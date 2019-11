Miami Heat - Washington Wizards : revivez le match

Voici qui conclut notre retransmission en direct commenté du match entre Miami et Washington, en espérant qu'il vous ait plu ! A très vite pour de la NBA sur VAVEL France ! Bonne nuit à toutes et à tous.

Dans les autres matchs terminés de la soirée, les Pistons de Detroit ont battu les Celtics de Boston (87-77), tandis que les Nets de Brooklyn ont pris l'eau face au Magic d'Orlando (86-107).

Stats de la rencontre :

Stats Miami Heat: 37/70 (52.9%) aux tirs, 11/27 à trois points, 18/27 aux lancers francs. 32 rebonds, 17 pertes de balle.

Meilleurs marqueurs : 1. LeBron James (25 pts, 5 asts, 3 rbds) / 2. Chris Bosh (24 pts, 7rbds, 2 asts) / 3. Dwayne Wade (20 pts, 5 asts, 5rbds)

Stats Washington Wizards : 35/82 (42.7%) aux tirs, 12/30 à trois points, 11/16 aux lancers francs. 41 rebonds, 21 pertes de balle.

Meilleurs marqueurs : 1. Bradley Beal (19 pts, 3 rbds, 3asts) / 2. Marcin Gortat (15 pts, 11 rbds, 1 ast) / 3. Martell Webster (13 pts, 7 rbds, 4 asts)

ET C'EST FINI ! HEAT 103 - 93 WIZARDS ! Miami s'impose dans un match sans saveur particulière et face à des Wizards trop passifs et bien trop brouillons pour espérer tirer quelque chose de cette rencontre. Les champions sortants remontent à 50% de victoires alors que Washington enchaîne une troisième défaite consécutive.

103-93 Wade met un lancer franc sur deux sur une faute inutile de Beal.

Dernier temps mort à 24 secondes de la fin du match. Le Heat va s'imposer.

102-93 Chris Bosh met deux lancers et +9 pour le Heat.

100-93 Deux points pour Beal mais il ne convertit pas son lancer franc bonus.

100-91 Bon panier de Gortat qui descend l'écart à neuf points.

100-89 Un sur deux pour D-Wade.

Deux lancers pour Wade. Le match semble plié.

99-89 Gortat bien trouvé par Webster ! +10 Miami désormais !

99-87 Un sur deux pour James aux lancers francs.

Nouveau temps-mort annoncé dans la rencontre, surement le dernier.

98-87 Oh le shoot improbable de Webster qui tombe par terre, en fin de possession, alors qu'il est par terre ! Ca rentre comme dans du beurre !

98-84 Gortat dans la raquette, ça rentre pour le Polonais.

98-82 LeBron James qui finit tranquille de la main gauche.

96-82 Et encore Bosh, qui est la seule solution viable du moment !

94-82 Chris Bosh joue très bien ce soir ! Encore un panier.

92-82 Dix points de retard pour les Wizards après ce panier.

92-80 Un sur deux aux lancers pour Chris Bosh.

Temps mort immédiatement demandé par Eik Spoelstra qui voir l'écart du Heat fondre à onze points !

91-80 ET ENCORE A TROIS POINTS POUR ARIZA QUI S'ENFLAMME !

91-77 Trevor Ariza vient de marquer son troisième panier consécutif !

91-74 Chris Andersen ne peut pas dunker mais marque quand même.

89-74 Eric Maynor envoie de très loin, et ça passe !

Temps mort demandé par le Heat alors qu'il reste neuf minutes à jouer et +18 pour Miami.

89-71 Kévin Séraphin marque encore et fait un bon match malgré le peu de temps de jeu qui lui est attribué.

89-69 Dwyane Wade qui marque malgré le contact !

87-69 Ariza en met un deuxième, à deux points cette fois-ci.

87-67 Belle passe de Séraphin pour un missile longue-distance de Trevor Ariza, son premier tir réussi du match !

C'est parti pour le quatrième quart-temps.

FIN DU TROISIEME QUART-TEMPS ET +23 POUR LE HEAT ! Les champions NBA ont encore plus creusé l'écart alors que le troisième quart-temps à cruellement manqué de jeu et de rythme.

87-64 NORRIS COLE ENCORE A TROIS POINTS !

84-64 Le lancer est converti.

84-63 Deux points pour Kévin Séraphin plus la faute ! Bon match du Français malgré le faible temps de jeu.

84-61 Deux sur deux pour Andersen.

Deux lancers de penalité pour Andersen.

82-61 Deux sur deux aux lancers pour Beal.

Deux lancers pour Bradley Beal.

82-59 Très beau jeu de passes et Norris Cole conclut derrière l'arc !

79-59 Panier pour Ray Allen après un contre illégal de John Wall.

Zéro sur deux pour le Birdman.

Deux lancers pour Andersen.

Temps mort demandé par les Wizards et +18 pour le Heat.

77-59 Chalmers, encore une fois à trois points ! Et ça passe !

74-59 Chris Bosh monte au cercle et abat le ballon !

72-59 John Wall, le tout en extension.

Faute sur John Wall, sous visionnage des arbitres.

72-57 Deux sur deux à trois points pour Chris Bosh !

Temps mort demandé par le Heat et +12 pour les champions en titre.

69-57 Bradley Beal envoie un nouveau trois points !! 4 sur 7 pour l'arrière de Washington.

69-54 Et déjà les 22 points pour LeBron James qui est en feu ce soir !

67-54 Un sur deux pour Wade.

Faute sur Wade de Trevor Booker qui en est à trois fautes. Deux lancers.

66-54 ET BEAL A TROIS POINTS !

66-51 Et James à deux points, facile.

64-51 Deux sur deux pour Ariza.

Deux lancers pour Ariza, qui s'est grandement battu pour avoir un panier.

Que de passes manquées par les deux équipes en ce début de troisième quart-temps. Le rythme est inexistant...

64-49 Bradley Beal met un lancer sur deux et Washington est à quinze points.

64-48 Et D-Wade, pas défendu, rajoute deux points !

62-48 Après deux minutes sans marquer, Bosh met un lancer.

Faute sur Chris Bosh et deux lancers.

Et c'est reparti pour la deuxième mi-temps !

A la mi-temps, les Pistons de Detroit mènent 45-35 face aux Celtics de Boston.

Stats mi-temps :

Miami Heat : 23/40 (57.5%) aux tirs, 7/16 à trois points, 8/9 aux lancers. 19 rebonds, 6 pertes de balle.

Washington Wizards : 19/38 (50%) aux tirs, 5/12 à trois points, 5/7 aux lancers. 18 rebonds, 12 pertes de balle.

C'EST LA MI-TEMPS A L'AMERICAN AIRLINES ARENA ! HEAT 61- 48 WIZARDS ! 13 points d'avance pour les champions en titre qui profitent de trop d'erreurs commises par les Wizards.

61-48 Et Marcin Gortat envoie une mine à trois points, au buzzer ! Il n'en revient pas lui-même.

61-45 Encore une très belle passe de James pour Wade qui en est à 14 points !

59-45 Chris Bosh récupère le raté de Ray Allen et inscrit deux points faciles.

57-45 Belle passe de James pour Wade, ca rentre !

55-45 John Wall remet les deux équipes à dix points avec un joli tir primé !

55-42 Webster, qui en met un à trois ponts après un bon jeu collectif.

55-39 Bosh réussit son deuxième lancer.

Temps mort demandé par les Wizards et 3'23" au compteur dans ce deuxième quart-temps. Quinze points d'avance pour le Heat.

54-39 Bosh réussit son premier lancer franc.

53-39 Rashard Lewis, derrière l'arc ! +14 pour Miami !

50-39 Et James au dunk ! Défense beaucoup trop passive !

48-39 Webster met un lancer puis un panier !

48-36 James réussit ses deux lancers et donne douze points d'avance au Heat.

Deux lancers pour LeBron James.

46-36 Dwayne Wade enrhume la défense des Wizards et finit tranquillement.

44-36 Webster rate son lancer.

Temps mort demandé par le Heat alors que les Floridiens possèdent huit points d'avance.

44-36 Webster marque et aura un lancer franc pour une faute. Les Wizrds altèrent le bon et le beaucoup moins bon.

44-34 Norris Cole, complètement ouvert, envoie à trois points !

41-34 Ray Allen monte au panier sur une belle passe de Battier.

39-34 D-Wade, tranquille !

37-34 Deux lancers réussis par les Wizards.

Temps mort pour les Wizards. 8'33" au compteur dans le deuxième quart-temps avec un +5 pour le Heat.

37-32 Et le Heat répond avec un alley-oop de Wade pour Andersen !

35-32 Bradley Beal réceptionne un service de Maynor !

35-30 Le numéro 9 des Wizards met un lancer sur deux.

Deux lancers pour Webster.

35-29 Le Birdman met ses deux lancers.

Deux lancers pour Andersen sur une grosse faute.

Contre énorme de Séraphin sur Wade !

33-29 Belle passe d'Harrington, Séraphin est à la conclusion !

C'est parti pour le deuxième quart-temps.

FIN DU PREMIER QUART-TEMPS ET +6 POUR LE HEAT ! Les deux équipes sont très passives défensivement et offrent des boulevards. On pourra signaler que le Heat à déjà inscrit 5 paniers primés. Efficace.

33-27 Séraphin, tout juste entré, marque d'entrée.

33-25 1 sur 2 pour D-Wade.

Deux lancers pour Wade.

32-25 JAMES, ENCORE UN TROIS POINTS ! Déjà 14 points pour le MVP de la saison dernière !

29-25 C'est reparti, et Wall convertit son lancer-franc.

Temps-mort demandé par les Wizards.

29-24 John Wall qui met un très joli panier et qui aura un lancer franc en plus !

29-22 James en contre-attaque qui rajoute deux nouveaux points !

27-22 Et Bosh qui y va du sien ! C'est un festival !

24-22 Beal lui répond avec un tir primé à son tour !

24-19 ET JAMES ENCORE UNE FOIS DERRIERE L'ARC !

21-19 Gortat lui répond avec un joli tir.

21-17 LeBron James à TROIS POINTS !

18-17 Contre illégal de Bosh qui donne deux points de plus aux Wizards.

18-15 Webster s'est bien battu et s'y reprend a deux fois pour mettre son panier.

La rencontre reprend par un entre-deux.

Premier temps mort de la partie, pris par le Heat. 5'46" à jouer dans le premier quart-temps.

18-13 Très belle passe de Mario Chalmers qui trouve D-Wade, ça rentre !

16-13 Booker a eu un boulevard et ajoute deux points faciles.

16-11 Beau jeu collectif, Chalmers conclut derrière l'arc !

13-11 Udonis Haslem en tête de raquette, c'est très facile.

11-11 Bonne passe de Wall, conclusion au dunk par Trevor Booker !

11-9 Un lancer franc réussi par James pour une faute dans la peinture.

Wade manque l'inratable sur une contre-attaque. L'arrière floridien n'est pas au mieux.

10-9 Chris Bosh redonne l'avantage aux siens, avec un 8-0, série en cours !

8-9 Jeu rapide du Heat conclu par James.

6-9 Haslem profite d'une superbe passe de Wade pour monter au cercle !

4-9 D-Wade, joli flotteur.

2-9 Beal, imprécis en ce début de saisin, plante un trois points !

2-6 Et de nouveau Marcin Gortat !

2-4 Bosh, ca rentre poste haut !

0-4 Et un panier accordé après une interception de Wall et un contre illégal.

0-2. Marcin Gortat débloque le compteur.

ET C'EST PARTI POUR CE MATCH !

A la mi-temps, nous vous proposerons les scores des autres matchs. Il en sera de même à la fin de la rencontre.

La rencontre prend un peu de retard, les deux équipes sont en train de se préparer.

Coup d'envoi dans dix minutes exactement à l'American Airlines Arena !

Voici les cinq de départ officiels des deux formations :

Pour le Heat : Mario Chalmers, Dwayne Wade, LeBron James, Udonis Haslem, Chris Bosh

Tonight's #HEATgame starters - the Wizards - @MChalmers15, @DwyaneWade, @KingJames, @ThisIsUD, & @ChrisBosh. — Miami HEAT (@MiamiHEAT) November 3, 2013

Pour les Wizards : John Wall, Bradley Beal, Trevor Ariza, Trevor Booker, Marcin Gortat

#Wizards Starters: G- Wall, G- Beal, F- Ariza, F- Booker, C- Gortat #WizHeat — Washington Wizards (@WashWizards) November 3, 2013

Coup d'envoi de la rencontre dans une demi-heure.

Focus joueur aux Wizards : John Wall. Le meneur de la franchise de la capitale est un deux points de satisfaction de l'équipe. Avec 23 points, 3.5 rebonds et 8.5 passes de moyenne, celui qui doit s'imposer dans la Ligue peut compter sur le soutien de Bradley Beal. Cette ligne arrière est d'ailleurs promise à un bel avenir Outre-Atlantique.

Focus joueur au Heat : LeBron James. Le joueur capable de porter toute son équipe sera encore une fois attendu ce soir. Il cumule 22.7 points, 5.7 rebonds et 9 passes de moyenne et s'impose de plus en plus comme un joueur pouvant tout faire lorsque ses coéquipiers ne le peuvent pas. Si Dwayne Wade et Chris Bosh ne sont pas au rendez-vous, Erik Spoelstra saura sur qui compter.

Le coup d'envoi de la rencontre est prévu dans une heure désormais. Le Heat et les Wizards vont batailler pour pouvoir se reprendre, et ce sera à suivre en direct commenté et en intégralité sur VAVEL France !

La saison dernière, les deux formations se sont affrontées à quatre reprises, pour trois victoires floridiennes plutôt facile. La seule victoire acquise par les Wizards en 2012-2013 s'est jouée de peu (crédits : www.landofbasketball.com) :

Mais aussi celui des Wizards, défaits par des 76ers impressionants en ce début de saison :

En attendant que le match débute, voici le résumé du dernier match du Heat, par nos amis de la NBA :

Les Wizards, justement, ne sont pas en confiance en ce début de saison. Deux défaites en deux matchs face aux Pistons de Detroit (112-103) et aux mêmes 76ers (102-109). Bradley Beal et John Wall, promis à devenir la meilleure arrière-garde de toute la Ligue, se sont cassé les dents dès le départ. Le voyage en Floride risque de ne pas être de tout repos.

Cette rencontre est importante pour les deux équipes : le Heat doit déjà se reprendre après deux défaites consécutives face aux 76ers de Philadelphie (114-110) et aux Nets de Brooklyn (101-100). Une nouvelle défaite face aux Wizards serait encline aux doutes en Floride.

Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur VAVEL France, pour suivre la rencontre en direct entre le Heat de Miami et les Wizards de Washington. Cette opposition est à suivre à partir de minuit, en intégralité sur notre site !