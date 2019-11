Bilan : Révélation, accomplisement, coup de projecteur

Qui aurait dit le 1er janvier 2013 qu'un an plus tard, Nanterre serait champion de France et que le club Francilien bousculerait la hiérarchie en Euroligue ; que l'équipe de France féminine réaliserait un nouveau braquage en allant en finale de l'Euro ; que l'équipe de France masculine serait championne l'Europe en ayant affronté l'Espagne en demis ? Pas grand monde. Pourtant, c'est bien ce qu'il s'est passé. La France s'est réaffirmé sur le plan Européen cette année et a fait redécouvrir aux Français la magie du basket. Et la plus belle des récompenses a été annoncée mi-décembre : le nombre de licenciés a maintenant dépassé les 500 000. Depuis le temps que l'on attendait ça... A travers des petits résumés des différentes compétitions, des infographies intéractives etdes extraits d'articles parus cette année sure VAVEL France, bilan d'une année riche en émotions.

Pro A puis EuroLigue : Incroyable Nanterre

C'est la grosse surprise de l'année, celle que personne n'attendait. Qualifiés in-extremis pour les play-offs en étant huitième à l'issue de la saison régulière, le club Francilien a surpris toute la France du basket en éliminant Gravelines-Dunkerque, Chalon puis Strasbourg au terme d'une finale folle. Le club des Hauts-de-Seine s'est fait un nom. Mais au contraire de Montpellier en football, Nanterre n'est pas retombé dans l'anonymat la saison suivante car à l'heure actuelle, les Verts sont dans le haut du classement, en passe de se qualifier pour les play-off à la fin de la saison. Mais puisque tout ceci n'est pas seulement un exploit, Nanterre a récidivé en EuroLigue en allant s'imposer à Barcelone face à l'ogre Catalan. Puis en s'imposant au terme d'un match fou à la Halle Carpentier contre le Partizan Belgrade. Au final, le club Français terminera cinquième, éliminé à la différence de points. Mais cette performance pourrait en amener d'autres par le futur. Pour ceci, il faudra de nouveau aller en finale de Pro A. C'est loin d'être gagné mais avec les Franciliens, rien n'est impossible.

Le 13 mai sur VAVEL France : Première surprise en quarts

"Gravelines-Dunkerque 95-101 Nanterre LA surprise de cette 1ère journée de playoffs, tant le BCM semblait au dessus du lot cette saison. Au terme d’un match intense, et après deux prolongations, Nanterre arrache la victoire et prend une sérieuse option sur la qualification pour les demies-finale. [...] Il sera intéressant de voir comment le BCM va réagir à cette défaite, surtout que le match retour se joue à Nanterre, sur le parquet d’une équipe remplit de confiance."

+Lire l'article complet

Le 23 mai sur VAVEL France : Nanterre en finale

"Après avoir défait à deux reprises le vainqueur de la saison régulière Gravelines-Dunkerque lors des quarts de finale des playoffs, le petit club des Hauts-de-Seine a réalisé un autre exploit en éliminant Chalon qui plus est en gagnant une nouvelle fois ses deux matchs. [...] Nanterre réalise sa plus belle saison depuis la création du club : n'oublions pas que la JSF Nanterre est monté en Pro A seulement en 2011 après sept saisons en Pro B. C'est donc un véritable exploit pour le club francilien de croire encore au titre de champion de France, en étant invaincu pendant ces playoffs, après seulement deux saisons au sein de l'élite nationale."

+Lire l'article complet

Le 31 mai sur VAVEL France : Exploit en vue

"Qui pouvait pronostiquer, à la fin du match 1 complètement dominé par la SIG, que Nanterre avait les ressources mentales et tactique pour gagner le match 2 quarente-huit heures plus tard ? Sans doute personne, si ce n’est les supporters de Nanterre. Mais les joueurs de la banlieue parisienne ont su être présents pour remporter un match qu’ils ont dominé de bout en bout. Grace à cette victoire, Nanterre s’offre le droit de rêver à un sacre sur son parquet, puisque les deux prochains matches sont dans la salle des Nanterrois. [...] Prochain match mardi dans la salle de Nanterre. Les hommes de Pascal Donnadieu auront l’occasion de remporter le titre, s’ils gagnent leurs deux matches à domicile."

+Lire l'article complet

Le 9 juin sur VAVEL France : Nanterre champion de France

"Une phrase sonne plus que d'autre ce soir dans l'esprit de bon nombre de connaisseurs de basket. Une phrase encore improbable il y a quelques mois, sûrement prise sur le ton de la rigolade il y a quelques semaines. Une phrase courte mais qui rappelle que l'argent ne fait pas tout, Nanterre étant l'avant dernier budget de Pro A. Cette phrase, la voici : Nanterre est champion de France de Pro A. Oui, ceci n'est pas un canular mais bien la réalité. Nanterre est allé au bout de son incroyable défi. Jouant chaque match comme si c'était le dernier, les Verts ont gagné le respect de leurs adversaires. [...] Champion, finaliste de la Coupe et qualifié pour l'Euroligue. Que rêver de mieux pour une équipe de Nanterre évoluant chez les amateurs il y a encore quelques saisons ?"

+Lire l'article complet

Le 20 décembre sur VAVEL France : Nanterre éliminé de l'EuroLigue

"Sans surprise, le club Francilien a été éliminé de l'Euroligue à la suite de sa cinglante défaite à domicile contre le club Turc de Fenerbahçe (76-95). [...] Le plus dûr à avaler restera peut-être le fait de ne pas avoir mis à profit la victoire à l'extérieur face à Barcelone et à domicile au bout du fil contre le Partizan Belgrade. [...] Le public ne leur en voudra pas. Après s'être permis de rêver, il a remercié ses héros par des "merci Nanterre, merci Nanterre" dans les travées de la Halle Carpentier."

+Lire l'article complet

Euro féminin : Braquage (presque) contrôlé

On a (presque) oublié cet évènement après l'exploit encore plus grand de leurs homologues masculins. Pourtant, l'équipe de France féminine est bien allé en finale de l'Euro et a même failli réussir un braquage complet. Grandes favorites en jouant à domicile et pouvant se targuer d'être allé en finale des derniers Jeux Olympiques, les Françaises devaient assurer. Elles l'ont faites. Huit victoires en huit matchs. Jusqu'en finale. Au terme d'un match digne d'un drâme au théâtre. Face à l'Espagne, théoriquement d'un niveau supérieur aux Bleues, les Tricolores se devaient de l'emporter au terme d'un match mémorable. Il fut cruel. Complètement dominées dans le premier quart-temps (12-21), les Bleues se sont ensuites révoltées au deuxième et troisième quart temps (23-15 ; 20-17) avant de craquer pour un malheureux petit point au dernier quart temps (69-70 score final). D'ores et déjà qualifiées pour le Mondial 2014, les Bleues auront un coup à jouer...même s'il faudra compenser les départs de Lawson-Wade et N'Dongue.

Le 23 juin sur VAVEL France : En quarts en restant invaincues

"Plus les matches vont arriver, plus l’adversaire sera coriace. Intouchables depuis le début de la compétition, les braqueuses rencontraient ce soir la Biélorussie, équipe réputée comme redoutable. [...] La fin de match est une formalité pour des Braqueuses qui se qualifient pour les quarts de finale en étant invaincues. Le score final est de 58 à 50, et les joueuses de Pierre Vincent peuvent voir l’avenir avec sérénité."

+Lire l'article complet

Le 28 juin sur VAVEL France : Les Bleues en finale

"Les Françaises se sont fait peur mais se qualifient pour la finale de "leur" Euro. [...] Les joueuses de Pierre Vincent auront une journée de repos avant de jouer la finale dimanche, face à l’Espagne."

+Lire l'article complet

Le 30 juin sur VAVEL France : Les Braqueuses vice-championnes d'Europe

"Il fallait un vainqueur, et malheureusement pour le public Français, les Braqueuses se sont faites braquées dans leur propre salle. [...] Cruelle désillusion pour les françaises, mais victoire amplement méritée pour les espagnoles, qui ont mené durant quasiment tout le match."

+Lire l'article complet

Euro masculin : Historique

Jamais dans son histoire la France n'avait remporté une compétition internationale en basket. C'est désormais chose faîte. Après deux places de finalistes aux Jeux Olympiques de 1948 et de 2000 et deux autres finales aux Euros 1949 et 2011, les Tricolores sont enfin montés sur la plus haute marche du podium. Et c'est amplement mérité. C'est un aboutisssement pour la génération dorée Parker-Batum-Diaw. La France est le pays a avoir le plus de ressortissants en NBA, elle a enfin prouvée son rang au plan continental. Là où les Bleus ont remportés leur titre, c'est surtout lors de l'héroïque demi-finale face à l'Espagne, remportée d'un point. La finale face à la Lituanie n'était ensuite qu'une formalité. Outre la performance historique qui restera à jamais gravée dans le marbre, cette équipe a aussi fait découvrir un sport au grand public. Ainsi, la demi-finale a permise à France 4 de se placer première chaîne de la TNT et cinquième chaîne nationale. Ce ne fut rien à côté de la finale sur France 2, qui rassembla 5 500 000 téléspectateurs de moyenne (21,3% de part d'audience) avec même un pic à 7 300 000 de personnes (31,4% de PdA). Depuis, la France s'est redécouverte une passion pour le basket et les décrochages régionaux du service public montrent des audiences très encourageantes. Espérons que ses représentants la fasse encore rêver en 2014...

Le 11 septembre sur VAVEL France : Les Bleus au second tour

"Pour espérer se qualifier [pour les quarts de finale], la France devra espérer que certains de ses cadres comme Nicolas Batum ou Nando de Colo montent en régime puisqu'ils semblent encore sur courant alternatif depuis le début du tournoi. Pour ce qui est du secteur intérieur qui posait des interrogations avec les nombreuses absences, il reste lui aussi sous-utilisé en attaque alors que nos trois pivots (Petro, Ajinca et Lauvergne) alternent le bon et le moins bon même si Alexis Ajinca semble être le n°1 à ce poste. A Vincent Collet et son staff de continuer à garder tout le groupe concerné afiin d'espérer aller le plus loin possible."

+Lire l'article complet

Le 20 septembre sur VAVEL France : Qualifiés pour la finale

"Cette demi-finale était comme une finale avant l'heure. Il y a deux ans, la France et l'Espagne en avaient déjà décousu pour la victoire finale avec un succès pour les Ibériques. Encore une fois, ces deux équipes étaient les favorites de cet Euro malgré l'absence de nombreuses stars NBA de chaque côté. [...] Le jeune Antoine Diot, 24 ans, qui va mettre ses quatre lancers dans les dernières secondes pour sceller ce qui est probablement la plus belle victoire du basket français. Mais pour que la fête soit totale, il faudra maintenant battre la Lituanie dimanche en finale. Une équipe contre laquelle les hommes de Collet se sont pris 76-62 il y a quelques jours. La tâche s'annonce ardue mais après ce que l'on a vu ce soir, tout est possible et on peut croire à un nouveau bel exploit du sport français ce dimanche."

+Lire l'article complet

Le 22 septembre sur VAVEL France : Champions d'Europe

"Douze ans, sept participations aux Championnats d'Europe de Basket. Tony Parker ne voulait que l'or en Slovénie. Les Bleus sont passés par une défaite surprise face à l'Allemagne, avant de négocier tant bien que mal leur deuxième phases de poules. Après avoir éliminé le pays hôte et surtout après avoir enfin battu leur grand rival espagnol au bout de la prolongation, Vincent Collet et ses joueurs ne visaient qu'une chose : le titre. [...] Vincent Collet fait tourner tranquillement et les joueurs se congratulent en sortant progressivement du terrain. La France est enfin Championne d'Europe. Après le bronze en 2005, après la défaite face à l'Espagne en 2011, les Bleus ont remporté la compétition qu'ils voulaient. Le toit de l'Europe du basket est désormais le leur. Et c'est amplement mérité."

+Lire l'article complet

Rendez-vous en 2014 sur VAVEL France pour vivre de nouvelles émotions.