisIsUD, & @ChrisBosh. — Miami HEAT (@MiamiHEAT) November 1, 2013

Pour ce qui est des cinq majeurs, on va faire dans le classique des deux côtés. A Brooklyn, ce sera donc Deron Williams à la mène, Paul Pierce et Joe Johnson aux postes 2 et 3 tandis que Kevin Garnett et Brook Lopez seront dans la raquette.

Côté Brooklyn, pas plus d'informations même si l'on sait que Andreï Kirilenko sera bien là, tout comme Mirza Teletovic comme le prouve ce cliché.

.@Teletovic33 out early #Nets pic.twitter.com/pB7Aj2P4kL — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) November 1, 2013

Ce soir, il y aura deux absents côté Heat : Roger Mason Jr et Greg Oden, sur choix de Erik Spoelstra.

Tonight's #HEATgame inactives - the Nets - Roger Mason, Jr. & Greg Oden. — Miami HEAT (@MiamiHEAT) November 1, 2013

Et maintenant, celui de Philadelphie-Miami, avec notamment le show du rookie des Sixers, Michael Carter-Williams qui a fait très mal au heat.

Tout d'abord, voici ceux de Cleveland-Brooklyn (98-94) :

Pour vous faire patienter avant le début du match, nous allons donc vous proposer les moments forts des rencontres des deux dernières équipes.

Du côté du Heat, c'est encore pire, sans manquer de respect à Philadelphie. le champion en titre s'est en effet fait humilier par l'équipe qui est unanimement décrite comme la plus faible de la Ligue! ce revers est évidemment très dur à encaisser et en cas de nouvel échec ce soir, on commencera à avoir quelques incertitudes.

Passons maintenant à la forme du moment. Autant dire que des deux côtés, ce n'est pas vraiment la joie. Pour leur première rencontre sur le parquet de Cleveland, Brooklyn a failli et s'est incliné. Cette partie était largement à leur portée mais on a bien vu que les affinités entre les anciens et les nouveaux ne sont pas encore totalement créés. cette équipe est encore en rôdage.

Les deux équipes se connaissent bien et se sont déjà affrontées à deux reprises en matchs de pré saison. A chaque fois, ce sont les Nets qui l'ont emporté. Mais bien sur, ces victoires sont à relativiser puisque toutes les forces n'étaient pas présentes.

Pour passer une belle nuit, la plus grande ligue de basket au monde nous propose une affiche opposant ce qui peut se faire de mieux entre le challenger aux dents longues, Brooklyn, et le champion en titre, Miami!

Bonsoir à tous et bienvenue à vous sur VAVEL France pour suivre un nouveau match de NBA en Direct!